عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) هي معرفات رقمية فريدة يتم تعيينها لكل جهاز على شبكة الكمبيوتر. تخدم وظيفتين رئيسيتين، فهي تحدد المضيف أو واجهة الشبكة وتوفر موقع المضيف داخل الشبكة. في سياق الاتصال العالمي، يشير عدد عناوين IP المسجلة في بلد ما إلى مستوى استخدام الإنترنت والبنية التحتية الرقمية والتقدم التكنولوجي. وعلى هذا النحو، فهي بالغة الأهمية لفهم الاقتصاد الرقمي العالمي.

التنقل في تسجيل عناوين IP#

يتم تنسيق تخصيص عنوان IP وتسجيله من خلال خمسة سجلات إنترنت إقليمية (RIRs). هؤلاء هم:

السجل الأمريكي لأرقام الإنترنت (ARIN) مركز تنسيق شبكة Réseaux IP Européens (RIPE NCC) مركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادئ (APNIC) مركز معلومات شبكة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LACNIC) المركز الأفريقي لمعلومات الشبكة (AFRINIC)

تدير هذه المنظمات توزيع مساحة عنوان IP داخل مناطقها الخاصة.

الكشف عن أفضل 10 دول ذات عناوين IP الأكثر تسجيلاً#

تعرض البيانات أدناه أفضل 10 دول تتمتع بعناوين IP الأكثر تسجيلًا اعتبارًا من عام 2023:

دولة عدد عناوين IP المسجلة الولايات المتحدة 1,541,605,760 الصين 330,321,408 اليابان 202,183,168 ألمانيا 188,132,104 المملكة المتحدة 123,500,144 كوريا الجنوبية 112,239,104 فرنسا 95,078,032 كندا 79,989,760 إيطاليا 50,999,712 البرازيل 48,572,160

تخصيص مزود خدمة الإنترنت العالمي حسب المنطقة#

توفر البيانات التالية رؤى حول التوزيع والاستخدام العالمي لعناوين IPv6، أحدث إصدار من بروتوكول الإنترنت، اعتبارًا من سبتمبر 2022:

منطقة المساحة المغطاة عناوين IPv6 المخصصة متاح محجوز مستعمل AFRINIC أفريقيا 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC جنوب آسيا والمحيط الهادئ 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN أمريكا الشمالية 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 لاكنيك أمريكا الوسطى والجنوبية 1,048,934 994,465 38,471 15,998 ناضجة NCC أوروبا وشمال/وسط آسيا، بما في ذلك الشرق الأوسط 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

فهم البيانات#

يكشف النظر الأقرب إلى البيانات عن اتجاهات وتداعيات رئيسية. يؤكد العدد الكبير من عناوين IP المسجلة في الولايات المتحدة والصين واليابان على مواقعها القوية في الاقتصاد الرقمي. من ناحية أخرى، توفر بيانات تخصيص ISP رؤية أوسع للاتصال العالمي، مما يسلط الضوء على المناطق المحتملة للتوسع الرقمي والنمو.

الأسئلة الشائعة#