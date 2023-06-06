Mida tähendab IP Utilized?

“Kasutatud IP-aadressid” viitab IP-aadresside arvule, mida seadmed kasutavad aktiivselt või mis on eraldatud lõppkasutajatele konkreetses võrgus või piirkonnas.

Esitatud andmete kontekstis näitab see, kui palju IPv6-aadresse kasutatakse praegu igas piirkonnas. See näitab, kui hästi võtab piirkond IPv6, Interneti-protokolli kõige uuema versiooni, kasutusele, ning on ühtlasi ka üldine näitaja piirkonna Interneti-aktiivsuse kohta.

Teisisõnu, IP-aadress loetakse “kasutatuks”, kui see on määratud seadmele ja see seade on ühendatud võrku. Piirkonna eraldatud IP-aadresside kasutamise ulatus võib kajastada mitmesuguseid tegureid, sealhulgas selle piirkonna võrgupopulatsiooni suurust ja aktiivsust, selle digitaalse infrastruktuuri arengut ja üldist tehnoloogilist arengut.