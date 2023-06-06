インターネットプロトコル（IP）アドレスは、コンピュータネットワーク上の各デバイスに割り当てられた一意の数値識別子です。2つの主要な機能を果たし、ホストまたはネットワークインターフェースを識別し、ネットワーク内のホストの位置を提供します。グローバルな接続性の文脈において、国に登録されているIPアドレスの数は、そのインターネット利用レベル、デジタルインフラストラクチャ、および技術的進歩を示しています。したがって、グローバルなデジタル経済を理解するうえで重要です。

IPアドレスの割り当てと登録は、5つの地域インターネットレジストリ（RIR）によって調整されています。これらは以下の通りです：

アメリカン・レジストリ・フォー・インターネット・ナンバーズ（ARIN） Réseaux IP Européens Network Coordination Centre（RIPE NCC） アジア太平洋ネットワークインフォメーションセンター（APNIC） Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC) African Network Information Center (AFRINIC)

これらの機関は、各地域内でのIPアドレス空間配分を管理しています。

以下のデータは、2023年時点で最も登録されたIPアドレスを持つ上位10カ国を示しています。

国 登録IPアドレス数 アメリカ合衆国 1,541,605,760 中国 330,321,408 日本 202,183,168 ドイツ 188,132,104 イギリス 123,500,144 韓国 112,239,104 フランス 95,078,032 カナダ 79,989,760 イタリア 50,999,712 ブラジル 48,572,160

以下のデータは、2022年9月時点での最新バージョンのインターネットプロトコルであるIPv6アドレスのグローバルな分布と利用状況についての洞察を提供しています：

リージョン 対象地域 割り当てられたIPv6アドレス 利用可能 予約済み 利用中 アフリニック アフリカ 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC 南アジア・オセアニア 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN 北米 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 ラックニック 中南米 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC 中東を含むヨーロッパと北・中央アジア 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

データをより詳しく見ると、重要なトレンドと影響が明らかになります。米国、中国、日本における登録IPアドレスの大量配分は、デジタル経済における彼らの強い立場を強調しています。一方、ISP割り当てデータは、グローバル接続性のより広い視点を示し、デジタル拡大と成長の潜在的な領域を強調しています。