最も多くのIPアドレスが登録されている国トップ10とグローバルISPの割り当て
デジタル宇宙を探索し、最も登録されたIPアドレスを持つ上位10カ国を発見します。グローバルISP配分とそのワールドワイド接続性への影響について学びます。
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インターネットプロトコル（IP）アドレスは、コンピュータネットワーク上の各デバイスに割り当てられた一意の数値識別子です。2つの主要な機能を果たし、ホストまたはネットワークインターフェースを識別し、ネットワーク内のホストの位置を提供します。グローバルな接続性の文脈において、国に登録されているIPアドレスの数は、そのインターネット利用レベル、デジタルインフラストラクチャ、および技術的進歩を示しています。したがって、グローバルなデジタル経済を理解するうえで重要です。
IPアドレス登録のナビゲーション#
IPアドレスの割り当てと登録は、5つの地域インターネットレジストリ（RIR）によって調整されています。これらは以下の通りです：
- アメリカン・レジストリ・フォー・インターネット・ナンバーズ（ARIN）
- Réseaux IP Européens Network Coordination Centre（RIPE NCC）
- アジア太平洋ネットワークインフォメーションセンター（APNIC）
- Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)
- African Network Information Center (AFRINIC)
これらの機関は、各地域内でのIPアドレス空間配分を管理しています。
登録IPアドレス数が最も多い上位10か国を明かす#
以下のデータは、2023年時点で最も登録されたIPアドレスを持つ上位10カ国を示しています。
|国
|登録IPアドレス数
|アメリカ合衆国
|1,541,605,760
|中国
|330,321,408
|日本
|202,183,168
|ドイツ
|188,132,104
|イギリス
|123,500,144
|韓国
|112,239,104
|フランス
|95,078,032
|カナダ
|79,989,760
|イタリア
|50,999,712
|ブラジル
|48,572,160
世界の地域別ISP割り当て#
以下のデータは、2022年9月時点での最新バージョンのインターネットプロトコルであるIPv6アドレスのグローバルな分布と利用状況についての洞察を提供しています：
|リージョン
|対象地域
|割り当てられたIPv6アドレス
|利用可能
|予約済み
|利用中
|アフリニック
|アフリカ
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|南アジア・オセアニア
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|北米
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|ラックニック
|中南米
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|中東を含むヨーロッパと北・中央アジア
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
データを理解する#
データをより詳しく見ると、重要なトレンドと影響が明らかになります。米国、中国、日本における登録IPアドレスの大量配分は、デジタル経済における彼らの強い立場を強調しています。一方、ISP割り当てデータは、グローバル接続性のより広い視点を示し、デジタル拡大と成長の潜在的な領域を強調しています。
よくある質問#
-
登録IPアドレスの数は国のデジタルスタンディングをどのように反映していますか？
IPアドレスの登録数は、インターネットの利用状況、技術の進歩、デジタルインフラの充実度を示している。また、その国のデジタル経済力を示唆するものでもある。
-
IPアドレス割り当てを担当する組織はどこですか？
5つの地域インターネットレジストリ（RIR）は、それぞれの地域におけるIPアドレス空間の割り当てを担当しています。
-
これらのランキングと割り当ては、どの程度ダイナミックですか？
これらのランキングと割り当ては、デジタルインフラの発展、人口の変化、テクノロジー使用の転換など、複数の要因により変動する可能性があります。
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国がより多くのIPアドレスを取得するには、どのような対策が取れますか？
各国は、デジタルインフラを強化し、インターネットの利用を増やすことで、より多くのIPアドレスを獲得することができる。各地域のインターネットレジストリもIPアドレスの割り当てに一役買っている。
-
すべてのデバイスに一意のIPアドレスが割り当てられていますか？
インターネットに接続されたデバイスには、識別と位置アドレッシングのための一意のIPアドレスが割り当てられます。
-
IP利用率とは何を意味しますか？
「IP Utilized」とは、特定のネットワークまたは地域内で、機器によってアクティブに使用されている、またはエンドユーザーに割り当てられているIPアドレスの数を指す。
提供されたデータの文脈では、各地域で現在使用されているIPv6アドレスの数を示します。これは、IPv6（インターネットプロトコルの最新バージョン）の採用状況を示す指標として、また地域内のインターネット活動の広範な指標として機能します。
言い換えれば、IPアドレスがデバイスに割り当てられ、そのデバイスがネットワークに接続されたとき、IPアドレスは「利用された」とみなされる。ある地域に割り当てられたIPアドレスがどの程度利用されているかは、その地域のオンライン人口の規模や活動、デジタルインフラの発展、一般的な技術進歩レベルなど、様々な要因を反映することができます。