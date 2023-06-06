Internet Protocol (IP) पते अद्वितीय संख्यात्मक पहचानकर्ता हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को असाइन किए जाते हैं। दो मुख्य कार्य निभाते हुए, ये होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करते हैं और नेटवर्क के भीतर होस्ट का स्थान प्रदान करते हैं। वैश्विक कनेक्टिविटी के संदर्भ में, किसी देश में पंजीकृत IP पतों की संख्या इंटरनेट उपयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और तकनीकी उन्नति के स्तर का संकेत देती है। इसलिए, ये वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

IP पते आवंटन और पंजीकरण पांच क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्रियों (RIRs) द्वारा समन्वित किए जाते हैं। ये हैं:

American Registry for Internet Numbers (ARIN) रिसॉक्स आईपी यूरोपियन्स नेटवर्क समन्वय केंद्र (आरआईपीई एनसीसी) Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC) African Network Information Center (AFRINIC)

ये संगठन अपने संबंधित क्षेत्रों में आईपी एड्रेस स्पेस वितरण का प्रबंधन करते हैं।

नीचे दिया गया डेटा 2023 तक सबसे अधिक पंजीकृत आईपी पते वाले शीर्ष 10 देशों को प्रस्तुत करता है:

देश पंजीकृत IP पतों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका 1,541,605,760 चीन 330,321,408 जापान 202,183,168 जर्मनी 188,132,104 यूनाइटेड किंगडम 123,500,144 दक्षिण कोरिया 112,239,104 फ़्रांस 95,078,032 कनाडा 79,989,760 इटली 50,999,712 ब्राज़ील 48,572,160

निम्नलिखित डेटा सितंबर 2022 तक, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नवीनतम संस्करण, IPv6 पतों के वैश्विक वितरण और उपयोग में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है:

क्षेत्र कवर किया गया क्षेत्र IPv6 पते आवंटित उपलब्ध आरक्षित उपयोग किया अफ़्रीनिक अफ्रीका 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC दक्षिण एशिया और ओशिनिया 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN उत्तरी अमेरिका 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 लैकनिक मध्य और दक्षिण अमेरिका 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC यूरोप और उत्तर/मध्य एशिया, मध्य पूर्व सहित 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

डेटा पर गहरी नज़र डालने से मुख्य प्रवृत्तियाँ और निहितार्थ सामने आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान में पंजीकृत IP पतों की महत्वपूर्ण संख्या डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी मजबूत स्थिति को रेखांकित करती है। दूसरी ओर, ISP आवंटन डेटा वैश्विक कनेक्टिविटी का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो डिजिटल विस्तार और वृद्धि के संभावित क्षेत्रों को उजागर करता है।