Alamat Internet Protocol (IP) ialah pengecam berangka unik yang diberikan kepada setiap peranti pada rangkaian komputer. Menyediakan dua fungsi utama, mereka mengenal pasti hos atau antara muka rangkaian dan menyediakan lokasi hos dalam rangkaian. Dalam konteks ketersambungan global, bilangan alamat IP berdaftar di sesebuah negara menandakan tahap penggunaan internet, infrastruktur digital dan kemajuan teknologinya. Oleh itu, mereka penting untuk memahami ekonomi digital global.

Menavigasi Pendaftaran Alamat IP#

Peruntukan dan pendaftaran alamat IP diselaraskan oleh lima Pendaftaran Internet Serantau (RIR). Ini adalah:

Pendaftaran Amerika untuk Nombor Internet (ARIN) Pusat Penyelarasan Rangkaian Réseaux IP Européens (RIPE NCC) Pusat Maklumat Rangkaian Asia-Pasifik (APNIC) Pusat Maklumat Rangkaian Amerika Latin dan Caribbean (LACNIC) Pusat Maklumat Rangkaian Afrika (AFRINIC)

Organisasi ini menguruskan pengedaran ruang alamat IP dalam wilayah masing-masing.

Memperkenalkan 10 Negara Terbaik dengan Alamat IP Paling Berdaftar#

Data di bawah membentangkan 10 negara teratas dengan alamat IP paling berdaftar setakat 2023:

Negara Bilangan Alamat IP Berdaftar Amerika Syarikat 1,541,605,760 China 330,321,408 Jepun 202,183,168 Jerman 188,132,104 United Kingdom 123,500,144 Korea Selatan 112,239,104 Perancis 95,078,032 Kanada 79,989,760 Itali 50,999,712 Brazil 48,572,160

Peruntukan ISP Global mengikut Wilayah#

Data berikut memberikan cerapan tentang pengedaran dan penggunaan alamat IPv6 global, versi terkini Protokol Internet, setakat September 2022:

Wilayah Kawasan Dilindungi Alamat IPv6 Diperuntukkan Tersedia Ditempah Digunakan AFRINIK Afrika 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Asia Selatan dan Oceania 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Amerika Utara 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Amerika Tengah dan Selatan 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Eropah dan Asia Utara/Tengah, termasuk Timur Tengah 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Memahami Data#

Melihat lebih dekat pada data mendedahkan arah aliran dan implikasi utama. Sebilangan besar alamat IP berdaftar di Amerika Syarikat, China, dan Jepun menekankan kedudukan kukuh mereka dalam ekonomi digital. Sebaliknya, data peruntukan ISP menunjukkan pandangan yang lebih luas tentang ketersambungan global, menyerlahkan potensi pengembangan dan pertumbuhan digital.

Soalan Lazim#