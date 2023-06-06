Las direcciones IP (Internet Protocol) son identificadores numéricos únicos asignados a cada dispositivo de una red informática. Cumplen dos funciones clave: identifican el host o interfaz de red y proporcionan la ubicación del host dentro de la red. En el contexto de la conectividad global, el número de direcciones IP registradas en un país indica su nivel de uso de Internet, infraestructura digital y avance tecnológico. Como tales, son fundamentales para comprender la economía digital mundial.

Navegar por el registro de direcciones IP#

La asignación y el registro de direcciones IP están coordinados por cinco Registros Regionales de Internet (RIR). Éstos son:

Registro Americano de Números de Internet (ARIN) Centro de Coordinación de Redes IP Europeas (RIPE NCC) Centro de Información de Redes de Asia y el Pacífico (APNIC) Centro de Información de la Red de América Latina y el Caribe (LACNIC) Centro Africano de Información de Redes (AFRINIC)

Estas organizaciones gestionan la distribución del espacio de direcciones IP en sus respectivas regiones.

Desvelados los 10 países con más direcciones IP registradas#

Los datos siguientes presentan los 10 países con más direcciones IP registradas en 2023:

País Número de direcciones IP registradas Estados Unidos 1,541,605,760 China 330,321,408 Japón 202,183,168 Alemania 188,132,104 Reino Unido 123,500,144 Corea del Sur 112,239,104 Francia 95,078,032 Canadá 79,989,760 Italia 50,999,712 Brasil 48,572,160

Asignación mundial de ISP por regiones#

Los siguientes datos ofrecen una visión de la distribución y utilización mundial de las direcciones IPv6, la versión más reciente del Protocolo de Internet, en septiembre de 2022:

Región Superficie cubierta Direcciones IPv6 asignadas Disponible Reservado Utilizado AFRINIC África 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Asia Meridional y Oceanía 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Norteamérica 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC América Central y del Sur 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Europa y Asia Septentrional y Central, incluido Oriente Medio 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Dar sentido a los datos#

Un examen más detallado de los datos revela tendencias e implicaciones clave. El importante número de direcciones IP registradas en Estados Unidos, China y Japón pone de relieve sus sólidas posiciones en la economía digital. Por otro lado, los datos de asignación de ISP muestran una visión más amplia de la conectividad global, destacando áreas potenciales de expansión y crecimiento digital.