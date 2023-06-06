Top 10 riiki, kus on kõige rohkem registreeritud IP-aadresse ja ülemaailmne ISP-de jaotamine
Avastage digitaalne universum ja avastage 10 riiki, kus on kõige rohkem registreeritud IP-aadresse. Tutvuge ülemaailmsete internetiteenuse pakkujate jaotusega ja selle mõjuga ülemaailmsele ühenduvusele.
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Interneti-protokolli (IP) aadressid on unikaalsed numbrilised identifikaatorid, mis on määratud igale arvutivõrgu seadmele. Neil on kaks põhifunktsiooni: nad identifitseerivad vastuvõtja või võrguliidese ja määravad vastuvõtja asukoha võrgus. Ülemaailmse ühenduvuse kontekstis annab registreeritud IP-aadresside arv riigis märku Interneti kasutamise tasemest, digitaalsest infrastruktuurist ja tehnoloogilisest arengust. Seega on need globaalse digitaalmajanduse mõistmiseks üliolulised.
IP-aadresside registreerimisel navigeerimine#
IP-aadresside eraldamist ja registreerimist koordineerivad viis piirkondlikku internetiregistrit (RIR). Need on järgmised:
- Ameerika Interneti-numbrite register (ARIN)
- Réseaux IP Européens võrgu koordineerimiskeskus (RIPE NCC)
- Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna võrguteabekeskus (APNIC)
- Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna võrgustiku teabekeskus (LACNIC)
- Aafrika võrgustiku teabekeskus (AFRINIC)
Need organisatsioonid haldavad IP-aadressiruumi jaotamist oma piirkonnas.
Top 10 kõige rohkem registreeritud IP-aadressidega riigi avalikustamine#
Allpool on esitatud 10 riiki, kus on 2023. aastal kõige rohkem registreeritud IP-aadresse:
|Riik
|Registreeritud IP-aadresside arv
|Ameerika Ühendriigid
|1,541,605,760
|Hiina
|330,321,408
|Jaapan
|202,183,168
|Saksamaa
|188,132,104
|Ühendkuningriik
|123,500,144
|Lõuna-Korea
|112,239,104
|Prantsusmaa
|95,078,032
|Kanada
|79,989,760
|Itaalia
|50,999,712
|Brasiilia
|48,572,160
Ülemaailmne internetiteenuse pakkuja jaotamine piirkondade kaupa#
Järgmised andmed annavad ülevaate IPv6-aadresside, Interneti-protokolli uusima versiooni, ülemaailmsest jaotusest ja kasutamisest 2022. aasta septembri seisuga:
|Piirkond
|Hõlmatud piirkonnad
|Jaotatud IPv6-aadressid
|Saadaval
|Reserveeritud
|Kasutatud
|AFRINIC
|Aafrika
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Lõuna-Aasia ja Okeaania
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Põhja-Ameerika
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Kesk- ja Lõuna-Ameerika
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Euroopa ning Põhja- ja Kesk-Aasia, sealhulgas Lähis-Ida.
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Andmete mõtestamine#
Andmete lähemal vaatlemisel ilmnevad peamised suundumused ja tagajärjed. Registreeritud IP-aadresside märkimisväärne arv Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja Jaapanis rõhutab nende tugevat positsiooni digitaalmajanduses. Teisest küljest näitavad internetiteenuse pakkujate jaotuse andmed laiemat ülevaadet ülemaailmsest ühenduvusest, tuues esile potentsiaalsed digitaalse laienemise ja kasvu valdkonnad.
KKK#
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Kuidas peegeldab registreeritud IP-aadresside arv riigi digitaalset positsiooni?
Registreeritud IP-aadresside arv näitab Interneti kasutamise ulatust, tehnoloogilist arengut ja digitaalset infrastruktuuri. Samuti annab see märku riigi digitaalsest majanduslikust tugevusest.
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Millised organisatsioonid tegelevad IP-aadresside eraldamisega?
Viis piirkondlikku internetiregistrit (RIR) vastutavad IP-aadresside jaotamise eest oma piirkonnas.
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Kui dünaamilised on need pingeread ja jaotused?
Need pingeread ja jaotused võivad muutuda mitmete tegurite, näiteks digitaalse infrastruktuuri arengu, rahvastiku muutuste ja tehnoloogia kasutamise muutuste tõttu.
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Mida saab riik teha, et saada rohkem IP-aadresse?
Riigid võivad saada rohkem IP-aadresse, parandades oma digitaalset infrastruktuuri ja suurendades Interneti kasutamist. IP-aadresside jaotamisel on oma osa ka vastaval piirkondlikul internetiregistril.
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Kas igale seadmele on määratud unikaalne IP-aadress?
Igale internetti ühendatud seadmele määratakse identifitseerimiseks ja asukoha määramiseks unikaalne IP-aadress.
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Mida tähendab IP Utilized?
“Kasutatud IP-aadressid” viitab IP-aadresside arvule, mida seadmed kasutavad aktiivselt või mis on eraldatud lõppkasutajatele konkreetses võrgus või piirkonnas.
Esitatud andmete kontekstis näitab see, kui palju IPv6-aadresse kasutatakse praegu igas piirkonnas. See näitab, kui hästi võtab piirkond IPv6, Interneti-protokolli kõige uuema versiooni, kasutusele, ning on ühtlasi ka üldine näitaja piirkonna Interneti-aktiivsuse kohta.
Teisisõnu, IP-aadress loetakse “kasutatuks”, kui see on määratud seadmele ja see seade on ühendatud võrku. Piirkonna eraldatud IP-aadresside kasutamise ulatus võib kajastada mitmesuguseid tegureid, sealhulgas selle piirkonna võrgupopulatsiooni suurust ja aktiivsust, selle digitaalse infrastruktuuri arengut ja üldist tehnoloogilist arengut.