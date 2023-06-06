Os 10 principais países com o maior número de endereços IP registrados e alocação global de ISP
Explore o universo digital e descubra os 10 principais países com o maior número de endereços IP registrados. Saiba mais sobre a alocação global de ISPs e suas implicações para a conectividade mundial.
Neste artigo 1 seções
Os endereços IP (Internet Protocol) são identificadores numéricos exclusivos atribuídos a cada dispositivo em uma rede de computadores. Com duas funções principais, eles identificam o host ou a interface de rede e fornecem a localização do host na rede. No contexto da conectividade global, o número de endereços IP registrados em um país indica o nível de uso da Internet, a infraestrutura digital e o avanço tecnológico. Dessa forma, eles são essenciais para entender a economia digital global.
Navegando pelo registro de endereços IP#
A alocação e o registro de endereços IP são coordenados por cinco Registros Regionais da Internet (RIRs). São eles:
- Registro Americano para Números da Internet (ARIN)
- Centro de coordenação de rede de redes de redes IP européias (RIPE NCC)
- Centro de Informações de Rede da Ásia-Pacífico (APNIC)
- Centro de Informações da Rede da América Latina e do Caribe (LACNIC)
- Centro de Informações da Rede Africana (AFRINIC)
Essas organizações gerenciam a distribuição do espaço de endereços IP em suas respectivas regiões.
Revelando os 10 países com o maior número de endereços IP registrados#
Os dados abaixo apresentam os 10 principais países com o maior número de endereços IP registrados em 2023:
|País
|Número de endereços IP registrados
|Estados Unidos
|1,541,605,760
|China
|330,321,408
|Japão
|202,183,168
|Alemanha
|188,132,104
|Reino Unido
|123,500,144
|Coreia do Sul
|112,239,104
|França
|95,078,032
|Canadá
|79,989,760
|Itália
|50,999,712
|Brasil
|48,572,160
Alocação global de ISP por região#
Os dados a seguir fornecem informações sobre a distribuição global e a utilização de endereços IPv6, a versão mais recente do Protocolo da Internet, em setembro de 2022:
|Região
|Área coberta
|Endereços IPv6 alocados
|Disponível
|Reservado
|Utilizado
|AFRINIC
|África
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Sul da Ásia e Oceania
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|América do Norte
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|América Central e do Sul
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Europa e Ásia Central e do Norte, incluindo o Oriente Médio
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Entendendo os dados#
Uma análise mais detalhada dos dados revela as principais tendências e implicações. O número significativo de endereços IP registrados nos Estados Unidos, na China e no Japão enfatiza suas fortes posições na economia digital. Por outro lado, os dados de alocação dos ISPs mostram uma visão mais ampla da conectividade global, destacando áreas potenciais de expansão e crescimento digital.
FAQ#
-
Como o número de endereços IP registrados reflete a posição digital de um país?
O número de endereços IP registrados indica a extensão do uso da Internet, o avanço tecnológico e a infraestrutura digital. Ele também indica a força econômica digital do país.
-
Quais organizações lidam com a alocação de endereços IP?
Cinco Registros Regionais da Internet (RIRs) são responsáveis pela alocação de espaço de endereços IP em suas respectivas regiões.
-
Qual é o grau de dinamismo dessas classificações e alocações?
Essas classificações e alocações podem mudar devido a vários fatores, como o desenvolvimento da infraestrutura digital, mudanças na população e alterações no uso da tecnologia.
-
O que um país pode fazer para adquirir mais endereços IP?
Os países podem adquirir mais endereços IP aprimorando sua infraestrutura digital e aumentando o uso da internet. O respectivo Registro Regional de Internet também desempenha um papel na alocação de endereços IP.
-
Cada dispositivo recebe um endereço IP exclusivo?
Cada dispositivo conectado à Internet recebe um endereço IP exclusivo para identificação e endereçamento de localização.
-
O que significa IP Utilizado?
“IP Utilizado” refere-se ao número de endereços IP que estão sendo ativamente usados por dispositivos ou alocados para usuários finais em uma determinada rede ou região.
No contexto dos dados fornecidos, isso indica quantos endereços IPv6 estão sendo usados atualmente em cada região. Isso pode servir como uma medida de quão bem uma região está adotando o IPv6, a versão mais recente do Protocolo da Internet, bem como um indicador amplo da atividade da Internet na região.
Em outras palavras, um endereço IP é considerado “utilizado” quando é atribuído a um dispositivo e esse dispositivo está conectado à rede. O grau de utilização dos endereços IP alocados em uma região pode refletir vários fatores, inclusive o tamanho e a atividade de sua população on-line, o desenvolvimento de sua infraestrutura digital e seu nível geral de avanço tecnológico.