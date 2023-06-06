सबसे अधिक पंजीकृत IP एड्रेस और वैश्विक ISP आवंटन वाले शीर्ष 10 देश
डिजिटल जगत का अन्वेषण करें और सबसे अधिक पंजीकृत आईपी पते वाले शीर्ष 10 देशों की खोज करें। वैश्विक आईएसपी आवंटन और विश्वव्यापी कनेक्टिविटी के लिए इसके निहितार्थ के बारे में जानें।
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Internet Protocol (IP) पते अद्वितीय संख्यात्मक पहचानकर्ता हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को असाइन किए जाते हैं। दो मुख्य कार्य निभाते हुए, ये होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करते हैं और नेटवर्क के भीतर होस्ट का स्थान प्रदान करते हैं। वैश्विक कनेक्टिविटी के संदर्भ में, किसी देश में पंजीकृत IP पतों की संख्या इंटरनेट उपयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और तकनीकी उन्नति के स्तर का संकेत देती है। इसलिए, ये वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
IP पतों के पंजीकरण में नेविगेट करना#
IP पते आवंटन और पंजीकरण पांच क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्रियों (RIRs) द्वारा समन्वित किए जाते हैं। ये हैं:
- American Registry for Internet Numbers (ARIN)
- रिसॉक्स आईपी यूरोपियन्स नेटवर्क समन्वय केंद्र (आरआईपीई एनसीसी)
- Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC)
- Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)
- African Network Information Center (AFRINIC)
ये संगठन अपने संबंधित क्षेत्रों में आईपी एड्रेस स्पेस वितरण का प्रबंधन करते हैं।
सबसे अधिक पंजीकृत आईपी पते वाले शीर्ष 10 देशों का अनावरण#
नीचे दिया गया डेटा 2023 तक सबसे अधिक पंजीकृत आईपी पते वाले शीर्ष 10 देशों को प्रस्तुत करता है:
|देश
|पंजीकृत IP पतों की संख्या
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|1,541,605,760
|चीन
|330,321,408
|जापान
|202,183,168
|जर्मनी
|188,132,104
|यूनाइटेड किंगडम
|123,500,144
|दक्षिण कोरिया
|112,239,104
|फ़्रांस
|95,078,032
|कनाडा
|79,989,760
|इटली
|50,999,712
|ब्राज़ील
|48,572,160
क्षेत्र द्वारा वैश्विक ISP आवंटन#
निम्नलिखित डेटा सितंबर 2022 तक, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नवीनतम संस्करण, IPv6 पतों के वैश्विक वितरण और उपयोग में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है:
|क्षेत्र
|कवर किया गया क्षेत्र
|IPv6 पते आवंटित
|उपलब्ध
|आरक्षित
|उपयोग किया
|अफ़्रीनिक
|अफ्रीका
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|दक्षिण एशिया और ओशिनिया
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|उत्तरी अमेरिका
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|लैकनिक
|मध्य और दक्षिण अमेरिका
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|यूरोप और उत्तर/मध्य एशिया, मध्य पूर्व सहित
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
डेटा को समझना#
डेटा पर गहरी नज़र डालने से मुख्य प्रवृत्तियाँ और निहितार्थ सामने आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान में पंजीकृत IP पतों की महत्वपूर्ण संख्या डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी मजबूत स्थिति को रेखांकित करती है। दूसरी ओर, ISP आवंटन डेटा वैश्विक कनेक्टिविटी का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो डिजिटल विस्तार और वृद्धि के संभावित क्षेत्रों को उजागर करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#
-
पंजीकृत आईपी पतों की संख्या किसी देश की डिजिटल स्थिति को कैसे दर्शाती है?
पंजीकृत IP पतों की संख्या इंटरनेट उपयोग की सीमा, तकनीकी प्रगति और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को दर्शाती है। यह देश की डिजिटल आर्थिक शक्ति की भी ओर इशारा करती है।
-
कौन से संगठन IP एड्रेस आवंटन को संभालते हैं?
पांच क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री (आरआईआर) अपने संबंधित क्षेत्रों में आईपी एड्रेस स्पेस के आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं।
-
ये रैंकिंग और आवंटन कितने गतिशील हैं?
ये रैंकिंग और आवंटन कई कारकों के कारण बदल सकते हैं, जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, जनसंख्या परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के उपयोग में बदलाव।
-
कोई देश अधिक आईपी पते प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है?
देश अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर और इंटरनेट उपयोग बढ़ाकर अधिक IP पते प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री भी IP पते आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
-
क्या प्रत्येक डिवाइस को एक अद्वितीय आईपी पता सौंपा गया है?
इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण को पहचान और स्थान पता करने के लिए एक अद्वितीय आईपी पता सौंपा गया है।
-
आईपी यूटिलाइज्ड का क्या मतलब है?
“IP Utilized” किसी दिए गए नेटवर्क या क्षेत्र के भीतर उपकरणों द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे या अंतिम उपयोगकर्ताओं को आवंटित IP पतों की संख्या को संदर्भित करता है।
प्रदान किए गए डेटा के संदर्भ में, यह इंगित करता है कि वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में कितने IPv6 पते का उपयोग किया जा रहा है। यह इस बात का माप हो सकता है कि कोई क्षेत्र इंटरनेट प्रोटोकॉल के नवीनतम संस्करण आईपीवी6 को कितनी अच्छी तरह अपना रहा है, साथ ही यह क्षेत्र के भीतर इंटरनेट गतिविधि का एक व्यापक संकेतक भी हो सकता है।
दूसरे शब्दों में, एक IP पता तब “उपयोग किया जाता है” माना जाता है जब इसे एक उपकरण को असाइन किया जाता है और वह उपकरण नेटवर्क से जुड़ा होता है। किसी क्षेत्र के आवंटित IP पतों का उपयोग किस हद तक किया जाता है, यह विभिन्न कारकों को प्रतिबिंबित कर सकता है, जिनमें इसकी ऑनलाइन जनसंख्या का आकार और गतिविधि, इसके डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास, और इसकी सामान्य तकनीकी प्रगति का स्तर शामिल है।