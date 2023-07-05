5 trung tâm dữ liệu lớn nhất trên Thế giới

Thời đại kỹ thuật số đã dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân trong việc tạo ra dữ liệu, đòi hỏi phải có các cơ sở lưu trữ, quản lý và xử lý rộng rãi được gọi là trung tâm dữ liệu. Các trung tâm dữ liệu đã trở thành xương sống của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu, chứa hàng triệu máy chủ để hỗ trợ nhiều loại dịch vụ trực tuyến, bao gồm điện toán đám mây, lưu trữ web, v.v. Ở đây, chúng ta hãy xem xét sâu về năm trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới.

Tìm Hiểu Về Các Trung Tâm Dữ Liệu#

Trung tâm dữ liệu là cơ sở lớn chứa hệ thống máy tính và các thành phần liên quan, bao gồm hệ thống viễn thông và lưu trữ. Chúng đóng vai trò là địa điểm tập trung nơi các tổ chức lưu trữ, quản lý và phổ biến lượng dữ liệu khổng lồ. Chúng được thiết kế để đảm bảo tính sẵn sàng, bảo mật và khả năng phục hồi cao của dữ liệu được lưu trữ.

Năm Trung Tâm Dữ Liệu Lớn Nhất Thế Giới

Trung Tâm Dữ Liệu China Telecom, Nội Mông Khu vực: 10,7 triệu feet vuông. Công viên Thông tin Nội Mông của China Telecom là trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới về kích thước vật lý. Trung tâm dữ liệu, nằm ở Hohhot, Nội Mông, cung cấp các dịch vụ toàn diện, bao gồm điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn và phục hồi sau thảm họa. Chuyển đổi SuperNAP, Nevada, Hoa Kỳ Khu vực: 3,5 triệu feet vuông. Switch SuperNAP ở Las Vegas, Nevada, được coi là trung tâm dữ liệu colocation quan trọng nhất. Nó lưu trữ các máy chủ của nhiều công ty và tổ chức lớn và được đánh giá cao nhờ các biện pháp bảo mật ấn tượng và thiết kế tiết kiệm năng lượng. Dupont Fabros Technology, Virginia, USA Khu vực: 1,6 triệu feet vuông. Trung tâm Dupont Fabros Technology ở Ashburn, Virginia, là một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới. Nó đóng vai trò là điểm trao đổi internet và đám mây chính, lưu trữ nhiều công ty viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ internet. Trung tâm dữ liệu Utah, Utah, Hoa Kỳ Khu vực: 1,5 triệu feet vuông. Do Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Hoa Kỳ vận hành, Utah Data Center, thường được gọi là Spy Center, chủ yếu tập trung vào lưu trữ dữ liệu cho mục đích tình báo và an ninh quốc gia. Trung tâm dữ liệu OVH, Quebec, Canada Khu vực: 1,3 triệu feet vuông. Trung tâm dữ liệu khổng lồ này thuộc sở hữu của OVH, một công ty điện toán đám mây của Pháp, sử dụng công nghệ làm mát cực kỳ sáng tạo để giảm tiêu thụ năng lượng, khiến nó trở thành một trong những trung tâm dữ liệu thân thiện nhất với môi trường trên toàn cầu.

Hiểu rõ Tầm quan trọng của các Trung tâm Dữ liệu Lớn#

Quy mô của các trung tâm dữ liệu này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng về khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu. Các trung tâm dữ liệu lớn hơn thường cung cấp:

Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn hơn

Sức mạnh xử lý lớn hơn cho các dịch vụ điện toán đám mây

Khả năng nâng cao để xử lý lưu lượng dữ liệu lớn

Các biện pháp bảo mật dữ liệu được cải thiện

Tương lai của trung tâm dữ liệu#

Mặc dù quy mô quan trọng, tương lai của các trung tâm dữ liệu cũng nằm trong các công nghệ và thực tiễn sáng tạo, chẳng hạn như tự động hóa, quản lý do AI hướng dẫn, giải pháp năng lượng xanh và edge computing, hứa hẹn xử lý dữ liệu hiệu quả hơn và địa phương hóa hơn.