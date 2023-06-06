10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP i globalny przydział adresów dla dostawców usług internetowych
Poznaj cyfrowy wszechświat i odkryj 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP. Dowiedz się więcej o globalnej alokacji dostawców usług internetowych i jej wpływie na łączność na całym świecie.
W tym artykule 1 sekcji
Adresy protokołu internetowego (IP) to unikalne identyfikatory numeryczne przypisane do każdego urządzenia w sieci komputerowej. Pełnią one dwie kluczowe funkcje: identyfikują hosta lub interfejs sieciowy i zapewniają lokalizację hosta w sieci. W kontekście globalnej łączności liczba zarejestrowanych adresów IP w danym kraju sygnalizuje poziom korzystania z Internetu, infrastruktury cyfrowej i zaawansowania technologicznego. W związku z tym mają one kluczowe znaczenie dla zrozumienia globalnej gospodarki cyfrowej.
Poruszanie się po rejestracji adresów IP#
Przydzielanie i rejestracja adresów IP są koordynowane przez pięć regionalnych rejestrów internetowych (RIR). Są to:
- Amerykański rejestr numerów internetowych (ARIN)
- Centrum Koordynacji Sieci Réseaux IP Européens (RIPE NCC)
- Centrum Informacji o Sieci Azji i Pacyfiku (APNIC)
- Centrum Informacji Sieci Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LACNIC)
- Afrykańskie Centrum Informacji Sieciowej (AFRINIC)
Organizacje te zarządzają dystrybucją przestrzeni adresowej IP w swoich regionach.
Ujawnienie 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP#
Poniższe dane przedstawiają 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP w 2023 roku:
|Kraj
|Liczba zarejestrowanych adresów IP
|Stany Zjednoczone
|1,541,605,760
|Chiny
|330,321,408
|Japonia
|202,183,168
|Niemcy
|188,132,104
|Wielka Brytania
|123,500,144
|Korea Południowa
|112,239,104
|Francja
|95,078,032
|Kanada
|79,989,760
|Włochy
|50,999,712
|Brazylia
|48,572,160
Globalny przydział dostawców usług internetowych według regionu#
Poniższe dane zapewniają wgląd w globalną dystrybucję i wykorzystanie adresów IPv6, najnowszej wersji protokołu internetowego, według stanu na wrzesień 2022 r:
|Region
|Objęty obszar
|Przydzielone adresy IPv6
|Dostępne
|Zarezerwowane
|Wykorzystane
|AFRINIC
|Afryka
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Azja Południowa i Oceania
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Ameryka Północna
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Ameryka Środkowa i Południowa
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Europa i Azja Północna/Środkowa, w tym Bliski Wschód
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Analiza danych#
Bliższe spojrzenie na dane ujawnia kluczowe trendy i implikacje. Znaczna liczba zarejestrowanych adresów IP w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii podkreśla ich silną pozycję w gospodarce cyfrowej. Z drugiej strony, dane dotyczące alokacji ISP pokazują szerszy obraz globalnej łączności, podkreślając potencjalne obszary cyfrowej ekspansji i wzrostu.
FAQ#
-
W jaki sposób liczba zarejestrowanych adresów IP odzwierciedla cyfrową pozycję danego kraju?
Liczba zarejestrowanych adresów IP wskazuje na zakres korzystania z Internetu, zaawansowanie technologiczne i infrastrukturę cyfrową. Wskazuje również na cyfrową siłę gospodarczą kraju.
-
Które organizacje zajmują się przydzielaniem adresów IP?
Pięć regionalnych rejestrów internetowych (RIR) jest odpowiedzialnych za przydzielanie przestrzeni adresowej IP w swoich regionach.
-
Jak dynamiczne są te rankingi i alokacje?
Te rankingi i przydziały mogą się zmieniać ze względu na kilka czynników, takich jak rozwój infrastruktury cyfrowej, zmiany populacji i zmiany w wykorzystaniu technologii.
-
Co może zrobić kraj, aby uzyskać więcej adresów IP?
Kraje mogą uzyskać więcej adresów IP poprzez poprawę swojej infrastruktury cyfrowej i zwiększenie wykorzystania Internetu. Odpowiedni regionalny rejestr internetowy również odgrywa rolę w przydzielaniu adresów IP.
-
Czy każde urządzenie ma przypisany unikalny adres IP?
Każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany unikalny adres IP w celu identyfikacji i adresowania lokalizacji.
-
Co oznacza wykorzystany adres IP?
“IP Utilized” odnosi się do liczby adresów IP, które są aktywnie wykorzystywane przez urządzenia lub przydzielane użytkownikom końcowym w danej sieci lub regionie.
W kontekście dostarczonych danych wskazuje to, ile adresów IPv6 jest obecnie używanych w każdym regionie. Może to służyć jako miara tego, jak dobrze region przyjmuje IPv6, najnowszą wersję protokołu internetowego, a także jako szeroki wskaźnik aktywności internetowej w regionie.
Innymi słowy, adres IP zostanie uznany za “wykorzystany”, gdy zostanie przypisany do urządzenia, a to urządzenie jest podłączone do sieci. Stopień wykorzystania przydzielonych adresów IP w danym regionie może odzwierciedlać różne czynniki, w tym wielkość i aktywność populacji online, rozwój infrastruktury cyfrowej i ogólny poziom zaawansowania technologicznego.