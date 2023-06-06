Gli indirizzi IP (Internet Protocol) sono identificatori numerici unici assegnati a ciascun dispositivo di una rete di computer. Svolgono due funzioni fondamentali: identificano l’host o l’interfaccia di rete e forniscono la posizione dell’host all’interno della rete. Nel contesto della connettività globale, il numero di indirizzi IP registrati in un Paese indica il livello di utilizzo di Internet, l’infrastruttura digitale e il progresso tecnologico. In quanto tali, sono fondamentali per comprendere l’economia digitale globale.

Navigazione nella registrazione degli indirizzi IP#

L’allocazione e la registrazione degli indirizzi IP sono coordinate da cinque Registri Internet Regionali (RIR). Questi sono:

American Registry for Internet Numbers (ARIN) Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) Centro d’informazione sulle reti dell’Asia e del Pacifico (APNIC) Centro d’informazione sulla rete dell’America Latina e dei Caraibi (LACNIC) African Network Information Center (AFRINIC)

Queste organizzazioni gestiscono la distribuzione dello spazio degli indirizzi IP all’interno delle loro rispettive regioni.

Scopri i Top 10 Paesi con il Maggior Numero di Indirizzi IP Registrati#

I dati che seguono presentano i 10 Paesi con il maggior numero di indirizzi IP registrati nel 2023:

Paese Numero di indirizzi IP registrati Stati Uniti 1,541,605,760 Cina 330,321,408 Giappone 202,183,168 Germania 188,132,104 Regno Unito 123,500,144 Corea del Sud 112,239,104 Francia 95,078,032 Canada 79,989,760 Italia 50,999,712 Brasile 48,572,160

Allocazione ISP Globale per Regione#

I dati che seguono forniscono indicazioni sulla distribuzione e sull’utilizzo globale degli indirizzi IPv6, la versione più recente del protocollo Internet, a settembre 2022:

Regione Area Coperta Indirizzi IPv6 Allocati Disponibile Riservato Utilizzato AFRINICO Africa 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Asia meridionale e Oceania 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Nord America 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC America Centrale e Meridionale 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Europa e Asia settentrionale/centrale, incluso il Medio Oriente 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Interpretazione dei dati#

Un’analisi più approfondita dei dati rivela tendenze e implicazioni chiave. L’elevato numero di indirizzi IP registrati negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone sottolinea le loro posizioni forti nell’economia digitale. D’altro canto, i dati di allocazione ISP mostrano una visione più ampia della connettività globale, evidenziando potenziali aree di espansione e crescita digitale.