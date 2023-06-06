Internet Protocol (IP)-adressen zijn unieke numerieke identificatoren die aan elk apparaat op een computernetwerk worden toegewezen. Ze vervullen twee belangrijke functies: ze identificeren de host of netwerkinterface en geven de locatie van de host in het netwerk aan. In de context van mondiale connectiviteit geeft het aantal geregistreerde IP-adressen in een land het niveau van internetgebruik, digitale infrastructuur en technologische vooruitgang aan. Daarom zijn ze van cruciaal belang voor het begrijpen van de mondiale digitale economie.

Navigeren in de Registratie van IP-Adressen#

De toewijzing en registratie van IP-adressen wordt gecoördineerd door vijf Regional Internet Registries (RIR’s). Dit zijn:

American Registry for Internet Numbers (ARIN) Réseaux IP Européens Netwerk Coördinatie Centrum (RIPE NCC) Netwerkinformatiecentrum Azië-Stille Oceaan (APNIC) Latijns-Amerikaans en Caribisch Netwerk Informatiecentrum (LACNIC) African Network Information Center (AFRINIC)

Deze organisaties beheren de verdeling van IP-adresruimte binnen hun respectieve regio’s.

Onthulling van de top 10 landen met de meeste geregistreerde IP-adressen#

De onderstaande gegevens tonen de top 10 van landen met de meeste geregistreerde IP-adressen vanaf 2023:

Land Aantal geregistreerde IP-adressen Verenigde Staten 1,541,605,760 China 330,321,408 Japan 202,183,168 Duitsland 188,132,104 Verenigd Koninkrijk 123,500,144 Zuid-Korea 112,239,104 Frankrijk 95,078,032 Canada 79,989,760 Italië 50,999,712 Brazilië 48,572,160

Wereldwijde ISP-toewijzing per regio#

De volgende gegevens geven inzicht in de wereldwijde distributie en het gebruik van IPv6-adressen, de meest recente versie van het Internet Protocol, vanaf september 2022:

Regio Gebied IPv6-adressen toegewezen Beschikbaar Gereserveerd Gebruikt AFRINIC Afrika 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Zuid-Azië en Oceanië 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Noord-Amerika 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Midden- en Zuid-Amerika 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Europa en Noord-/Centraal-Azië, inclusief het Midden-Oosten 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

De gegevens begrijpen#

Een nadere beschouwing van de gegevens onthult belangrijke trends en implicaties. Het grote aantal geregistreerde IP-adressen in de Verenigde Staten, China en Japan benadrukt hun sterke positie in de digitale economie. Aan de andere kant laten de gegevens over ISP-toewijzingen een breder beeld zien van de wereldwijde connectiviteit, met de nadruk op potentiële gebieden voor digitale uitbreiding en groei.