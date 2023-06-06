Los 10 países con más direcciones IP registradas y la asignación global de ISP
Explore el universo digital y descubra los 10 países con más direcciones IP registradas. Infórmate sobre la asignación global de ISP y sus implicaciones para la conectividad mundial.
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Las direcciones IP (Internet Protocol) son identificadores numéricos únicos asignados a cada dispositivo de una red informática. Cumplen dos funciones clave: identifican el host o interfaz de red y proporcionan la ubicación del host dentro de la red. En el contexto de la conectividad global, el número de direcciones IP registradas en un país indica su nivel de uso de Internet, infraestructura digital y avance tecnológico. Como tales, son fundamentales para comprender la economía digital mundial.
Navegar por el registro de direcciones IP#
La asignación y el registro de direcciones IP están coordinados por cinco Registros Regionales de Internet (RIR). Éstos son:
- Registro Americano de Números de Internet (ARIN)
- Centro de Coordinación de Redes IP Europeas (RIPE NCC)
- Centro de Información de Redes de Asia y el Pacífico (APNIC)
- Centro de Información de la Red de América Latina y el Caribe (LACNIC)
- Centro Africano de Información de Redes (AFRINIC)
Estas organizaciones gestionan la distribución del espacio de direcciones IP en sus respectivas regiones.
Desvelados los 10 países con más direcciones IP registradas#
Los datos siguientes presentan los 10 países con más direcciones IP registradas en 2023:
|País
|Número de direcciones IP registradas
|Estados Unidos
|1,541,605,760
|China
|330,321,408
|Japón
|202,183,168
|Alemania
|188,132,104
|Reino Unido
|123,500,144
|Corea del Sur
|112,239,104
|Francia
|95,078,032
|Canadá
|79,989,760
|Italia
|50,999,712
|Brasil
|48,572,160
Asignación mundial de ISP por regiones#
Los siguientes datos ofrecen una visión de la distribución y utilización mundial de las direcciones IPv6, la versión más reciente del Protocolo de Internet, en septiembre de 2022:
|Región
|Superficie cubierta
|Direcciones IPv6 asignadas
|Disponible
|Reservado
|Utilizado
|AFRINIC
|África
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Asia Meridional y Oceanía
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Norteamérica
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|América Central y del Sur
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Europa y Asia Septentrional y Central, incluido Oriente Medio
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Dar sentido a los datos#
Un examen más detallado de los datos revela tendencias e implicaciones clave. El importante número de direcciones IP registradas en Estados Unidos, China y Japón pone de relieve sus sólidas posiciones en la economía digital. Por otro lado, los datos de asignación de ISP muestran una visión más amplia de la conectividad global, destacando áreas potenciales de expansión y crecimiento digital.
FAQ#
-
¿Cómo refleja el número de direcciones IP registradas la posición digital de un país?
El número de direcciones IP registradas indica el alcance del uso de Internet, el avance tecnológico y la infraestructura digital. También indica la fortaleza económica digital del país.
-
¿Qué organizaciones gestionan la asignación de direcciones IP?
Cinco Registros Regionales de Internet (RIR) son responsables de la asignación del espacio de direcciones IP en sus respectivas regiones.
-
¿Hasta qué punto son dinámicas estas clasificaciones y asignaciones?
Estas clasificaciones y asignaciones pueden cambiar debido a varios factores, como el desarrollo de la infraestructura digital, los cambios demográficos y los cambios en el uso de la tecnología.
-
¿Qué puede hacer un país para adquirir más direcciones IP?
Los países pueden adquirir más direcciones IP mejorando su infraestructura digital y aumentando el uso de Internet. El Registro Regional de Internet correspondiente también desempeña un papel en la asignación de direcciones IP.
-
¿Tiene cada dispositivo asignada una dirección IP única?
A cada dispositivo conectado a Internet se le asigna una dirección IP única para su identificación y localización.
-
¿Qué significa IP Utilizada?
“IP Utilizada” se refiere al número de direcciones IP que están siendo utilizadas activamente por dispositivos o asignadas a usuarios finales dentro de una red o región determinada.
En el contexto de los datos proporcionados, esto indica cuántas direcciones IPv6 se utilizan actualmente en cada región. Esto puede servir como medida del grado de adopción de IPv6, la versión más reciente del Protocolo de Internet, así como de indicador general de la actividad de Internet en la región.
En otras palabras, una dirección IP se considera “utilizada” cuando se asigna a un dispositivo y éste se conecta a la red. El grado de utilización de las direcciones IP asignadas a una región puede reflejar diversos factores, como el tamaño y la actividad de su población en línea, el desarrollo de su infraestructura digital y su nivel general de avance tecnológico.