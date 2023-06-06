Internet-Protokoll-Adressen (IP-Adressen) sind eindeutige numerische Kennungen, die jedem Gerät in einem Computernetzwerk zugewiesen werden. Sie erfüllen zwei Schlüsselfunktionen: Sie identifizieren den Host oder die Netzwerkschnittstelle und geben den Standort des Hosts im Netzwerk an. Im Kontext der globalen Konnektivität signalisiert die Anzahl der registrierten IP-Adressen in einem Land dessen Grad der Internetnutzung, digitalen Infrastruktur und technologischen Fortschritt. Daher sind sie entscheidend für das Verständnis der globalen digitalen Wirtschaft.

Navigation bei der Registrierung von IP-Adressen#

Die IP-Adressverteilung und -registrierung werden von fünf Regional Internet Registries (RIRs) koordiniert. Diese sind:

American Registry for Internet Numbers (ARIN) Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC) African Network Information Center (AFRINIC)

Diese Organisationen verwalten die Verteilung des IP-Adressraums in ihren jeweiligen Regionen.

Die Top 10 Länder mit den meisten registrierten IP-Adressen im Überblick#

Die folgenden Daten zeigen die 10 Länder mit den meisten registrierten IP-Adressen (Stand: 2023):

Land Anzahl registrierter IP-Adressen Vereinigte Staaten 1,541,605,760 China 330,321,408 Japan 202,183,168 Deutschland 188,132,104 Vereinigtes Königreich 123,500,144 Südkorea 112,239,104 Frankreich 95,078,032 Kanada 79,989,760 Italien 50,999,712 Brasilien 48,572,160

Globale ISP-Verteilung nach Region#

Die folgenden Daten geben Einblick in die globale Verbreitung und Nutzung von IPv6-Adressen, der neuesten Version des Internet-Protokolls (Stand: September 2022):

Region Abgedeckter Bereich Zugeteilte IPv6-Adressen Verfügbar Reserviert Genutzt AFRINIC Afrika 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Südasien und Ozeanien 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Nordamerika 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Zentral- und Südamerika 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Europa, Nord-/Zentralasien und Naher Osten 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Eine genauere Betrachtung der Daten offenbart wichtige Trends und Implikationen. Die hohe Anzahl registrierter IP-Adressen in den USA, China und Japan unterstreicht deren starke Positionen in der digitalen Wirtschaft. Die ISP-Verteilungsdaten wiederum bieten einen umfassenderen Überblick über globale Konnektivität und heben potenzielle Bereiche digitaler Expansion und Wachstum hervor.