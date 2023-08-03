Mõnikord võite saada veateate “Teie IP on ajutiselt blokeeritud” või “Teie IP on keelatud”. IP-keeld võib olla masendav, eriti kui see piirab juurdepääsu veebisaitidele või platvormidele. Siiski on olemas tõhusad viisid, kuidas nendest keelustustest mööda minna ja juurdepääs taastada. Selles juhendis uurime nelja tõrkeotsingumeetodit, sealhulgas MAC-aadressi muutmist, VPN-i kasutamist, arvuti vahemälu kustutamist ja proxy-lahenduste kasutamist.

IP-blokeeringute tavalised põhjused#

IP-keeldu rakendatakse sageli järgmistel põhjustel:

Spämmimine: Massilise sõnumi või reklaami saatmine ilma platvormi nõusolekuta. Liikluse ümbersuunamine: Linkide avaldamine, mis suunavad liiklust teistele domeenidele foorumites või sotsiaalmeedias. Hinnapiirang: Kiiruse ületamine, millega andmeid kogutakse sihtveebisaidilt. Geolokatsioon või seadmeplokid: Püütakse juurdepääsu blokeeritud geograafilisest asukohast või seadme tüübist.

Neli tõrkeotsingumeetodit#

MAC-aadressi (Media Access Control) muutmine võib olla väga oluline, sest mõned platvormid võivad selle koos IP-aadressiga blokeerida. Järgige järgmisi samme, et muuta oma arvuti MAC-aadressi:

Mine oma arvuti “Seadistused”. Klõpsake nupule “Võrk ja Internet”. Juurdepääs “Adapteri valikute muutmine”. Tehke paremklõps oma internetiadapteril ja valige “omadused”. Valige “Microsoft Networksi klient” ja klõpsake nuppu “Konfigureerimine”. Avage vahekaart ‘Täpsem -> Võrgu aadress’. Looge uus MAC-aadress selliselt veebisaidilt nagu browserling ja kleepige see kasti “Value”.

#2: VPN-i kasutamine IP-aadressi muutmiseks#

Probleemi “Teie IP on ajutiselt blokeeritud” lahendamiseks saate kasutada VPN-teenust. VPN on loogiline valik IP-aadressi muutmiseks ja IP-keeldude vältimiseks. Kaaluge Bright VPN-i kasutamist, mis on tasuta premium VPN, mis pakub usaldusväärset teenust. Järgige neid samme VPN-i paigaldamiseks ja kasutamiseks:

Lae alla VPN. Paigaldage see oma seadmesse. Muutke oma IP-aadressi soovitud asukoha ja juhusliku numbrikombinatsiooni järgi. Navigeerige oma sihtveebile ja vältige IP-keeldu.

#3: Arvuti vahemälu ja “digitaalsete jääkide” kustutamine#

Blokeeritud programmi või rakendusega seotud failide eemaldamine võib olla vajalik juurdepääsu taastamiseks. Otsige oma arvuti kaustadest programmi või rakenduse jälgi:

Vajutage klahvi Windows + R ja sisestage ‘Regedit’. Otsige asukohti, mis on seotud blokeeritud programmi või rakendusega. Kustutage kõik blokeeritud programmiga seotud kirjed.

#4: Programmide või brauserite eemaldamine#

IP-keelu vallandanud programmi või brauseri desinstalleerimine võib olla tõhus veebilehtede puhul:

Mine ‘Juhtpaneelile’ ja vali ‘Programmid’. Klõpsake nupule “Programmid ja funktsioonid”. Tehke programmile või brauserile paremklõps ja valige “Uninstall”.

Proxy’d kui tõhus vahend “Teie IP on keelatud” vea lahendamiseks#

Kuigi eespool nimetatud meetodid võivad olla tõhusad lihtsate IP-keeldude puhul, võivad suuremahulise andmekogumisega tegelevad ettevõtted leida, et proxy’d on sobivamad. Professionaalsed proxy-teenused, näiteks Bright Data, pakuvad järgmisi eeliseid:

Automaatne IP-aadresside rotatsioon: Automaatse IP-aadressi rotatsiooniga proxy-võrgud tagavad suure edukuse ja minimaalse blokeeringu. Ülemaailmne geograafilise asukoha juurdepääs: Bright Data Residential Proxy Network annab juurdepääsu IP-aadressidele üle kogu maailma, hõlbustades mitmekülgset andmekogumist.

Proxy’de abil saab tõhusalt lahendada CAPTCHA-d ja avada saite, mis teeb neist suurepärase võimaluse ulatuslikuks andmete kogumiseks.

Kokkuvõtteks, kasutades käesolevas juhendis mainitud tõrkeotsingumeetodeid või uurides proxy’de eeliseid, saavad üksikisikud ja ettevõtted tõhusalt IP-keeldu vältida ja taastada juurdepääsu blokeeritud veebisaitidele ja platvormidele.