Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là số nhận dạng số duy nhất được gán cho từng thiết bị trên mạng máy tính. Phục vụ hai chức năng chính, chúng xác định máy chủ hoặc giao diện mạng và cung cấp vị trí của máy chủ trong mạng. Trong bối cảnh kết nối toàn cầu, số lượng địa chỉ IP được đăng ký ở một quốc gia báo hiệu mức độ sử dụng internet, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tiến bộ công nghệ. Vì vậy, chúng rất quan trọng để hiểu được nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

Điều hướng đăng ký địa chỉ IP#

Việc phân bổ và đăng ký địa chỉ IP được điều phối bởi năm Cơ quan đăng ký Internet khu vực (RIR). Đó là:

American Registry for Internet Numbers (ARIN) Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) Trung tâm thông tin mạng Mỹ Latinh và Caribe (LACNIC) African Network Information Center (AFRINIC)

Các tổ chức này quản lý phân bổ không gian địa chỉ IP trong các khu vực tương ứng của họ.

Công bố Top 10 Quốc gia Có Số Lượng Địa chỉ IP Đã Đăng ký Nhiều Nhất#

Dữ liệu bên dưới trình bày 10 quốc gia có nhiều địa chỉ IP được đăng ký nhất tính đến năm 2023:

Quốc gia Số Lượng Địa chỉ IP Đã Đăng ký Hoa Kỳ 1,541,605,760 Trung Quốc 330,321,408 Nhật Bản 202,183,168 Đức 188,132,104 Vương quốc Anh 123,500,144 Hàn Quốc 112,239,104 Pháp 95,078,032 Canada 79,989,760 Ý 50,999,712 Brazil 48,572,160

Phân bổ ISP toàn cầu theo khu vực#

Dữ liệu sau đây cung cấp thông tin chi tiết về việc phân phối và sử dụng địa chỉ IPv6 trên toàn cầu, phiên bản Giao thức Internet mới nhất, tính đến tháng 9 năm 2022:

Khu vực Khu vực Bao phủ Địa chỉ IPv6 được phân bổ Có sẵn Bảo lưu Được sử dụng CHÂU PHI Châu Phi 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Nam Á và Châu Đại Dương 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Bắc Mỹ 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Trung và Nam Mỹ 1,048,934 994,465 38,471 15,998 NCC chín Châu Âu và Bắc/Trung Á, bao gồm cả Trung Đông 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Hiểu Rõ Hơn Về Dữ liệu#

Nhìn kỹ hơn vào dữ liệu cho thấy các xu hướng và ý nghĩa chính. Số lượng địa chỉ IP được đăng ký đáng kể ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh vị thế vững chắc của họ trong nền kinh tế kỹ thuật số. Mặt khác, dữ liệu phân bổ ISP cho thấy cái nhìn rộng hơn về kết nối toàn cầu, nêu bật các lĩnh vực tiềm năng về mở rộng và tăng trưởng kỹ thuật số.

Câu hỏi thường gặp#