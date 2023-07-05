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5 największych centrów danych na świecie

Poznaj pięć największych centrów danych na świecie. Poznaj ich funkcje, możliwości, położenie geograficzne i podmioty stojące za ich działalnością.

Opublikowano5 lipca 2023
Czas czytania2 min
W tym artykule 3 sekcji
  1. Zrozumienie centrów danych
  2. Zrozumienie znaczenia dużych centrów danych
  3. Przyszłość centrów danych
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Era cyfrowa doprowadziła do gwałtownego wzrostu ilości tworzonych danych, co wymusiło potrzebę posiadania rozległych obiektów do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych, znanych jako centra danych. Centra danych stały się kręgosłupem globalnej gospodarki cyfrowej, mieszcząc miliony serwerów do obsługi szerokiej gamy usług online, w tym przetwarzania w chmurze, hostingu internetowego i innych. Poniżej przedstawiamy pięć największych centrów danych na świecie.

Zrozumienie centrów danych#

Centra danych to duże obiekty mieszczące systemy komputerowe i powiązane komponenty, w tym systemy telekomunikacyjne i pamięci masowej. Służą jako scentralizowane lokalizacje, w których organizacje przechowują, zarządzają i rozpowszechniają ogromne ilości danych. Zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności, bezpieczeństwa i odporności przechowywanych danych.

Pięć największych centrów danych na świecie

  1. Centrum danych China Telecom, Mongolia Wewnętrzna Obszar: 10,7 miliona stóp kwadratowych. China Telecom’s Inner Mongolia Information Park jest największym na świecie centrum danych pod względem wielkości fizycznej. Centrum danych, zlokalizowane w Hohhot w Mongolii Wewnętrznej, oferuje kompleksowe usługi, w tym przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie dużych zbiorów danych i odzyskiwanie danych po awarii.
  2. Switch SuperNAP, Nevada, USA Obszar: 3,5 miliona stóp kwadratowych. Switch SuperNAP w Las Vegas w stanie Nevada jest uważany za najbardziej znaczące kolokacyjne centrum danych. Obsługuje serwery wielu dużych firm i organizacji i jest dobrze oceniany za imponujące środki bezpieczeństwa i energooszczędną konstrukcję.
  3. Dupont Fabros Technology, Wirginia, USA Obszar: 1,6 miliona stóp kwadratowych. Centrum technologiczne Dupont Fabros w Ashburn w stanie Wirginia jest jednym z największych i najbardziej wpływowych centrów danych na świecie. Służy jako kluczowy punkt wymiany danych internetowych i chmurowych, goszcząc liczne firmy telekomunikacyjne i dostawców usług internetowych.
  4. Utah Data Center, Utah, USA Obszar: 1,5 miliona stóp kwadratowych. Obsługiwane przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), Utah Data Center, często znane jako Spy Center, koncentruje się głównie na przechowywaniu danych do celów wywiadowczych i bezpieczeństwa narodowego.
  5. Centrum danych OVH, Quebec, Kanada Obszar: 1,3 miliona stóp kwadratowych. To ogromne centrum danych należące do OVH, francuskiej firmy zajmującej się przetwarzaniem w chmurze, wykorzystuje wysoce innowacyjne technologie chłodzenia w celu zminimalizowania zużycia energii, co czyni je jednym z najbardziej ekologicznych centrów danych na świecie.

Zrozumienie znaczenia dużych centrów danych#

Rozmiar tych centrów danych oznacza rosnące zapotrzebowanie na możliwości przechowywania i przetwarzania danych. Większe centra danych często zapewniają:

  • Większa pojemność do przechowywania danych
  • Większa moc obliczeniowa dla usług przetwarzania w chmurze
  • Zwiększona zdolność do obsługi dużego ruchu danych
  • Ulepszone środki bezpieczeństwa danych

Przyszłość centrów danych#

Chociaż wielkość ma znaczenie, przyszłość centrów danych leży również w innowacyjnych technologiach i praktykach, takich jak automatyzacja, zarządzanie oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązania w zakresie zielonej energii i przetwarzanie brzegowe, które obiecuje bardziej zlokalizowane, wydajne przetwarzanie danych.