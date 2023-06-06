أفضل 10 دول تتمتع بعناوين IP الأكثر تسجيلًا وتخصيص مزودي خدمة الإنترنت العالميين
استكشف العالم الرقمي واكتشف أفضل 10 دول تتمتع بعناوين IP الأكثر تسجيلًا. تعرف على تخصيص مزود خدمة الإنترنت العالمي وآثاره على الاتصال العالمي.
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عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) هي معرفات رقمية فريدة يتم تعيينها لكل جهاز على شبكة الكمبيوتر. تخدم وظيفتين رئيسيتين، فهي تحدد المضيف أو واجهة الشبكة وتوفر موقع المضيف داخل الشبكة. في سياق الاتصال العالمي، يشير عدد عناوين IP المسجلة في بلد ما إلى مستوى استخدام الإنترنت والبنية التحتية الرقمية والتقدم التكنولوجي. وعلى هذا النحو، فهي بالغة الأهمية لفهم الاقتصاد الرقمي العالمي.
التنقل في تسجيل عناوين IP#
يتم تنسيق تخصيص عنوان IP وتسجيله من خلال خمسة سجلات إنترنت إقليمية (RIRs). هؤلاء هم:
- السجل الأمريكي لأرقام الإنترنت (ARIN)
- مركز تنسيق شبكة Réseaux IP Européens (RIPE NCC)
- مركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادئ (APNIC)
- مركز معلومات شبكة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LACNIC)
- المركز الأفريقي لمعلومات الشبكة (AFRINIC)
تدير هذه المنظمات توزيع مساحة عنوان IP داخل مناطقها الخاصة.
الكشف عن أفضل 10 دول ذات عناوين IP الأكثر تسجيلاً#
تعرض البيانات أدناه أفضل 10 دول تتمتع بعناوين IP الأكثر تسجيلًا اعتبارًا من عام 2023:
|دولة
|عدد عناوين IP المسجلة
|الولايات المتحدة
|1,541,605,760
|الصين
|330,321,408
|اليابان
|202,183,168
|ألمانيا
|188,132,104
|المملكة المتحدة
|123,500,144
|كوريا الجنوبية
|112,239,104
|فرنسا
|95,078,032
|كندا
|79,989,760
|إيطاليا
|50,999,712
|البرازيل
|48,572,160
تخصيص مزود خدمة الإنترنت العالمي حسب المنطقة#
توفر البيانات التالية رؤى حول التوزيع والاستخدام العالمي لعناوين IPv6، أحدث إصدار من بروتوكول الإنترنت، اعتبارًا من سبتمبر 2022:
|منطقة
|المساحة المغطاة
|عناوين IPv6 المخصصة
|متاح
|محجوز
|مستعمل
|AFRINIC
|أفريقيا
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|جنوب آسيا والمحيط الهادئ
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|أمريكا الشمالية
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|لاكنيك
|أمريكا الوسطى والجنوبية
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|ناضجة NCC
|أوروبا وشمال/وسط آسيا، بما في ذلك الشرق الأوسط
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
فهم البيانات#
يكشف النظر الأقرب إلى البيانات عن اتجاهات وتداعيات رئيسية. يؤكد العدد الكبير من عناوين IP المسجلة في الولايات المتحدة والصين واليابان على مواقعها القوية في الاقتصاد الرقمي. من ناحية أخرى، توفر بيانات تخصيص ISP رؤية أوسع للاتصال العالمي، مما يسلط الضوء على المناطق المحتملة للتوسع الرقمي والنمو.
الأسئلة الشائعة#
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كيف يعكس عدد عناوين IP المسجلة المكانة الرقمية للدولة؟
يشير عدد عناوين IP المسجلة إلى مدى استخدام الإنترنت والتقدم التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية. كما أنه يشير أيضًا إلى القوة الاقتصادية الرقمية للبلاد.
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ما هي المنظمات التي تتعامل مع تخصيص عنوان IP؟
تتولى خمسة سجلات إنترنت إقليمية (RIRs) مسؤولية تخصيص مساحة عنوان IP في مناطقها الخاصة.
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ما مدى ديناميكية هذه التصنيفات والتخصيصات؟
يمكن أن تتغير هذه التصنيفات والتخصيصات بسبب عدة عوامل، مثل تطوير البنية التحتية الرقمية، والتغيرات السكانية، والتحولات في استخدام التكنولوجيا.
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ما الذي يمكن أن تفعله الدولة للحصول على المزيد من عناوين IP؟
يمكن للبلدان الحصول على المزيد من عناوين IP من خلال تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وزيادة استخدام الإنترنت. ويلعب سجل الإنترنت الإقليمي المعني أيضًا دورًا في تخصيص عنوان IP.
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هل تم تعيين عنوان IP فريد لكل جهاز؟
يتم تعيين عنوان IP فريد لكل جهاز متصل بالإنترنت لتحديد الهوية وعنونة الموقع.
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ماذا يعني IP المستخدمة؟
يشير “IP المستخدم” إلى عدد عناوين IP التي تستخدمها الأجهزة بشكل نشط أو المخصصة للمستخدمين النهائيين داخل شبكة أو منطقة معينة.
وفي سياق البيانات المقدمة، يشير هذا إلى عدد عناوين IPv6 المستخدمة حاليًا في كل منطقة. يمكن أن يكون هذا بمثابة مقياس لمدى اعتماد المنطقة لـ IPv6، وهو الإصدار الأحدث من بروتوكول الإنترنت، بالإضافة إلى مؤشر واسع لنشاط الإنترنت داخل المنطقة.
بمعنى آخر، سيتم اعتبار عنوان IP “مستخدمًا” عندما يتم تعيينه لجهاز ويكون هذا الجهاز متصلاً بالشبكة. يمكن أن يعكس مدى استخدام عناوين IP المخصصة للمنطقة عوامل مختلفة، بما في ذلك حجم ونشاط سكانها على الإنترنت، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، والمستوى العام للتقدم التكنولوجي.