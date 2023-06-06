인터넷 프로토콜(IP) 주소는 컴퓨터 네트워크의 각 장치에 할당된 고유한 숫자 식별자입니다. 호스트 또는 네트워크 인터페이스를 식별하고 네트워크 내에서 호스트의 위치를 제공하는 두 가지 주요 기능을 수행합니다. 글로벌 연결의 맥락에서 한 국가의 등록된 IP 주소 수는 인터넷 사용, 디지털 인프라 및 기술 발전 수준을 나타냅니다. 따라서 글로벌 디지털 경제를 이해하는 데 매우 중요합니다.

IP 주소 등록 탐색하기#

IP 주소 할당 및 등록은 5개의 지역 인터넷 등록기관(RIR)에서 조정합니다. 이들은 다음과 같습니다:

ARIN(미국 인터넷 번호 등록기관) Réseaux IP Européens 네트워크 조정 센터(RIPE NCC) 아시아 태평양 네트워크 정보 센터(APNIC) 라틴 아메리카 및 카리브해 네트워크 정보 센터(LACNIC) 아프리카 네트워크 정보 센터(AFRINIC)

이러한 조직은 해당 지역 내에서 IP 주소 공간 분배를 관리합니다.

가장 많은 IP 주소가 등록된 상위 10개국 공개#

아래 데이터는 2023년 기준 가장 많이 등록된 IP 주소가 있는 상위 10개 국가를 보여줍니다:

국가 등록된 IP 주소 수 미국 1,541,605,760 중국 330,321,408 일본 202,183,168 독일 188,132,104 영국 123,500,144 한국 112,239,104 프랑스 95,078,032 캐나다 79,989,760 이탈리아 50,999,712 브라질 48,572,160

지역별 글로벌 ISP 할당#

다음 데이터는 2022년 9월 기준 가장 최신 버전의 인터넷 프로토콜인 IPv6 주소의 전 세계 분포 및 활용도에 대한 인사이트를 제공합니다:

지역 적용 지역 할당된 IPv6 주소 이용 가능 예약됨 활용 아프리카 아프리카 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC 남아시아 및 오세아니아 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN 북아메리카 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC 중남미 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC 유럽 및 중동을 포함한 북/중앙 아시아 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

데이터 이해#

데이터를 자세히 살펴보면 주요 트렌드와 시사점을 알 수 있습니다. 미국, 중국, 일본에 등록된 IP 주소의 상당수는 디지털 경제에서 이들 국가의 강력한 입지를 강조합니다. 반면에 ISP 할당 데이터는 디지털 확장 및 성장의 잠재적 영역을 강조하면서 글로벌 연결에 대한 더 넓은 관점을 보여줍니다.

자주 묻는 질문#