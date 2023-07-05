दुनिया के 5 सबसे बड़े डेटा सेंटर

डिजिटल युग ने डेटा निर्माण में तेजी से वृद्धि की है, जिससे डेटासेंटरों के रूप में ज्ञात व्यापक भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण सुविधाओं की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। डेटा सेंटर वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गए हैं, जिनमें क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग और अन्य सहित ऑनलाइन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए लाखों सर्वर हैं। यहां, हम दुनिया के पांच सबसे बड़े डेटासेंटरों पर गहराई से नज़र डालते हैं।

डेटासेंटर बड़ी सुविधाएं हैं जिनमें कंप्यूटर सिस्टम और दूरसंचार और भंडारण प्रणालियों सहित संबंधित घटक होते हैं। वे केंद्रीकृत स्थानों के रूप में कार्य करते हैं जहां संगठन बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहीत, प्रबंधित और प्रसारित करते हैं। इन्हें रखे गए डेटा की उच्च उपलब्धता, सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

दुनिया के पांच सबसे बड़े डेटा सेंटर

चाइना टेलीकॉम डेटा सेंटर, इनर मंगोलिया क्षेत्र: 10.7 मिलियन वर्ग फुट। चाइना टेलीकॉम का इनर मंगोलिया इंफॉर्मेशन पार्क भौतिक आकार के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। इनर मंगोलिया के होहोट में स्थित डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग और डिजास्टर रिकवरी सहित व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। स्विच सुपरएनएपी, नेवादा, यूएसए क्षेत्र: 3.5 मिलियन वर्ग फुट. लास वेगास, नेवादा में स्विच सुपरएनएपी को सबसे महत्वपूर्ण कोलोकेशन डेटा सेंटर माना जाता है। यह कई बड़ी कंपनियों और संगठनों के सर्वरों को होस्ट करता है और अपने प्रभावशाली सुरक्षा उपायों और ऊर्जा-कुशल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ड्यूपॉन्ट फैब्रोस टेक्नोलॉजी, वर्जीनिया, यूएसए क्षेत्र: 1.6 मिलियन वर्ग फुट. एशबर्न, वर्जीनिया में ड्यूपॉन्ट फैब्रोस टेक्नोलॉजी सेंटर, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली डेटासेंटरों में से एक है। यह कई दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की मेजबानी करते हुए एक प्रमुख इंटरनेट और क्लाउड एक्सचेंज बिंदु के रूप में कार्य करता है। यूटा डेटा सेंटर, यूटा, यूएसए क्षेत्र: 1.5 मिलियन वर्ग फुट. संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) द्वारा संचालित, यूटा डेटा सेंटर, जिसे अक्सर जासूसी केंद्र के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए डेटा भंडारण पर केंद्रित है। OVH डेटा सेंटर, क्यूबेक, कनाडा क्षेत्र: 13 लाख वर्ग फुट। यह विशाल डेटा सेंटर OVH के स्वामित्व में है, जो एक फ्रांसीसी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, और यह ऊर्जा खपत को कम करने के लिए अत्यधिक नवीन शीतलन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे पर्यावरण के अनुकूल डेटा सेंटर में से एक बन गया है।

इन डेटा सेंटर्स का आकार डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्षमताओं की बढ़ती माँग को दर्शाता है। बड़े डेटा सेंटर्स आमतौर पर निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

डेटा स्टोरेज के लिए अधिक क्षमता

क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के लिए अधिक प्रसंस्करण शक्ति

डेटा ट्रैफिक की बड़ी मात्रा को संभालने की बेहतर क्षमता

बेहतर डेटा सुरक्षा उपाय

जबकि आकार मायने रखता है, डेटासेंटरों का भविष्य भी नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में निहित है, जैसे स्वचालन, एआई-संचालित प्रबंधन, हरित ऊर्जा समाधान और एज कंप्यूटिंग, जो अधिक स्थानीयकृत, कुशल डेटा प्रोसेसिंग का वादा करता है।