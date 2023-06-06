Top 10 landen met de meeste geregistreerde IP-adressen en de wereldwijde verdeling over ISP’s
Verken het digitale universum en ontdek de top 10 landen met de meeste geregistreerde IP-adressen. Lees meer over wereldwijde ISP-toewijzing en de implicaties daarvan voor mondiale connectiviteit.
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Internet Protocol (IP)-adressen zijn unieke numerieke identificatoren die aan elk apparaat op een computernetwerk worden toegewezen. Ze vervullen twee belangrijke functies: ze identificeren de host of netwerkinterface en geven de locatie van de host in het netwerk aan. In de context van mondiale connectiviteit geeft het aantal geregistreerde IP-adressen in een land het niveau van internetgebruik, digitale infrastructuur en technologische vooruitgang aan. Daarom zijn ze van cruciaal belang voor het begrijpen van de mondiale digitale economie.
Navigeren in de Registratie van IP-Adressen#
De toewijzing en registratie van IP-adressen wordt gecoördineerd door vijf Regional Internet Registries (RIR’s). Dit zijn:
- American Registry for Internet Numbers (ARIN)
- Réseaux IP Européens Netwerk Coördinatie Centrum (RIPE NCC)
- Netwerkinformatiecentrum Azië-Stille Oceaan (APNIC)
- Latijns-Amerikaans en Caribisch Netwerk Informatiecentrum (LACNIC)
- African Network Information Center (AFRINIC)
Deze organisaties beheren de verdeling van IP-adresruimte binnen hun respectieve regio’s.
Onthulling van de top 10 landen met de meeste geregistreerde IP-adressen#
De onderstaande gegevens tonen de top 10 van landen met de meeste geregistreerde IP-adressen vanaf 2023:
|Land
|Aantal geregistreerde IP-adressen
|Verenigde Staten
|1,541,605,760
|China
|330,321,408
|Japan
|202,183,168
|Duitsland
|188,132,104
|Verenigd Koninkrijk
|123,500,144
|Zuid-Korea
|112,239,104
|Frankrijk
|95,078,032
|Canada
|79,989,760
|Italië
|50,999,712
|Brazilië
|48,572,160
Wereldwijde ISP-toewijzing per regio#
De volgende gegevens geven inzicht in de wereldwijde distributie en het gebruik van IPv6-adressen, de meest recente versie van het Internet Protocol, vanaf september 2022:
|Regio
|Gebied
|IPv6-adressen toegewezen
|Beschikbaar
|Gereserveerd
|Gebruikt
|AFRINIC
|Afrika
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Zuid-Azië en Oceanië
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Noord-Amerika
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Midden- en Zuid-Amerika
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Europa en Noord-/Centraal-Azië, inclusief het Midden-Oosten
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
De gegevens begrijpen#
Een nadere beschouwing van de gegevens onthult belangrijke trends en implicaties. Het grote aantal geregistreerde IP-adressen in de Verenigde Staten, China en Japan benadrukt hun sterke positie in de digitale economie. Aan de andere kant laten de gegevens over ISP-toewijzingen een breder beeld zien van de wereldwijde connectiviteit, met de nadruk op potentiële gebieden voor digitale uitbreiding en groei.
FAQ#
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Hoe geeft het aantal geregistreerde IP-adressen de digitale status van een land weer?
Het aantal geregistreerde IP-adressen geeft de omvang van het internetgebruik, de technologische vooruitgang en de digitale infrastructuur aan. Het geeft ook een indicatie van de digitale economische kracht van het land.
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Welke organisaties regelen de toewijzing van IP-adressen?
Vijf Regionale Internet Registers (RIRs) zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van IP-adresruimte in hun respectieve regio’s.
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Hoe dynamisch zijn deze ranglijsten en toewijzingen?
Deze ranglijsten en toewijzingen kunnen veranderen door verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van digitale infrastructuur, bevolkingsveranderingen en verschuivingen in technologiegebruik.
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Wat kan een land doen om meer IP-adressen te krijgen?
Landen kunnen meer IP-adressen verkrijgen door hun digitale infrastructuur te verbeteren en het internetgebruik te vergroten. Het respectieve Regionale Internet Register speelt ook een rol in de toewijzing van IP-adressen.
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Krijgt elk apparaat een uniek IP-adres?
Elk apparaat dat verbonden is met het internet krijgt een uniek IP-adres toegewezen voor identificatie en adresgeving van de locatie.
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Wat betekent IP Utilized?
“IP Utilized” verwijst naar het aantal IP-adressen dat actief wordt gebruikt door apparaten of is toegewezen aan eindgebruikers binnen een bepaald netwerk of een bepaalde regio.
In de context van de verstrekte gegevens geeft dit aan hoeveel IPv6-adressen momenteel worden gebruikt in elke regio. Dit kan dienen als een maatstaf voor hoe goed een regio IPv6, de meest recente versie van het internetprotocol, gebruikt en als een brede indicator voor internetactiviteit in de regio.
Met andere woorden, een IP-adres wordt als “gebruikt” beschouwd wanneer het is toegewezen aan een apparaat en dat apparaat is verbonden met het netwerk. De mate waarin de toegewezen IP-adressen van een regio worden gebruikt, kan verschillende factoren weerspiegelen, waaronder de omvang en activiteit van de online populatie, de ontwikkeling van de digitale infrastructuur en het algemene niveau van technologische vooruitgang.