Top 10 des pays avec le plus d’adresses IP enregistrées et répartition mondiale entre FAI
Explorez l'univers numérique et découvrez les 10 pays qui comptent le plus grand nombre d'adresses IP enregistrées. Découvrez l'attribution des FAI au niveau mondial et ses implications pour la connectivité mondiale.
Dans cet article 1 sections
Les adresses IP (Internet Protocol) sont des identifiants numériques uniques attribués à chaque appareil d’un réseau informatique. Elles remplissent deux fonctions essentielles : elles identifient l’hôte ou l’interface réseau et indiquent l’emplacement de l’hôte au sein du réseau. Dans le contexte de la connectivité mondiale, le nombre d’adresses IP enregistrées dans un pays indique son niveau d’utilisation de l’internet, son infrastructure numérique et son avancée technologique. En tant que telles, elles sont essentielles pour comprendre l’économie numérique mondiale.
Navigation dans l’enregistrement des adresses IP#
L’attribution et l’enregistrement des adresses IP sont coordonnés par cinq registres Internet régionaux (RIR). Ces registres sont les suivants
- Registre américain des numéros Internet (ARIN)
- Centre de coordination des réseaux IP européens (RIPE NCC)
- Centre d’information sur les réseaux en Asie-Pacifique (APNIC)
- Centre d’information sur les réseaux d’Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC)
- Centre d’information sur les réseaux africains (AFRINIC)
Ces organisations gèrent la distribution de l’espace d’adressage IP dans leurs régions respectives.
Dévoilement du top 10 des pays ayant le plus grand nombre d’adresses IP enregistrées#
Les données ci-dessous présentent les 10 premiers pays ayant le plus grand nombre d’adresses IP enregistrées en 2023 :
|Pays
|Nombre d’adresses IP enregistrées
|États-Unis
|1,541,605,760
|Chine
|330,321,408
|Japon
|202,183,168
|Allemagne
|188,132,104
|Royaume-Uni
|123,500,144
|Corée du Sud
|112,239,104
|France
|95,078,032
|Canada
|79,989,760
|Italie
|50,999,712
|Brésil
|48,572,160
Répartition mondiale des FAI par région#
Les données suivantes donnent un aperçu de la distribution mondiale et de l’utilisation des adresses IPv6, la version la plus récente du protocole Internet, en septembre 2022 :
|Région
|Zone couverte
|Adresses IPv6 attribuées
|Disponible
|Réservé
|Utilisé
|AFRINIC
|Afrique
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Asie du Sud et Océanie
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Amérique du Nord
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Amérique centrale et du Sud
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Europe et Asie centrale et du Nord, y compris le Moyen-Orient
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Comprendre les données#
Un examen plus approfondi des données révèle les principales tendances et implications. Le nombre important d’adresses IP enregistrées aux États-Unis, en Chine et au Japon souligne leur position de force dans l’économie numérique. D’autre part, les données relatives à l’attribution des FAI donnent une vision plus large de la connectivité mondiale et mettent en évidence les domaines potentiels d’expansion et de croissance numériques.
FAQ#
-
Comment le nombre d’adresses IP enregistrées reflète-t-il la position numérique d’un pays ?
Le nombre d’adresses IP enregistrées indique l’ampleur de l’utilisation de l’internet, des progrès technologiques et de l’infrastructure numérique. Il donne également une idée de la puissance économique numérique du pays.
-
Quelles sont les organisations qui s’occupent de l’attribution des adresses IP ?
Cinq registres Internet régionaux (RIR) sont responsables de l’attribution de l’espace d’adressage IP dans leurs régions respectives.
-
Quelle est la dynamique de ces classements et de ces attributions ?
Ces classements et attributions peuvent changer en raison de plusieurs facteurs, tels que le développement de l’infrastructure numérique, les changements démographiques et l’évolution de l’utilisation des technologies.
-
Que peut faire un pays pour obtenir davantage d’adresses IP ?
Les pays peuvent acquérir davantage d’adresses IP en améliorant leur infrastructure numérique et en augmentant l’utilisation de l’internet. Le registre Internet régional concerné joue également un rôle dans l’attribution des adresses IP.
-
Une adresse IP unique est-elle attribuée à chaque appareil ?
Chaque appareil connecté à l’internet se voit attribuer une adresse IP unique à des fins d’identification et de localisation.
-
Qu’est-ce que l’utilisation de la propriété intellectuelle ?
L’expression “IP utilisé” désigne le nombre d’adresses IP activement utilisées par des appareils ou attribuées à des utilisateurs finaux au sein d’un réseau ou d’une région donné(e).
Dans le contexte des données fournies, cela indique combien d’adresses IPv6 sont actuellement utilisées dans chaque région. Cela peut servir à mesurer le degré d’adoption par une région de l’IPv6, la version la plus récente du protocole internet, ainsi que d’indicateur général de l’activité internet dans la région.
En d’autres termes, une adresse IP est considérée comme “utilisée” lorsqu’elle est attribuée à un appareil et que celui-ci est connecté au réseau. La mesure dans laquelle les adresses IP attribuées à une région sont utilisées peut refléter divers facteurs, notamment la taille et l’activité de sa population en ligne, le développement de son infrastructure numérique et son niveau général d’avancement technologique.