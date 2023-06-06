Os endereços IP (Internet Protocol) são identificadores numéricos exclusivos atribuídos a cada dispositivo em uma rede de computadores. Com duas funções principais, eles identificam o host ou a interface de rede e fornecem a localização do host na rede. No contexto da conectividade global, o número de endereços IP registrados em um país indica o nível de uso da Internet, a infraestrutura digital e o avanço tecnológico. Dessa forma, eles são essenciais para entender a economia digital global.

Navegando pelo registro de endereços IP#

A alocação e o registro de endereços IP são coordenados por cinco Registros Regionais da Internet (RIRs). São eles:

Registro Americano para Números da Internet (ARIN) Centro de coordenação de rede de redes de redes IP européias (RIPE NCC) Centro de Informações de Rede da Ásia-Pacífico (APNIC) Centro de Informações da Rede da América Latina e do Caribe (LACNIC) Centro de Informações da Rede Africana (AFRINIC)

Essas organizações gerenciam a distribuição do espaço de endereços IP em suas respectivas regiões.

Revelando os 10 países com o maior número de endereços IP registrados#

Os dados abaixo apresentam os 10 principais países com o maior número de endereços IP registrados em 2023:

País Número de endereços IP registrados Estados Unidos 1,541,605,760 China 330,321,408 Japão 202,183,168 Alemanha 188,132,104 Reino Unido 123,500,144 Coreia do Sul 112,239,104 França 95,078,032 Canadá 79,989,760 Itália 50,999,712 Brasil 48,572,160

Alocação global de ISP por região#

Os dados a seguir fornecem informações sobre a distribuição global e a utilização de endereços IPv6, a versão mais recente do Protocolo da Internet, em setembro de 2022:

Região Área coberta Endereços IPv6 alocados Disponível Reservado Utilizado AFRINIC África 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Sul da Ásia e Oceania 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN América do Norte 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC América Central e do Sul 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Europa e Ásia Central e do Norte, incluindo o Oriente Médio 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Entendendo os dados#

Uma análise mais detalhada dos dados revela as principais tendências e implicações. O número significativo de endereços IP registrados nos Estados Unidos, na China e no Japão enfatiza suas fortes posições na economia digital. Por outro lado, os dados de alocação dos ISPs mostram uma visão mais ampla da conectividade global, destacando áreas potenciais de expansão e crescimento digital.