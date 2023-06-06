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10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP i globalny przydział adresów dla dostawców usług internetowych

Poznaj cyfrowy wszechświat i odkryj 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP. Dowiedz się więcej o globalnej alokacji dostawców usług internetowych i jej wpływie na łączność na całym świecie.

Opublikowano6 czerwca 2023
Czas czytania3 min
W tym artykule 1 sekcji
  1. FAQ
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Adresy protokołu internetowego (IP) to unikalne identyfikatory numeryczne przypisane do każdego urządzenia w sieci komputerowej. Pełnią one dwie kluczowe funkcje: identyfikują hosta lub interfejs sieciowy i zapewniają lokalizację hosta w sieci. W kontekście globalnej łączności liczba zarejestrowanych adresów IP w danym kraju sygnalizuje poziom korzystania z Internetu, infrastruktury cyfrowej i zaawansowania technologicznego. W związku z tym mają one kluczowe znaczenie dla zrozumienia globalnej gospodarki cyfrowej.

Poruszanie się po rejestracji adresów IP#

Przydzielanie i rejestracja adresów IP są koordynowane przez pięć regionalnych rejestrów internetowych (RIR). Są to:

  1. Amerykański rejestr numerów internetowych (ARIN)
  2. Centrum Koordynacji Sieci Réseaux IP Européens (RIPE NCC)
  3. Centrum Informacji o Sieci Azji i Pacyfiku (APNIC)
  4. Centrum Informacji Sieci Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LACNIC)
  5. Afrykańskie Centrum Informacji Sieciowej (AFRINIC)

Organizacje te zarządzają dystrybucją przestrzeni adresowej IP w swoich regionach.

Ujawnienie 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP#

Poniższe dane przedstawiają 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP w 2023 roku:

KrajLiczba zarejestrowanych adresów IP
Stany Zjednoczone1,541,605,760
Chiny330,321,408
Japonia202,183,168
Niemcy188,132,104
Wielka Brytania123,500,144
Korea Południowa112,239,104
Francja95,078,032
Kanada79,989,760
Włochy50,999,712
Brazylia48,572,160

Globalny przydział dostawców usług internetowych według regionu#

Poniższe dane zapewniają wgląd w globalną dystrybucję i wykorzystanie adresów IPv6, najnowszej wersji protokołu internetowego, według stanu na wrzesień 2022 r:

RegionObjęty obszarPrzydzielone adresy IPv6DostępneZarezerwowaneWykorzystane
AFRINICAfryka1,049,0881,016,84622,3829,860
APNICAzja Południowa i Oceania1,066,993838,810129,48598,698
ARINAmeryka Północna2,099,7121,393,318636,34470,050
LACNICAmeryka Środkowa i Południowa1,048,934994,46538,47115,998
RIPE NCCEuropa i Azja Północna/Środkowa, w tym Bliski Wschód2,131,964843,7721,117,609170,583

Analiza danych#

Bliższe spojrzenie na dane ujawnia kluczowe trendy i implikacje. Znaczna liczba zarejestrowanych adresów IP w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii podkreśla ich silną pozycję w gospodarce cyfrowej. Z drugiej strony, dane dotyczące alokacji ISP pokazują szerszy obraz globalnej łączności, podkreślając potencjalne obszary cyfrowej ekspansji i wzrostu.

FAQ#

  1. W jaki sposób liczba zarejestrowanych adresów IP odzwierciedla cyfrową pozycję danego kraju?

    Liczba zarejestrowanych adresów IP wskazuje na zakres korzystania z Internetu, zaawansowanie technologiczne i infrastrukturę cyfrową. Wskazuje również na cyfrową siłę gospodarczą kraju.

  2. Które organizacje zajmują się przydzielaniem adresów IP?

    Pięć regionalnych rejestrów internetowych (RIR) jest odpowiedzialnych za przydzielanie przestrzeni adresowej IP w swoich regionach.

  3. Jak dynamiczne są te rankingi i alokacje?

    Te rankingi i przydziały mogą się zmieniać ze względu na kilka czynników, takich jak rozwój infrastruktury cyfrowej, zmiany populacji i zmiany w wykorzystaniu technologii.

  4. Co może zrobić kraj, aby uzyskać więcej adresów IP?

    Kraje mogą uzyskać więcej adresów IP poprzez poprawę swojej infrastruktury cyfrowej i zwiększenie wykorzystania Internetu. Odpowiedni regionalny rejestr internetowy również odgrywa rolę w przydzielaniu adresów IP.

  5. Czy każde urządzenie ma przypisany unikalny adres IP?

    Każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany unikalny adres IP w celu identyfikacji i adresowania lokalizacji.

  6. Co oznacza wykorzystany adres IP?

    “IP Utilized” odnosi się do liczby adresów IP, które są aktywnie wykorzystywane przez urządzenia lub przydzielane użytkownikom końcowym w danej sieci lub regionie.
    W kontekście dostarczonych danych wskazuje to, ile adresów IPv6 jest obecnie używanych w każdym regionie. Może to służyć jako miara tego, jak dobrze region przyjmuje IPv6, najnowszą wersję protokołu internetowego, a także jako szeroki wskaźnik aktywności internetowej w regionie.
    Innymi słowy, adres IP zostanie uznany za “wykorzystany”, gdy zostanie przypisany do urządzenia, a to urządzenie jest podłączone do sieci. Stopień wykorzystania przydzielonych adresów IP w danym regionie może odzwierciedlać różne czynniki, w tym wielkość i aktywność populacji online, rozwój infrastruktury cyfrowej i ogólny poziom zaawansowania technologicznego.