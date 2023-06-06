Les adresses IP (Internet Protocol) sont des identifiants numériques uniques attribués à chaque appareil d’un réseau informatique. Elles remplissent deux fonctions essentielles : elles identifient l’hôte ou l’interface réseau et indiquent l’emplacement de l’hôte au sein du réseau. Dans le contexte de la connectivité mondiale, le nombre d’adresses IP enregistrées dans un pays indique son niveau d’utilisation de l’internet, son infrastructure numérique et son avancée technologique. En tant que telles, elles sont essentielles pour comprendre l’économie numérique mondiale.

Navigation dans l’enregistrement des adresses IP#

L’attribution et l’enregistrement des adresses IP sont coordonnés par cinq registres Internet régionaux (RIR). Ces registres sont les suivants

Registre américain des numéros Internet (ARIN) Centre de coordination des réseaux IP européens (RIPE NCC) Centre d’information sur les réseaux en Asie-Pacifique (APNIC) Centre d’information sur les réseaux d’Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC) Centre d’information sur les réseaux africains (AFRINIC)

Ces organisations gèrent la distribution de l’espace d’adressage IP dans leurs régions respectives.

Dévoilement du top 10 des pays ayant le plus grand nombre d’adresses IP enregistrées#

Les données ci-dessous présentent les 10 premiers pays ayant le plus grand nombre d’adresses IP enregistrées en 2023 :

Pays Nombre d’adresses IP enregistrées États-Unis 1,541,605,760 Chine 330,321,408 Japon 202,183,168 Allemagne 188,132,104 Royaume-Uni 123,500,144 Corée du Sud 112,239,104 France 95,078,032 Canada 79,989,760 Italie 50,999,712 Brésil 48,572,160

Répartition mondiale des FAI par région#

Les données suivantes donnent un aperçu de la distribution mondiale et de l’utilisation des adresses IPv6, la version la plus récente du protocole Internet, en septembre 2022 :

Région Zone couverte Adresses IPv6 attribuées Disponible Réservé Utilisé AFRINIC Afrique 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Asie du Sud et Océanie 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Amérique du Nord 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Amérique centrale et du Sud 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Europe et Asie centrale et du Nord, y compris le Moyen-Orient 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Comprendre les données#

Un examen plus approfondi des données révèle les principales tendances et implications. Le nombre important d’adresses IP enregistrées aux États-Unis, en Chine et au Japon souligne leur position de force dans l’économie numérique. D’autre part, les données relatives à l’attribution des FAI donnent une vision plus large de la connectivité mondiale et mettent en évidence les domaines potentiels d’expansion et de croissance numériques.