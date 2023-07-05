Dünyadaki 5 En Büyük Veri Merkezi

Dijital çağ, veri oluşturumunda üstel bir artışa yol açarak, veri merkezleri olarak bilinen geniş kapsamlı depolama, yönetim ve işleme tesislerine olan ihtiyacı doğurmuştur. Veri merkezleri, bulut bilişim, web barındırma ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli çevrimiçi hizmetleri desteklemek için milyonlarca sunucuyu barındırarak küresel dijital ekonominin omurgası haline gelmiştir. Burada dünyadaki en büyük beş veri merkezine derinlemesine bakış atıyoruz.

Veri Merkezlerini Anlamak#

Veri merkezleri, telekomünikasyon ve depolama sistemleri dahil olmak üzere bilgisayar sistemlerini ve ilgili bileşenleri barındıran geniş tesislerdir. Kuruluşların çok miktarda veriyi depoladığı, yönettiği ve dağıttığı merkezi konumlar olarak hizmet ederler. Barındırılan verilerin yüksek kullanılabilirliği, güvenliği ve dayanıklılığını sağlamak için tasarlanmıştır.

Dünyanın En Büyük Beş Veri Merkezi

China Telecom Veri Merkezi, İç Moğolistan Alan: 10,7 milyon metrekare. China Telecom’ın Inner Mongolia Information Park, fiziksel boyut açısından dünyanın en büyük veri merkezidir. Hohhot, Inner Mongolia’da konumlanan veri merkezi, bulut bilişim, büyük veri işleme ve afet kurtarma dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Switch SuperNAP, Nevada, USA Alan: 3,5 milyon fit kare. Las Vegas, Nevada’daki Switch SuperNAP, en önemli ortak yerleşim veri merkezi olarak kabul edilmektedir. Birçok büyük şirket ve kuruluşun sunucularına ev sahipliği yapan bu merkez, etkileyici güvenlik önlemleri ve enerji tasarruflu tasarımıyla tanınmaktadır. Dupont Fabros Teknoloji, Virginia, ABD Alan: 1,6 milyon metre kare. Ashburn, Virginia’daki Dupont Fabros Teknoloji merkezi, dünyanın en büyük ve en etkili veri merkezlerinden biridir. Çok sayıda telekomünikasyon şirketi ve internet hizmet sağlayıcısına ev sahipliği yapan merkez, önemli bir internet ve bulut değişim noktası olarak hizmet vermektedir. Utah Veri Merkezi, Utah, ABD Alan: 1,5 milyon metre kare. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından işletilen ve genellikle Casus Merkezi olarak bilinen Utah Veri Merkezi, öncelikle istihbarat ve ulusal güvenlik amaçlı veri depolamaya odaklanmaktadır. OVH Veri Merkezi, Quebec, Kanada Alan: 1,3 milyon metrekare. Fransız bulut bilişim şirketi OVH’ye ait bu dev veri merkezi, enerji tüketimini en aza indirmek için oldukça yenilikçi soğutma teknolojileri kullanarak, küresel ölçekte en çevre dostu veri merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Büyük Veri Merkezlerinin Önemini Anlamak#

Bu veri merkezlerinin boyutu, veri depolama ve işleme yeteneklerine yönelik artan talebi göstermektedir. Daha büyük veri merkezleri genellikle şunları sağlar:

Veri depolama için daha yüksek kapasite

Bulut bilişim hizmetleri için daha fazla işleme gücü

Yüksek hacimli veri trafiğini idare etme becerisi

Geliştirilmiş veri güvenliği önlemleri

Veri Merkezlerinin Geleceği#

Büyüklük önemli olsa da, veri merkezlerinin geleceği otomasyon, yapay zeka odaklı yönetim, yeşil enerji çözümleri ve daha yerelleştirilmiş, verimli veri işleme vaat eden uç bilişim gibi yenilikçi teknolojiler ve uygulamalarda yatmaktadır.