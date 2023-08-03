Czasami może pojawić się błąd „Twój adres IP został tymczasowo zablokowany” lub „Twój adres IP został zbanowany”. Napotkanie zakazu IP może być frustrujące, zwłaszcza gdy ogranicza dostęp do stron internetowych lub platform. Istnieją jednak skuteczne sposoby na ominięcie tych zakazów i odzyskanie dostępu. W tym przewodniku omówimy cztery metody rozwiązywania problemów, w tym zmianę adresu MAC, użycie VPN, wyczyszczenie pamięci podręcznej komputera i zastosowanie rozwiązań proxy.

Najczęstsze powody blokowania adresów IP#

Zakazy IP są często uruchamiane z następujących powodów:

Spamowanie: angażowanie się w masowe przesyłanie wiadomości lub reklam bez zgody platformy. Przekierowywanie ruchu: Publikowanie linków przekierowujących ruch do innych domen na forach lub w mediach społecznościowych. Ograniczenie szybkości: Przekroczenie szybkości gromadzenia danych z docelowej witryny internetowej. Blokady geolokalizacji lub urządzeń: Próba uzyskania dostępu z zablokowanej geolokalizacji lub typu urządzenia.

Cztery metody rozwiązywania problemów#

#1: Adres MAC przełączania#

Zmiana adresu kontroli dostępu do multimediów (MAC) może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ niektóre platformy mogą go blokować wraz z adresem IP. Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić adres MAC komputera:

Przejdź do “Ustawień” komputera. Kliknij „Sieć i Internet”. Przejdź do “Zmień opcje adaptera”. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę internetową i wybierz “właściwości”. Wybierz „Klient sieci Microsoft Networks” i kliknij „Konfiguruj”. Przejdź do zakładki “Zaawansowane -> Adres sieciowy”. Wygeneruj nowy adres MAC ze strony internetowej takiej jak browserling i wklej go w polu “Wartość”.

#2: Używanie VPN do zmiany adresu IP#

Aby rozwiązać problem “Twój adres IP został tymczasowo zablokowany”, możesz skorzystać z usługi VPN. VPN to logiczny wybór, aby zmienić adres IP i ominąć blokady IP. Warto rozważyć skorzystanie z Bright VPN, darmowej sieci VPN premium oferującej niezawodne usługi. Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować i korzystać z VPN:

Pobierz VPN. Zainstaluj ją na swoim urządzeniu. Zmień adres IP na żądaną lokalizację i losową kombinację numerów. Przejdź do strony docelowej i omiń blokadę IP.

#3: Czyszczenie pamięci podręcznej komputera i “pozostałości cyfrowych#

Aby odzyskać dostęp, może być konieczne usunięcie plików związanych z zablokowanym programem lub aplikacją. Przeszukaj foldery komputera w poszukiwaniu śladów programu lub aplikacji:

Naciśnij klawisz Windows + R i wpisz „Regedit”. Wyszukaj lokalizacje związane z zablokowanym programem lub aplikacją. Usuń wszystkie wpisy powiązane z zablokowanym programem.

#4: Odinstalowywanie programów lub przeglądarek#

Odinstalowanie programu lub przeglądarki, która spowodowała blokadę adresu IP, może być skuteczne w przypadku stron internetowych:

Przejdź do “Panelu sterowania” i wybierz “Programy”. Kliknij “Programy i funkcje”. Kliknij prawym przyciskiem myszy program lub przeglądarkę i wybierz opcję “Odinstaluj”.

Proxy jako skuteczne narzędzie do rozwiązania błędu “Twój adres IP został zablokowany”#

Chociaż powyższe metody mogą być skuteczne w przypadku prostych zakazów adresów IP, firmy zajmujące się gromadzeniem danych na dużą skalę mogą uznać, że proxy będą bardziej odpowiednie. Profesjonalne usługi proxy, takie jak Bright Data, oferują następujące korzyści:

Automatyczna rotacja adresów IP: Sieci proxy z automatyczną rotacją adresów IP zapewniają wysoki wskaźnik sukcesu i minimalne blokady. Globalny dostęp do geolokalizacji: Sieć proxy mieszkaniowego Bright Data zapewnia dostęp do adresów IP z całego świata, ułatwiając gromadzenie różnorodnych danych.

Korzystanie z serwerów proxy może skutecznie rozwiązywać CAPTCHA i odblokowywać witryny, co czyni je doskonałą opcją do gromadzenia obszernych danych.

Podsumowując, stosując metody rozwiązywania problemów wspomniane w tym przewodniku lub odkrywając zalety serwerów proxy, osoby fizyczne i firmy mogą skutecznie ominąć zakazy IP i odzyskać dostęp do zablokowanych stron internetowych i platform.