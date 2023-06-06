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등록된 IP 주소 및 글로벌 ISP 할당량이 가장 많은 상위 10개국

디지털 세계를 살펴보고 IP 주소가 가장 많이 등록된 상위 10개 국가를 알아보세요. 글로벌 ISP 할당과 전 세계 연결에 미치는 영향에 대해 알아보세요.

게시일2023년 6월 6일
읽는 시간3 분
작성자Brandon Perry
이 문서의 내용 1 개 섹션
  1. 자주 묻는 질문
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인터넷 프로토콜(IP) 주소는 컴퓨터 네트워크의 각 장치에 할당된 고유한 숫자 식별자입니다. 호스트 또는 네트워크 인터페이스를 식별하고 네트워크 내에서 호스트의 위치를 제공하는 두 가지 주요 기능을 수행합니다. 글로벌 연결의 맥락에서 한 국가의 등록된 IP 주소 수는 인터넷 사용, 디지털 인프라 및 기술 발전 수준을 나타냅니다. 따라서 글로벌 디지털 경제를 이해하는 데 매우 중요합니다.

IP 주소 등록 탐색하기#

IP 주소 할당 및 등록은 5개의 지역 인터넷 등록기관(RIR)에서 조정합니다. 이들은 다음과 같습니다:

  1. ARIN(미국 인터넷 번호 등록기관)
  2. Réseaux IP Européens 네트워크 조정 센터(RIPE NCC)
  3. 아시아 태평양 네트워크 정보 센터(APNIC)
  4. 라틴 아메리카 및 카리브해 네트워크 정보 센터(LACNIC)
  5. 아프리카 네트워크 정보 센터(AFRINIC)

이러한 조직은 해당 지역 내에서 IP 주소 공간 분배를 관리합니다.

가장 많은 IP 주소가 등록된 상위 10개국 공개#

아래 데이터는 2023년 기준 가장 많이 등록된 IP 주소가 있는 상위 10개 국가를 보여줍니다:

국가등록된 IP 주소 수
미국1,541,605,760
중국330,321,408
일본202,183,168
독일188,132,104
영국123,500,144
한국112,239,104
프랑스95,078,032
캐나다79,989,760
이탈리아50,999,712
브라질48,572,160

지역별 글로벌 ISP 할당#

다음 데이터는 2022년 9월 기준 가장 최신 버전의 인터넷 프로토콜인 IPv6 주소의 전 세계 분포 및 활용도에 대한 인사이트를 제공합니다:

지역적용 지역할당된 IPv6 주소이용 가능예약됨활용
아프리카아프리카1,049,0881,016,84622,3829,860
APNIC남아시아 및 오세아니아1,066,993838,810129,48598,698
ARIN북아메리카2,099,7121,393,318636,34470,050
LACNIC중남미1,048,934994,46538,47115,998
RIPE NCC유럽 및 중동을 포함한 북/중앙 아시아2,131,964843,7721,117,609170,583

데이터 이해#

데이터를 자세히 살펴보면 주요 트렌드와 시사점을 알 수 있습니다. 미국, 중국, 일본에 등록된 IP 주소의 상당수는 디지털 경제에서 이들 국가의 강력한 입지를 강조합니다. 반면에 ISP 할당 데이터는 디지털 확장 및 성장의 잠재적 영역을 강조하면서 글로벌 연결에 대한 더 넓은 관점을 보여줍니다.

자주 묻는 질문#

  1. 등록된 IP 주소 수는 국가의 디지털 위상을 어떻게 반영하나요?

    등록된 IP 주소의 수는 인터넷 사용, 기술 발전, 디지털 인프라의 정도를 나타냅니다. 또한 국가의 디지털 경제력을 가늠할 수 있는 지표이기도 합니다.

  2. IP 주소 할당을 처리하는 조직은 어디인가요?

    5개의 지역 인터넷 등록기관(RIR)이 해당 지역의 IP 주소 공간 할당을 담당합니다.

  3. 이러한 순위와 할당은 얼마나 역동적인가요?

    이러한 순위와 배분은 디지털 인프라 개발, 인구 변화, 기술 사용의 변화 등 여러 요인으로 인해 변경될 수 있습니다.

  4. 국가가 더 많은 IP 주소를 확보하기 위해 무엇을 할 수 있나요?

    국가는 디지털 인프라를 개선하고 인터넷 사용량을 늘림으로써 더 많은 IP 주소를 확보할 수 있습니다. 각 지역 인터넷 레지스트리도 IP 주소 할당에 중요한 역할을 합니다.

  5. 모든 디바이스에 고유 IP 주소가 할당되나요?

    인터넷에 연결된 각 장치에는 식별 및 위치 지정을 위해 고유한 IP 주소가 할당됩니다.

  6. IP 활용이란 무엇인가요?

    “사용 IP”는 특정 네트워크 또는 지역 내에서 디바이스에서 활발하게 사용 중이거나 최종 사용자에게 할당된 IP 주소의 수를 의미합니다.
    제공된 데이터의 맥락에서 이는 현재 각 지역에서 사용 중인 IPv6 주소의 수를 나타냅니다. 이는 해당 지역에서 가장 최신 버전의 인터넷 프로토콜인 IPv6를 얼마나 잘 채택하고 있는지 측정하는 척도가 될 수 있을 뿐만 아니라 지역 내 인터넷 활동에 대한 광범위한 지표가 될 수 있습니다.
    즉, IP 주소가 디바이스에 할당되고 해당 디바이스가 네트워크에 연결되면 “사용 중”인 것으로 간주됩니다. 지역에 할당된 IP 주소가 활용되는 정도는 온라인 인구의 규모와 활동, 디지털 인프라의 발전, 일반적인 기술 발전 수준 등 다양한 요인을 반영할 수 있습니다.