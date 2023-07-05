5 największych centrów danych na świecie

Era cyfrowa doprowadziła do gwałtownego wzrostu ilości tworzonych danych, co wymusiło potrzebę posiadania rozległych obiektów do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych, znanych jako centra danych. Centra danych stały się kręgosłupem globalnej gospodarki cyfrowej, mieszcząc miliony serwerów do obsługi szerokiej gamy usług online, w tym przetwarzania w chmurze, hostingu internetowego i innych. Poniżej przedstawiamy pięć największych centrów danych na świecie.

Zrozumienie centrów danych#

Centra danych to duże obiekty mieszczące systemy komputerowe i powiązane komponenty, w tym systemy telekomunikacyjne i pamięci masowej. Służą jako scentralizowane lokalizacje, w których organizacje przechowują, zarządzają i rozpowszechniają ogromne ilości danych. Zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności, bezpieczeństwa i odporności przechowywanych danych.

Pięć największych centrów danych na świecie

Centrum danych China Telecom, Mongolia Wewnętrzna Obszar: 10,7 miliona stóp kwadratowych. China Telecom’s Inner Mongolia Information Park jest największym na świecie centrum danych pod względem wielkości fizycznej. Centrum danych, zlokalizowane w Hohhot w Mongolii Wewnętrznej, oferuje kompleksowe usługi, w tym przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie dużych zbiorów danych i odzyskiwanie danych po awarii. Switch SuperNAP, Nevada, USA Obszar: 3,5 miliona stóp kwadratowych. Switch SuperNAP w Las Vegas w stanie Nevada jest uważany za najbardziej znaczące kolokacyjne centrum danych. Obsługuje serwery wielu dużych firm i organizacji i jest dobrze oceniany za imponujące środki bezpieczeństwa i energooszczędną konstrukcję. Dupont Fabros Technology, Wirginia, USA Obszar: 1,6 miliona stóp kwadratowych. Centrum technologiczne Dupont Fabros w Ashburn w stanie Wirginia jest jednym z największych i najbardziej wpływowych centrów danych na świecie. Służy jako kluczowy punkt wymiany danych internetowych i chmurowych, goszcząc liczne firmy telekomunikacyjne i dostawców usług internetowych. Utah Data Center, Utah, USA Obszar: 1,5 miliona stóp kwadratowych. Obsługiwane przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), Utah Data Center, często znane jako Spy Center, koncentruje się głównie na przechowywaniu danych do celów wywiadowczych i bezpieczeństwa narodowego. Centrum danych OVH, Quebec, Kanada Obszar: 1,3 miliona stóp kwadratowych. To ogromne centrum danych należące do OVH, francuskiej firmy zajmującej się przetwarzaniem w chmurze, wykorzystuje wysoce innowacyjne technologie chłodzenia w celu zminimalizowania zużycia energii, co czyni je jednym z najbardziej ekologicznych centrów danych na świecie.

Zrozumienie znaczenia dużych centrów danych#

Rozmiar tych centrów danych oznacza rosnące zapotrzebowanie na możliwości przechowywania i przetwarzania danych. Większe centra danych często zapewniają:

Większa pojemność do przechowywania danych

Większa moc obliczeniowa dla usług przetwarzania w chmurze

Zwiększona zdolność do obsługi dużego ruchu danych

Ulepszone środki bezpieczeństwa danych

Przyszłość centrów danych#

Chociaż wielkość ma znaczenie, przyszłość centrów danych leży również w innowacyjnych technologiach i praktykach, takich jak automatyzacja, zarządzanie oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązania w zakresie zielonej energii i przetwarzanie brzegowe, które obiecuje bardziej zlokalizowane, wydajne przetwarzanie danych.