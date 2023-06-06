Топ-10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов и глобальным распределением провайдеров
Исследуйте цифровую вселенную и узнайте о 10 странах с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов. Узнайте о глобальном распределении провайдеров и его последствиях для всемирной связи.
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Адреса протокола Интернета (IP) - это уникальные цифровые идентификаторы, присваиваемые каждому устройству в компьютерной сети. Выполняя две ключевые функции, они идентифицируют хост или сетевой интерфейс и определяют местоположение хоста в сети. В контексте глобальной связи количество зарегистрированных IP-адресов в стране свидетельствует об уровне использования интернета, цифровой инфраструктуры и технологического прогресса. Таким образом, они имеют решающее значение для понимания глобальной цифровой экономики.
Навигация по регистрации IP-адресов#
Распределение и регистрация IP-адресов координируются пятью региональными интернет-регистраторами (RIR). К ним относятся:
- Американский реестр интернет-номеров (ARIN)
- Координационный центр сети Réseaux IP Européens (RIPE NCC)
- Азиатско-Тихоокеанский сетевой информационный центр (APNIC)
- Информационный центр сети стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC)
- Африканский сетевой информационный центр (AFRINIC)
Эти организации управляют распределением пространства IP-адресов в своих регионах.
Раскрытие Топ-10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов#
В приведенных ниже данных представлены 10 стран с наибольшим количеством зарегистрированных IP-адресов по состоянию на 2023 год:
|Страна
|Количество зарегистрированных IP-адресов
|США
|1,541,605,760
|Китай
|330,321,408
|Япония
|202,183,168
|Германия
|188,132,104
|Великобритания
|123,500,144
|Южная Корея
|112,239,104
|Франция
|95,078,032
|Канада
|79,989,760
|Италия
|50,999,712
|Бразилия
|48,572,160
Глобальное распределение провайдеров по регионам#
Следующие данные дают представление о глобальном распределении и использовании адресов IPv6, самой последней версии интернет-протокола, по состоянию на сентябрь 2022 года:
|Регион
|Охваченная территория
|Выделенные адреса IPv6
|Доступно
|Зарезервировано
|Используется
|АФРИНИК
|Африка
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|АПНИК
|Южная Азия и Океания
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Северная Америка
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|ЛАКНИК
|Центральная и Южная Америка
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Европа и Северная/Центральная Азия, включая Ближний Восток
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Осмысление данных#
Более внимательное изучение данных позволяет выявить основные тенденции и последствия. Значительное количество зарегистрированных IP-адресов в США, Китае и Японии подчеркивает их сильные позиции в цифровой экономике. С другой стороны, данные о распределении провайдеров показывают более широкий взгляд на глобальное подключение, выделяя потенциальные области цифрового расширения и роста.
FAQ#
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Как количество зарегистрированных IP-адресов отражает цифровое положение страны?
Количество зарегистрированных IP-адресов указывает на степень использования Интернета, технологический прогресс и цифровую инфраструктуру. Оно также указывает на экономическую мощь страны в области цифровых технологий.
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Какие организации занимаются распределением IP-адресов?
Пять региональных интернет-регистраторов (RIR) отвечают за распределение адресного пространства IP в своих регионах.
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Насколько динамичны эти рейтинги и распределения?
Эти рейтинги и распределение могут меняться под влиянием нескольких факторов, таких как развитие цифровой инфраструктуры, изменение численности населения и изменения в использовании технологий.
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Что может сделать страна, чтобы получить больше IP-адресов?
Страны могут получить больше IP-адресов, развивая свою цифровую инфраструктуру и увеличивая использование Интернета. Соответствующий региональный интернет-регистратор также играет определенную роль в распределении IP-адресов.
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Каждому ли устройству присвоен уникальный IP-адрес?
Каждому устройству, подключенному к Интернету, присваивается уникальный IP-адрес для идентификации и определения местоположения.
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Что означает IP Utilized?
“IP Utilized” означает количество IP-адресов, которые активно используются устройствами или выделены конечным пользователям в данной сети или регионе.
В контексте представленных данных это указывает на то, сколько адресов IPv6 в настоящее время используется в каждом регионе. Это может служить показателем того, насколько хорошо регион внедряет IPv6, последнюю версию интернет-протокола, а также широким показателем интернет-активности в регионе.
Другими словами, IP-адрес считается “используемым”, если он присвоен устройству и это устройство подключено к сети. Степень использования выделенных региону IP-адресов может отражать различные факторы, включая размер и активность населения региона в Интернете, развитие его цифровой инфраструктуры и общий уровень технологического развития.