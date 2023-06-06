Adresy protokołu internetowego (IP) to unikalne identyfikatory numeryczne przypisane do każdego urządzenia w sieci komputerowej. Pełnią one dwie kluczowe funkcje: identyfikują hosta lub interfejs sieciowy i zapewniają lokalizację hosta w sieci. W kontekście globalnej łączności liczba zarejestrowanych adresów IP w danym kraju sygnalizuje poziom korzystania z Internetu, infrastruktury cyfrowej i zaawansowania technologicznego. W związku z tym mają one kluczowe znaczenie dla zrozumienia globalnej gospodarki cyfrowej.

Poruszanie się po rejestracji adresów IP#

Przydzielanie i rejestracja adresów IP są koordynowane przez pięć regionalnych rejestrów internetowych (RIR). Są to:

Amerykański rejestr numerów internetowych (ARIN) Centrum Koordynacji Sieci Réseaux IP Européens (RIPE NCC) Centrum Informacji o Sieci Azji i Pacyfiku (APNIC) Centrum Informacji Sieci Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LACNIC) Afrykańskie Centrum Informacji Sieciowej (AFRINIC)

Organizacje te zarządzają dystrybucją przestrzeni adresowej IP w swoich regionach.

Ujawnienie 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP#

Poniższe dane przedstawiają 10 krajów z największą liczbą zarejestrowanych adresów IP w 2023 roku:

Kraj Liczba zarejestrowanych adresów IP Stany Zjednoczone 1,541,605,760 Chiny 330,321,408 Japonia 202,183,168 Niemcy 188,132,104 Wielka Brytania 123,500,144 Korea Południowa 112,239,104 Francja 95,078,032 Kanada 79,989,760 Włochy 50,999,712 Brazylia 48,572,160

Globalny przydział dostawców usług internetowych według regionu#

Poniższe dane zapewniają wgląd w globalną dystrybucję i wykorzystanie adresów IPv6, najnowszej wersji protokołu internetowego, według stanu na wrzesień 2022 r:

Region Objęty obszar Przydzielone adresy IPv6 Dostępne Zarezerwowane Wykorzystane AFRINIC Afryka 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Azja Południowa i Oceania 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Ameryka Północna 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Ameryka Środkowa i Południowa 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Europa i Azja Północna/Środkowa, w tym Bliski Wschód 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Analiza danych#

Bliższe spojrzenie na dane ujawnia kluczowe trendy i implikacje. Znaczna liczba zarejestrowanych adresów IP w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii podkreśla ich silną pozycję w gospodarce cyfrowej. Z drugiej strony, dane dotyczące alokacji ISP pokazują szerszy obraz globalnej łączności, podkreślając potencjalne obszary cyfrowej ekspansji i wzrostu.