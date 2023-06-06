Адреса протокола Интернета (IP) - это уникальные цифровые идентификаторы, присваиваемые каждому устройству в компьютерной сети. Выполняя две ключевые функции, они идентифицируют хост или сетевой интерфейс и определяют местоположение хоста в сети. В контексте глобальной связи количество зарегистрированных IP-адресов в стране свидетельствует об уровне использования интернета, цифровой инфраструктуры и технологического прогресса. Таким образом, они имеют решающее значение для понимания глобальной цифровой экономики.

Навигация по регистрации IP-адресов#

Распределение и регистрация IP-адресов координируются пятью региональными интернет-регистраторами (RIR). К ним относятся:

Американский реестр интернет-номеров (ARIN) Координационный центр сети Réseaux IP Européens (RIPE NCC) Азиатско-Тихоокеанский сетевой информационный центр (APNIC) Информационный центр сети стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC) Африканский сетевой информационный центр (AFRINIC)

Эти организации управляют распределением пространства IP-адресов в своих регионах.

Раскрытие Топ-10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов#

В приведенных ниже данных представлены 10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов по состоянию на 2023 год:

Страна Количество зарегистрированных IP-адресов США 1,541,605,760 Китай 330,321,408 Япония 202,183,168 Германия 188,132,104 Великобритания 123,500,144 Южная Корея 112,239,104 Франция 95,078,032 Канада 79,989,760 Италия 50,999,712 Бразилия 48,572,160

Глобальное распределение провайдеров по регионам#

Следующие данные дают представление о глобальном распределении и использовании адресов IPv6, самой последней версии интернет-протокола, по состоянию на сентябрь 2022 года:

Регион Охваченная территория Выделенные адреса IPv6 Доступно Зарезервировано Используется АФРИНИК Африка 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 АПНИК Южная Азия и Океания 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Северная Америка 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 ЛАКНИК Центральная и Южная Америка 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Европа и Северная/Центральная Азия, включая Ближний Восток 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Осмысление данных#

Более внимательное изучение данных позволяет выявить основные тенденции и последствия. Значительное количество зарегистрированных IP-адресов в США, Китае и Японии подчеркивает их сильные позиции в цифровой экономике. С другой стороны, данные о распределении провайдеров показывают более широкий взгляд на глобальное подключение, выделяя потенциальные области цифрового расширения и роста.