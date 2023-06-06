НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Топ-10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов и глобальным распределением провайдеров

Исследуйте цифровую вселенную и узнайте о 10 странах с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов. Узнайте о глобальном распределении провайдеров и его последствиях для всемирной связи.

Опубликовано6 июня 2023 г.
Время чтения3 мин
АвторBrandon Perry
В этой статье 1 разделов
  1. FAQ
Скачать Markdown

Адреса протокола Интернета (IP) - это уникальные цифровые идентификаторы, присваиваемые каждому устройству в компьютерной сети. Выполняя две ключевые функции, они идентифицируют хост или сетевой интерфейс и определяют местоположение хоста в сети. В контексте глобальной связи количество зарегистрированных IP-адресов в стране свидетельствует об уровне использования интернета, цифровой инфраструктуры и технологического прогресса. Таким образом, они имеют решающее значение для понимания глобальной цифровой экономики.

Навигация по регистрации IP-адресов#

Распределение и регистрация IP-адресов координируются пятью региональными интернет-регистраторами (RIR). К ним относятся:

  1. Американский реестр интернет-номеров (ARIN)
  2. Координационный центр сети Réseaux IP Européens (RIPE NCC)
  3. Азиатско-Тихоокеанский сетевой информационный центр (APNIC)
  4. Информационный центр сети стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC)
  5. Африканский сетевой информационный центр (AFRINIC)

Эти организации управляют распределением пространства IP-адресов в своих регионах.

Раскрытие Топ-10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов#

В приведенных ниже данных представлены 10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов по состоянию на 2023 год:

СтранаКоличество зарегистрированных IP-адресов
США1,541,605,760
Китай330,321,408
Япония202,183,168
Германия188,132,104
Великобритания123,500,144
Южная Корея112,239,104
Франция95,078,032
Канада79,989,760
Италия50,999,712
Бразилия48,572,160

Глобальное распределение провайдеров по регионам#

Следующие данные дают представление о глобальном распределении и использовании адресов IPv6, самой последней версии интернет-протокола, по состоянию на сентябрь 2022 года:

РегионОхваченная территорияВыделенные адреса IPv6ДоступноЗарезервированоИспользуется
АФРИНИКАфрика1,049,0881,016,84622,3829,860
АПНИКЮжная Азия и Океания1,066,993838,810129,48598,698
ARINСеверная Америка2,099,7121,393,318636,34470,050
ЛАКНИКЦентральная и Южная Америка1,048,934994,46538,47115,998
RIPE NCCЕвропа и Северная/Центральная Азия, включая Ближний Восток2,131,964843,7721,117,609170,583

Осмысление данных#

Более внимательное изучение данных позволяет выявить основные тенденции и последствия. Значительное количество зарегистрированных IP-адресов в США, Китае и Японии подчеркивает их сильные позиции в цифровой экономике. С другой стороны, данные о распределении провайдеров показывают более широкий взгляд на глобальное подключение, выделяя потенциальные области цифрового расширения и роста.

FAQ#

  1. Как количество зарегистрированных IP-адресов отражает цифровое положение страны?

    Количество зарегистрированных IP-адресов указывает на степень использования Интернета, технологический прогресс и цифровую инфраструктуру. Оно также указывает на экономическую мощь страны в области цифровых технологий.

  2. Какие организации занимаются распределением IP-адресов?

    Пять региональных интернет-регистраторов (RIR) отвечают за распределение адресного пространства IP в своих регионах.

  3. Насколько динамичны эти рейтинги и распределения?

    Эти рейтинги и распределение могут меняться под влиянием нескольких факторов, таких как развитие цифровой инфраструктуры, изменение численности населения и изменения в использовании технологий.

  4. Что может сделать страна, чтобы получить больше IP-адресов?

    Страны могут получить больше IP-адресов, развивая свою цифровую инфраструктуру и увеличивая использование Интернета. Соответствующий региональный интернет-регистратор также играет определенную роль в распределении IP-адресов.

  5. Каждому ли устройству присвоен уникальный IP-адрес?

    Каждому устройству, подключенному к Интернету, присваивается уникальный IP-адрес для идентификации и определения местоположения.

  6. Что означает IP Utilized?

    “IP Utilized” означает количество IP-адресов, которые активно используются устройствами или выделены конечным пользователям в данной сети или регионе.
    В контексте представленных данных это указывает на то, сколько адресов IPv6 в настоящее время используется в каждом регионе. Это может служить показателем того, насколько хорошо регион внедряет IPv6, последнюю версию интернет-протокола, а также широким показателем интернет-активности в регионе.
    Другими словами, IP-адрес считается “используемым”, если он присвоен устройству и это устройство подключено к сети. Степень использования выделенных региону IP-адресов может отражать различные факторы, включая размер и активность населения региона в Интернете, развитие его цифровой инфраструктуры и общий уровень технологического развития.