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Top 10 Paesi con il Maggior Numero di Indirizzi IP Registrati e Allocazione ISP Globale

Esplora l'universo digitale e scopri i 10 paesi con il maggior numero di indirizzi IP registrati. Scopri l'allocazione globale degli ISP e le sue implicazioni per la connettività mondiale.

Pubblicato6 giugno 2023
Tempo di lettura3 min
In questo articolo 1 sezioni
  1. FAQ
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Gli indirizzi IP (Internet Protocol) sono identificatori numerici unici assegnati a ciascun dispositivo di una rete di computer. Svolgono due funzioni fondamentali: identificano l’host o l’interfaccia di rete e forniscono la posizione dell’host all’interno della rete. Nel contesto della connettività globale, il numero di indirizzi IP registrati in un Paese indica il livello di utilizzo di Internet, l’infrastruttura digitale e il progresso tecnologico. In quanto tali, sono fondamentali per comprendere l’economia digitale globale.

Navigazione nella registrazione degli indirizzi IP#

L’allocazione e la registrazione degli indirizzi IP sono coordinate da cinque Registri Internet Regionali (RIR). Questi sono:

  1. American Registry for Internet Numbers (ARIN)
  2. Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)
  3. Centro d’informazione sulle reti dell’Asia e del Pacifico (APNIC)
  4. Centro d’informazione sulla rete dell’America Latina e dei Caraibi (LACNIC)
  5. African Network Information Center (AFRINIC)

Queste organizzazioni gestiscono la distribuzione dello spazio degli indirizzi IP all’interno delle loro rispettive regioni.

Scopri i Top 10 Paesi con il Maggior Numero di Indirizzi IP Registrati#

I dati che seguono presentano i 10 Paesi con il maggior numero di indirizzi IP registrati nel 2023:

PaeseNumero di indirizzi IP registrati
Stati Uniti1,541,605,760
Cina330,321,408
Giappone202,183,168
Germania188,132,104
Regno Unito123,500,144
Corea del Sud112,239,104
Francia95,078,032
Canada79,989,760
Italia50,999,712
Brasile48,572,160

Allocazione ISP Globale per Regione#

I dati che seguono forniscono indicazioni sulla distribuzione e sull’utilizzo globale degli indirizzi IPv6, la versione più recente del protocollo Internet, a settembre 2022:

RegioneArea CopertaIndirizzi IPv6 AllocatiDisponibileRiservatoUtilizzato
AFRINICOAfrica1,049,0881,016,84622,3829,860
APNICAsia meridionale e Oceania1,066,993838,810129,48598,698
ARINNord America2,099,7121,393,318636,34470,050
LACNICAmerica Centrale e Meridionale1,048,934994,46538,47115,998
RIPE NCCEuropa e Asia settentrionale/centrale, incluso il Medio Oriente2,131,964843,7721,117,609170,583

Interpretazione dei dati#

Un’analisi più approfondita dei dati rivela tendenze e implicazioni chiave. L’elevato numero di indirizzi IP registrati negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone sottolinea le loro posizioni forti nell’economia digitale. D’altro canto, i dati di allocazione ISP mostrano una visione più ampia della connettività globale, evidenziando potenziali aree di espansione e crescita digitale.

FAQ#

  1. Come il numero di indirizzi IP registrati riflette la posizione digitale di un paese?

    Il numero di indirizzi IP registrati indica il grado di utilizzo di Internet, il progresso tecnologico e l’infrastruttura digitale. Indica anche la forza economica digitale del Paese.

  2. Quali organizzazioni gestiscono l’allocazione degli indirizzi IP?

    Cinque Regional Internet Registries (RIRs) sono responsabili dell’allocazione dello spazio di indirizzi IP nelle loro rispettive regioni.

  3. Quanto sono dinamiche queste classifiche e allocazioni?

    Queste classifiche e allocazioni possono cambiare a causa diversi fattori, come lo sviluppo dell’infrastruttura digitale, i cambiamenti demografici e i cambiamenti nell’utilizzo della tecnologia.

  4. Cosa può fare un paese per acquisire più indirizzi IP?

    I paesi possono acquisire più indirizzi IP migliorando la loro infrastruttura digitale e aumentando l’utilizzo di internet. Anche il rispettivo Registro Internet Regionale gioca un ruolo nell’allocazione degli indirizzi IP.

  5. A ogni dispositivo viene assegnato un indirizzo IP univoco?

    A ogni dispositivo connesso a internet viene assegnato un indirizzo IP univoco per l’identificazione e l’indirizzamento della posizione.

  6. Cosa significa IP Utilized?

    „IP Utilized
    Nel contesto dei dati forniti, questo indica quanti indirizzi IPv6 sono attualmente in uso in ogni regione. Può servire come misura di quanto bene una regione sta adottando IPv6, la versione più recente dell’Internet Protocol, nonché come ampio indicatore dell’attività internet all’interno della regione.
    In altre parole, un indirizzo IP sarebbe considerato “utilizzato” quando viene assegnato a un dispositivo e tale dispositivo è connesso alla rete. La misura in cui gli indirizzi IP allocati di una regione sono utilizzati può riflettere vari fattori, inclusi la dimensione e l’attività della sua popolazione online, lo sviluppo della sua infrastruttura digitale e il suo livello generale di avanzamento tecnologico.