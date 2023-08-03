Terkadang Anda mungkin mendapatkan pesan kesalahan

Alasan Umum untuk Blokir IP#

Blokir IP sering kali dipicu oleh alasan-alasan berikut:

Spamming: Melakukan pengiriman pesan massal atau iklan tanpa persetujuan platform. Pengalihan Lalu Lintas: Memposting tautan yang mengalihkan lalu lintas ke domain lain di forum atau media sosial. Pembatasan Laju: Melampaui kecepatan pengumpulan data dari situs web target. Blokir Geolokasi atau Perangkat: Mencoba mengakses dari geolokasi atau tipe perangkat yang diblokir.

Empat Metode Pemecahan Masalah#

#1: Mengubah Alamat MAC#

Mengubah alamat Media Access Control (MAC) Anda dapat menjadi sangat penting, karena beberapa platform mungkin memblokir alamat tersebut bersama dengan alamat IP Anda. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengubah alamat MAC komputer Anda:

Buka ’Settings’ komputer Anda. Klik pada ‘Network & Internet.’ Akses ‘Change adapter options.’ Klik kanan adaptor internet Anda dan pilih ‘properties’. Pilih ‘Klien untuk Jaringan Microsoft’ dan klik ‘Konfigurasi’. Pergi ke ‘Advanced tab -> Network Address.’ Hasilkan alamat MAC baru dari situs web seperti browserling dan tempelkan ke kotak ‘Nilai’.

#2: Menggunakan VPN untuk Mengubah Alamat IP#

Untuk mengatasi masalah

Unduh VPNnya. Instal di perangkat Anda. Ubah alamat IP Anda ke lokasi yang diinginkan dan kombinasi nomor acak. Navigasikan ke situs web target Anda dan lewati larangan IP.

#3: Menghapus Cache Komputer & ‘Residu Digital’#

Menghapus file yang terkait dengan program atau aplikasi yang diblokir mungkin diperlukan untuk mendapatkan kembali akses. Telusuri folder komputer Anda untuk mencari jejak program atau aplikasi:

Tekan tombol Windows + R dan ketik ‘Regedit’. Cari lokasi yang terkait dengan program atau aplikasi yang diblokir. Hapus semua entri yang terkait dengan program yang diblokir.

#4: Menghapus Instalasi Program atau Browser#

Menghapus instalasi program atau browser yang memicu larangan IP bisa efektif untuk halaman web:

Buka ‘Panel Kontrol’ dan pilih ‘Program’. Klik ‘Program & Fitur’. Klik kanan program atau browser dan pilih ‘Copot pemasangan’.

Proxy sebagai Alat Efektif untuk mengatasi kesalahan “IP Anda telah dilarang”.#

Meskipun metode di atas mungkin efektif untuk pelarangan IP sederhana, perusahaan yang menangani pengumpulan data skala besar mungkin menganggap proxy lebih cocok. Layanan proxy profesional, seperti Bright Data, menawarkan keuntungan berikut:

Rotasi Alamat IP Otomatis: Jaringan proxy dengan rotasi alamat IP otomatis memastikan tingkat keberhasilan yang tinggi dan penyumbatan minimal. Akses Geolokasi Global: Jaringan Proxy Residential Bright Data memberikan akses ke alamat IP dari seluruh dunia, memfasilitasi pengumpulan data yang beragam.

Menggunakan proxy dapat memecahkan CAPTCHA secara efisien dan membuka kunci situs, menjadikannya pilihan terbaik untuk pengumpulan data ekstensif.

Kesimpulannya, dengan menggunakan metode pemecahan masalah yang disebutkan dalam panduan ini atau menjelajahi manfaat proxy, individu dan perusahaan dapat secara efektif melewati larangan IP dan mendapatkan kembali akses ke situs web dan platform yang diblokir.