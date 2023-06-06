Top 10 Länder mit den meisten registrierten IP-Adressen und globale ISP-Verteilung
Erkunden Sie das digitale Universum und entdecken Sie die Top 10 Länder mit den meisten registrierten IP-Adressen. Erfahren Sie mehr über die globale ISP-Zuweisung und ihre Auswirkungen auf die weltweite Konnektivität.
In diesem Artikel 1 Abschnitte
Internet-Protokoll-Adressen (IP-Adressen) sind eindeutige numerische Kennungen, die jedem Gerät in einem Computernetzwerk zugewiesen werden. Sie erfüllen zwei Schlüsselfunktionen: Sie identifizieren den Host oder die Netzwerkschnittstelle und geben den Standort des Hosts im Netzwerk an. Im Kontext der globalen Konnektivität signalisiert die Anzahl der registrierten IP-Adressen in einem Land dessen Grad der Internetnutzung, digitalen Infrastruktur und technologischen Fortschritt. Daher sind sie entscheidend für das Verständnis der globalen digitalen Wirtschaft.
Navigation bei der Registrierung von IP-Adressen#
Die IP-Adressverteilung und -registrierung werden von fünf Regional Internet Registries (RIRs) koordiniert. Diese sind:
- American Registry for Internet Numbers (ARIN)
- Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)
- Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC)
- Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)
- African Network Information Center (AFRINIC)
Diese Organisationen verwalten die Verteilung des IP-Adressraums in ihren jeweiligen Regionen.
Die Top 10 Länder mit den meisten registrierten IP-Adressen im Überblick#
Die folgenden Daten zeigen die 10 Länder mit den meisten registrierten IP-Adressen (Stand: 2023):
|Land
|Anzahl registrierter IP-Adressen
|Vereinigte Staaten
|1,541,605,760
|China
|330,321,408
|Japan
|202,183,168
|Deutschland
|188,132,104
|Vereinigtes Königreich
|123,500,144
|Südkorea
|112,239,104
|Frankreich
|95,078,032
|Kanada
|79,989,760
|Italien
|50,999,712
|Brasilien
|48,572,160
Globale ISP-Verteilung nach Region#
Die folgenden Daten geben Einblick in die globale Verbreitung und Nutzung von IPv6-Adressen, der neuesten Version des Internet-Protokolls (Stand: September 2022):
|Region
|Abgedeckter Bereich
|Zugeteilte IPv6-Adressen
|Verfügbar
|Reserviert
|Genutzt
|AFRINIC
|Afrika
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Südasien und Ozeanien
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Nordamerika
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Zentral- und Südamerika
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Europa, Nord-/Zentralasien und Naher Osten
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Die Daten verstehen#
Eine genauere Betrachtung der Daten offenbart wichtige Trends und Implikationen. Die hohe Anzahl registrierter IP-Adressen in den USA, China und Japan unterstreicht deren starke Positionen in der digitalen Wirtschaft. Die ISP-Verteilungsdaten wiederum bieten einen umfassenderen Überblick über globale Konnektivität und heben potenzielle Bereiche digitaler Expansion und Wachstum hervor.
FAQ#
-
Wie spiegelt die Anzahl registrierter IP-Adressen die digitale Stellung eines Landes wider?
Die Anzahl der registrierten IP-Adressen zeigt das Ausmaß der Internetnutzung, des technologischen Fortschritts und der digitalen Infrastruktur an. Sie deutet auch auf die digitale wirtschaftliche Stärke eines Landes hin.
-
Welche Organisationen sind für die IP-Adresszuweisung zuständig?
Fünf Regional Internet Registries (RIRs) sind für die Zuweisung von IP-Adressraum in ihren jeweiligen Regionen verantwortlich.
-
Wie dynamisch sind diese Rankings und Zuweisungen?
Diese Rankings und Zuweisungen können sich aufgrund mehrerer Faktoren ändern, wie beispielsweise die Entwicklung der digitalen Infrastruktur, Bevölkerungsveränderungen und Verschiebungen in der Technologienutzung.
-
Was kann ein Land tun, um mehr IP-Adressen zu erwerben?
Länder können mehr IP-Adressen erwerben, indem sie ihre digitale Infrastruktur verbessern und die Internetnutzung erhöhen. Die jeweilige Regional Internet Registry spielt ebenfalls eine Rolle bei der IP-Adresszuweisung.
-
Wird jedem Gerät eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen?
Jedes mit dem Internet verbundene Gerät erhält eine eindeutige IP-Adresse zur Identifizierung und Standortadressierung.
-
Was bedeutet IP Genutzt?
“IP Utilized” refers to the number of IP addresses that are actively being used by devices or allocated to end users within a given network or region.
Im Kontext der bereitgestellten Daten zeigt dies, wie viele IPv6-Adressen derzeit in jeder Region genutzt werden. Dies kann als Maßstab dafür dienen, wie gut eine Region IPv6 adoptiert – die neueste Version des Internet Protocol – sowie als breiter Indikator für die Internetaktivität innerhalb der Region.
In other words, an IP address would be considered “utilized” when it is assigned to a device and that device is connected to the network. The extent to which a region’s allocated IP addresses are utilized can reflect various factors, including the size and activity of its online population, the development of its digital infrastructure, and its general level of technological advancement.