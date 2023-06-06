10 quốc gia có địa chỉ IP được đăng ký nhiều nhất và phân bổ ISP toàn cầu
Khám phá vũ trụ kỹ thuật số và tìm hiểu top 10 quốc gia có nhiều địa chỉ IP được đăng ký nhất. Tìm hiểu về phân bổ ISP toàn cầu và những ảnh hưởng của nó đối với kết nối trên toàn thế giới.
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Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là số nhận dạng số duy nhất được gán cho từng thiết bị trên mạng máy tính. Phục vụ hai chức năng chính, chúng xác định máy chủ hoặc giao diện mạng và cung cấp vị trí của máy chủ trong mạng. Trong bối cảnh kết nối toàn cầu, số lượng địa chỉ IP được đăng ký ở một quốc gia báo hiệu mức độ sử dụng internet, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tiến bộ công nghệ. Vì vậy, chúng rất quan trọng để hiểu được nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.
Điều hướng đăng ký địa chỉ IP#
Việc phân bổ và đăng ký địa chỉ IP được điều phối bởi năm Cơ quan đăng ký Internet khu vực (RIR). Đó là:
- American Registry for Internet Numbers (ARIN)
- Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)
- Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC)
- Trung tâm thông tin mạng Mỹ Latinh và Caribe (LACNIC)
- African Network Information Center (AFRINIC)
Các tổ chức này quản lý phân bổ không gian địa chỉ IP trong các khu vực tương ứng của họ.
Công bố Top 10 Quốc gia Có Số Lượng Địa chỉ IP Đã Đăng ký Nhiều Nhất#
Dữ liệu bên dưới trình bày 10 quốc gia có nhiều địa chỉ IP được đăng ký nhất tính đến năm 2023:
|Quốc gia
|Số Lượng Địa chỉ IP Đã Đăng ký
|Hoa Kỳ
|1,541,605,760
|Trung Quốc
|330,321,408
|Nhật Bản
|202,183,168
|Đức
|188,132,104
|Vương quốc Anh
|123,500,144
|Hàn Quốc
|112,239,104
|Pháp
|95,078,032
|Canada
|79,989,760
|Ý
|50,999,712
|Brazil
|48,572,160
Phân bổ ISP toàn cầu theo khu vực#
Dữ liệu sau đây cung cấp thông tin chi tiết về việc phân phối và sử dụng địa chỉ IPv6 trên toàn cầu, phiên bản Giao thức Internet mới nhất, tính đến tháng 9 năm 2022:
|Khu vực
|Khu vực Bao phủ
|Địa chỉ IPv6 được phân bổ
|Có sẵn
|Bảo lưu
|Được sử dụng
|CHÂU PHI
|Châu Phi
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Nam Á và Châu Đại Dương
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Bắc Mỹ
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Trung và Nam Mỹ
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|NCC chín
|Châu Âu và Bắc/Trung Á, bao gồm cả Trung Đông
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Hiểu Rõ Hơn Về Dữ liệu#
Nhìn kỹ hơn vào dữ liệu cho thấy các xu hướng và ý nghĩa chính. Số lượng địa chỉ IP được đăng ký đáng kể ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh vị thế vững chắc của họ trong nền kinh tế kỹ thuật số. Mặt khác, dữ liệu phân bổ ISP cho thấy cái nhìn rộng hơn về kết nối toàn cầu, nêu bật các lĩnh vực tiềm năng về mở rộng và tăng trưởng kỹ thuật số.
Câu hỏi thường gặp#
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Số lượng địa chỉ IP được đăng ký phản ánh vị thế kỹ thuật số của một quốc gia như thế nào?
Số lượng địa chỉ IP đã đăng ký cho biết mức độ sử dụng internet, tiến bộ công nghệ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Nó cũng gợi ý về sức mạnh kinh tế kỹ thuật số của đất nước.
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Những tổ chức nào xử lý việc phân bổ địa chỉ IP?
Năm Cơ quan đăng ký Internet khu vực (RIR) chịu trách nhiệm phân bổ không gian địa chỉ IP trong khu vực tương ứng của họ.
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Những thứ hạng và phân bổ này năng động đến mức nào?
Những thứ hạng và phân bổ này có thể thay đổi do một số yếu tố, chẳng hạn như phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, thay đổi dân số và thay đổi trong cách sử dụng công nghệ.
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Một quốc gia có thể làm gì để có được nhiều địa chỉ IP hơn?
Các quốc gia có thể có được nhiều địa chỉ IP hơn bằng cách tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tăng cường sử dụng Internet. Cơ quan đăng ký Internet khu vực tương ứng cũng đóng vai trò trong việc phân bổ địa chỉ IP.
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Mỗi thiết bị có được gán một địa chỉ IP duy nhất không?
Mỗi thiết bị được kết nối với internet được gán một địa chỉ IP duy nhất để nhận dạng và đánh địa chỉ vị trí.
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IP được sử dụng có nghĩa là gì?
“IP được sử dụng” đề cập đến số lượng địa chỉ IP đang được các thiết bị tích cực sử dụng hoặc được phân bổ cho người dùng cuối trong một mạng hoặc khu vực nhất định.
Trong bối cảnh dữ liệu được cung cấp, điều này cho biết có bao nhiêu địa chỉ IPv6 hiện đang được sử dụng ở mỗi khu vực. Điều này có thể dùng làm thước đo mức độ một khu vực áp dụng IPv6, phiên bản mới nhất của Giao thức Internet, cũng như một chỉ số rộng rãi về hoạt động internet trong khu vực.
Nói cách khác, một địa chỉ IP sẽ được coi là “được sử dụng” khi nó được gán cho một thiết bị và thiết bị đó được kết nối với mạng. Mức độ sử dụng địa chỉ IP được phân bổ của một khu vực có thể phản ánh nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quy mô và hoạt động của cộng đồng trực tuyến, sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và mức độ tiến bộ công nghệ chung của khu vực đó.