5 pusat data terbesar di Dunia

Era digital telah membawa kepada peningkatan eksponen dalam penciptaan data, memerlukan keperluan untuk kemudahan storan, pengurusan dan pemprosesan yang luas yang dikenali sebagai pusat data. Pusat data telah menjadi tulang belakang ekonomi digital global, menempatkan berjuta-juta pelayan untuk menyokong pelbagai perkhidmatan dalam talian, termasuk pengkomputeran awan, pengehosan web dan banyak lagi. Di sini, kami melihat secara mendalam tentang lima pusat data terbesar di dunia.

Memahami Pusat Data#

Pusat data ialah kemudahan besar yang menempatkan sistem komputer dan komponen yang berkaitan, termasuk telekomunikasi dan sistem storan. Ia berfungsi sebagai lokasi terpusat di mana organisasi menyimpan, mengurus dan menyebarkan sejumlah besar data. Ia direka untuk memastikan ketersediaan tinggi, keselamatan dan daya tahan data yang disimpan.

Lima Pusat Data Terbesar di Dunia

Pusat Data Telekom China, Mongolia Dalam kawasan: 10.7 juta kaki persegi. Taman Maklumat Mongolia Dalaman China Telecom ialah pusat data terbesar di dunia dari segi saiz fizikal. Pusat data, yang terletak di Hohhot, Inner Mongolia, menawarkan perkhidmatan yang komprehensif, termasuk pengkomputeran awan, pemprosesan data besar dan pemulihan bencana. Tukar SuperNAP, Nevada, Amerika Syarikat kawasan: 3.5 juta kaki persegi. Switch SuperNAP di Las Vegas, Nevada, dianggap sebagai pusat data kolokasi yang paling penting. Ia menjadi tuan rumah kepada pelayan banyak syarikat dan organisasi besar dan dipandang baik untuk langkah keselamatan yang mengagumkan dan reka bentuk yang cekap tenaga. Teknologi Dupont Fabros, Virginia, Amerika Syarikat kawasan: 1.6 juta kaki persegi. Pusat Teknologi Dupont Fabros di Ashburn, Virginia, adalah salah satu pusat data terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Ia berfungsi sebagai pusat pertukaran internet dan awan utama, menjadi tuan rumah kepada banyak syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan internet. Pusat Data Utah, Utah, Amerika Syarikat kawasan: 1.5 juta kaki persegi. Dikendalikan oleh Agensi Keselamatan Negara (NSA) Amerika Syarikat, Pusat Data Utah, sering dikenali sebagai Pusat Spia, memfokuskan terutamanya pada penyimpanan data untuk tujuan perisikan dan keselamatan negara. Pusat Data OVH, Quebec, Kanada kawasan: 1.3 juta kaki persegi. Pusat data besar yang dimiliki oleh OVH, sebuah syarikat pengkomputeran awan Perancis, menggunakan teknologi penyejukan yang sangat inovatif untuk meminimumkan penggunaan tenaga, menjadikannya salah satu pusat data paling mesra alam di seluruh dunia.

Memahami Kepentingan Pusat Data Besar#

Saiz pusat data ini menunjukkan permintaan yang meningkat untuk keupayaan penyimpanan dan pemprosesan data. Pusat data yang lebih besar selalunya menyediakan:

Kapasiti yang lebih besar untuk penyimpanan data

Lebih banyak kuasa pemprosesan untuk perkhidmatan pengkomputeran awan

Keupayaan yang dipertingkatkan untuk mengendalikan volum tinggi trafik data

Langkah-langkah keselamatan data yang diperbaiki

Masa Depan Pusat Data#

Walaupun saiz penting, masa depan pusat data juga terletak pada teknologi dan amalan inovatif, seperti automasi, pengurusan didorong AI, penyelesaian tenaga hijau, dan pengkomputeran tepi, yang menjanjikan pemprosesan data yang lebih setempat dan cekap.