Sometimes you may get an error “Your IP has been temporarily blocked” or “Your IP has been banned”. Encountering an IP ban can be frustrating, especially when it restricts access to websites or platforms. However, there are effective ways to bypass these bans and regain access. In this guide, we will explore four troubleshooting methods, including changing your MAC address, using a VPN, clearing your computer’s cache, and employing proxy solutions.

Häufige Gründe für IP-Sperren#

IP-Sperren werden oft aus den folgenden Gründen ausgelöst:

Spam-Versand: Massennachrichten oder Werbung ohne Zustimmung der Plattform versenden. Traffic-Umleitung: Links posten, die Traffic auf andere Domains in Foren oder sozialen Medien umleiten. Rate-Limiting: Die Rate, mit der Daten von einer Zielwebsite erfasst werden, überschreiten. Geolokalisierungs- oder Geräte-Sperren: Versuche, von einer gesperrten Geolokalisierung oder mit einem gesperrten Gerätetyp zuzugreifen.

Vier Lösungsmethoden#

Das Ändern Ihrer MAC-Adresse (Media Access Control) kann entscheidend sein, da einige Plattformen diese zusammen mit Ihrer IP-Adresse blockieren können. Führen Sie diese Schritte aus, um die MAC-Adresse Ihres Computers zu ändern:

Gehen Sie zu den ‘Einstellungen’ Ihres Computers. Klicken Sie auf ‘Netzwerk & Internet.’ Rufen Sie ‘Adapteroptionen ändern’ auf. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Netzwerkadapter und wählen Sie ‘Eigenschaften.’ Wählen Sie ‘Client für Microsoft-Netzwerke’ aus und klicken Sie auf ‘Konfigurieren.’ Gehen Sie zur ‘Registerkarte Erweitert -> Netzwerkadresse.’ Generieren Sie eine neue MAC-Adresse von einer Website wie browserling und fügen Sie sie in das ‘Wert’-Feld ein.

#2: VPN zum Ändern der IP-Adresse verwenden#

Um das Problem ‘Ihre IP wurde vorübergehend blockiert’ zu lösen, können Sie einen VPN-Dienst nutzen. Ein VPN ist eine naheliegende Wahl, um Ihre IP-Adresse zu ändern und IP-Sperren zu umgehen. Erwägen Sie die Nutzung von Bright VPN, einem kostenlosen Premium-VPN mit zuverlässigem Service. Führen Sie diese Schritte aus, um einen VPN zu installieren und zu nutzen:

Laden Sie das VPN herunter. Installieren Sie es auf Ihrem Gerät. Ändern Sie Ihre IP-Adresse auf einen gewünschten Ort und eine zufällige Zahlenkombination. Navigieren Sie zu Ihrer Zielwebsite und umgehen Sie die IP-Sperre.

#3: Cache und ‘digitale Spuren’ des Computers löschen#

Das Entfernen von Dateien, die mit dem blockierten Programm oder der Anwendung verknüpft sind, kann notwendig sein, um den Zugriff wiederherzustellen. Durchsuchen Sie die Ordner Ihres Computers nach Spuren des Programms oder der Anwendung:

Drücken Sie die Windows-Taste + R und geben Sie ‘Regedit.’ ein. Suchen Sie nach Speicherorten, die mit dem blockierten Programm oder der Anwendung verknüpft sind. Löschen Sie alle Einträge, die mit dem blockierten Programm verknüpft sind.

#4: Deinstallation von Programmen oder Browsern#

Die Deinstallation des Programms oder Browsers, das die IP-Sperrung ausgelöst hat, kann bei Webseiten wirksam sein:

Öffnen Sie die ‘Systemsteuerung’ und wählen Sie ‘Programme.’ Klicken Sie auf ‘Programme & Funktionen.’ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm oder den Browser und wählen Sie ‘Deinstallieren.’

Proxies als effektives Mittel zur Behebung des Fehlers „Ihre IP wurde blockiert”#

Während die oben genannten Methoden bei einfachen IP-Sperren wirksam sein können, sind Proxies für Unternehmen, die sich mit großflächiger Datenerfassung befassen, möglicherweise besser geeignet. Professionelle Proxy-Services wie Bright Data bieten folgende Vorteile:

Automatische IP-Adressenrotation: Proxy-Netzwerke mit automatischer IP-Adressenrotation gewährleisten hohe Erfolgsquoten und minimale Blockierungen. Globaler Geo-Standort-Zugriff: Bright Data’s Residential-Proxy-Netzwerk ermöglicht Zugriff auf IP-Adressen aus der ganzen Welt und erleichtert so diverse Datenerfassung.

Mit Proxies können CAPTCHAs effizient gelöst und Websites entsperrt werden – sie sind daher eine ausgezeichnete Option für umfangreiche Datenerfassung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Durch die Anwendung der in diesem Leitfaden beschriebenen Troubleshooting-Methoden oder durch die Nutzung der Vorteile von Proxies können Privatpersonen und Unternehmen IP-Sperren wirksam umgehen und wieder Zugriff auf blockierte Websites und Plattformen erhalten.