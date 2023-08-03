Как обойти запрет на использование IP-адресов в 2023 году
Ваш IP-адрес был запрещен. Как обойти запрет IP? Как получить разбан от сервера discord?
В этой статье 7 разделов
- Распространенные причины блокировки IP-адресов
- Четыре метода устранения неисправностей
- #1: MAC-адрес коммутации
- #2: Использование VPN для изменения IP-адреса
- #3: Очистка кэша и “цифровых остатков” компьютера
- #4: Деинсталляция программ или браузеров
- Прокси-серверы как эффективный инструмент решения проблемы ошибки “Your IP has been banned”
Иногда вы можете получить ошибку “Ваш IP был временно заблокирован” или “Ваш IP был запрещен”. Столкновение с запретом IP-адреса может быть неприятным, особенно если он ограничивает доступ к веб-сайтам или платформам. Однако существуют эффективные способы обхода таких запретов и восстановления доступа. В этом руководстве мы рассмотрим четыре способа устранения неполадок, включая смену MAC-адреса, использование VPN, очистку кэша компьютера и применение прокси-решений.
Распространенные причины блокировки IP-адресов#
Запреты на использование IP-адресов часто возникают по следующим причинам:
- Рассылка спама: Массовая рассылка сообщений или рекламы без согласия платформы.
- Перенаправление трафика: Размещение ссылок, перенаправляющих трафик на другие домены, на форумах или в социальных сетях.
- Ограничение скорости: Превышение скорости сбора данных с целевого веб-сайта.
- Блокировка геолокации или устройства: Попытка доступа из заблокированной геолокации или типа устройства.
Четыре метода устранения неисправностей#
#1: MAC-адрес коммутации#
Изменение адреса Media Access Control (MAC) может иметь решающее значение, поскольку некоторые платформы могут блокировать его вместе с IP-адресом. Для изменения MAC-адреса компьютера выполните следующие действия:
- Зайдите в “Настройки” вашего компьютера.
- Щелкните на “Сеть и Интернет”.
- Зайдите в меню ‘Изменить параметры адаптера’.
- Щелкните правой кнопкой мыши ваш интернет-адаптер и выберите “свойства”.
- Выберите “Клиент для сетей Microsoft” и нажмите кнопку “Настроить”.
- Перейдите на вкладку “Дополнительно -> Сетевой адрес”.
- Сгенерируйте новый MAC-адрес на сайте типа browserling и вставьте его в поле “Значение”.
#2: Использование VPN для изменения IP-адреса#
Для решения проблемы “Ваш IP временно заблокирован” можно воспользоваться услугой VPN. VPN - это логичный выбор для смены IP-адреса и обхода IP-запретов. Рассмотрим вариант использования Bright VPN - бесплатной VPN премиум-класса, предлагающей надежный сервис. Для установки и использования VPN выполните следующие действия:
- Загрузите VPN.
- Установите его на свое устройство.
- Измените свой IP-адрес на желаемое местоположение и комбинацию случайных чисел.
- Перейдите на целевой сайт и обойдите запрет по IP-адресу.
#3: Очистка кэша и “цифровых остатков” компьютера#
Для восстановления доступа может потребоваться удаление файлов, связанных с заблокированной программой или приложением. Выполните поиск следов программы или приложения в папках компьютера:
- Нажмите клавиши Windows + R и введите ‘Regedit’.
- Выполните поиск мест, связанных с заблокированной программой или приложением.
- Удалите все записи, связанные с заблокированной программой.
#4: Деинсталляция программ или браузеров#
Удаление программы или браузера, вызвавшего запрет IP-адреса, может быть эффективным для веб-страниц:
- Зайдите в “Панель управления” и выберите “Программы”.
- Щелкните на “Программы и функции”.
- Щелкните правой кнопкой мыши программу или браузер и выберите “Удалить”.
Прокси-серверы как эффективный инструмент решения проблемы ошибки “Your IP has been banned”#
Хотя описанные выше методы могут быть эффективны для простых запретов IP-адресов, компании, занимающиеся крупномасштабным сбором данных, могут счесть более подходящими прокси-сервисы. Профессиональные прокси-сервисы, такие как Bright Data, обладают следующими преимуществами:
- Автоматическая ротация IP-адресов: Прокси-сети с автоматической ротацией IP-адресов обеспечивают высокий процент успеха и минимальное количество блокировок.
- Глобальный геолокационный доступ: Резидентная прокси-сеть Bright Data предоставляет доступ к IP-адресам со всего мира, что способствует сбору разнообразных данных.
Использование прокси-серверов позволяет эффективно решать CAPTCHA и разблокировать сайты, что делает их отличным вариантом для широкого сбора данных.
В заключение следует отметить, что, используя методы устранения неполадок, приведенные в данном руководстве, или изучив преимущества прокси-серверов, частные лица и компании могут эффективно обходить IP-запреты и восстанавливать доступ к заблокированным сайтам и платформам.