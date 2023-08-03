Đôi khi bạn có thể gặp lỗi “IP của bạn đã bị chặn tạm thời” hoặc “IP của bạn đã bị cấm”. Việc gặp phải lệnh cấm IP có thể gây khó chịu, đặc biệt khi nó hạn chế quyền truy cập vào các trang web hoặc nền tảng. Tuy nhiên, có nhiều cách hiệu quả để vượt qua những lệnh cấm này và lấy lại quyền truy cập. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá bốn phương pháp khắc phục sự cố, bao gồm thay đổi địa chỉ MAC, sử dụng VPN, xóa bộ nhớ đệm của máy tính và sử dụng các giải pháp proxy.

Những lý do phổ biến cho việc chặn IP#

Các lệnh cấm IP thường được kích hoạt vì những lý do sau:

Spam: Tham gia vào các hoạt động gửi tin nhắn hàng loạt hoặc quảng cáo mà không có sự đồng ý của nền tảng. Chuyển hướng lưu lượng truy cập: Đăng các liên kết chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các tên miền khác trên diễn đàn hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Giới hạn tỷ lệ: Vượt quá tốc độ thu thập dữ liệu từ trang web mục tiêu. Định vị địa lý hoặc Khối thiết bị: Cố gắng truy cập từ vị trí địa lý hoặc loại thiết bị bị chặn.

Bốn phương pháp khắc phục sự cố#

#1: Chuyển đổi địa chỉ MAC#

Việc thay đổi địa chỉ Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC) của bạn có thể rất quan trọng vì một số nền tảng có thể chặn địa chỉ đó cùng với địa chỉ IP của bạn. Thực hiện theo các bước sau để thay đổi địa chỉ MAC của máy tính của bạn:

Đi tới ‘Cài đặt’ trên máy tính của bạn. Nhấp vào ‘Mạng và Internet.’ Truy cập ‘Thay đổi tùy chọn bộ điều hợp.’ Nhấp chuột phải vào bộ điều hợp internet của bạn và chọn ‘thuộc tính’. Chọn ‘Client cho Microsoft Networks’ và nhấp ‘Cấu hình.’ Đi tới ‘Tab nâng cao -> Địa chỉ mạng.’ Tạo địa chỉ MAC mới từ một trang web như trình duyệt và dán địa chỉ đó vào hộp ‘Giá trị’.

#2: Sử dụng VPN để thay đổi địa chỉ IP#

Để giải quyết vấn đề “IP của bạn đã bị chặn tạm thời”, bạn có thể sử dụng dịch vụ VPN. VPN là một lựa chọn hợp lý để thay đổi địa chỉ IP của bạn và vượt qua các lệnh cấm IP. Hãy cân nhắc sử dụng Bright VPN, một VPN cao cấp miễn phí cung cấp dịch vụ đáng tin cậy. Hãy làm theo các bước sau để cài đặt và sử dụng VPN:

Tải xuống VPN. Cài đặt nó trên thiết bị của bạn. Thay đổi địa chỉ IP của bạn đến vị trí mong muốn và kết hợp số ngẫu nhiên. Điều hướng đến trang web mục tiêu của bạn và bỏ qua lệnh cấm IP.

#3: Xóa bộ nhớ đệm của máy tính & ‘Dư lượng kỹ thuật số’#

Có thể cần phải xóa các tệp liên quan đến chương trình hoặc ứng dụng bị chặn để lấy lại quyền truy cập. Tìm kiếm các thư mục trên máy tính của bạn để tìm dấu vết của chương trình hoặc ứng dụng:

Nhấn phím Windows + R và gõ ‘Regedit.’ Tìm kiếm các vị trí liên quan đến chương trình hoặc ứng dụng bị chặn. Xóa mọi mục liên quan đến chương trình bị chặn.

#4: Gỡ cài đặt chương trình hoặc trình duyệt#

Việc gỡ cài đặt chương trình hoặc trình duyệt gây ra lệnh cấm IP có thể có hiệu quả đối với các trang web:

Đi tới ‘Bảng điều khiển’ và chọn ‘Chương trình.’ Nhấp vào ‘Chương trình & Tính năng’. Nhấp chuột phải vào chương trình hoặc trình duyệt và chọn ‘Gỡ cài đặt’.

Proxy là công cụ hiệu quả để giải quyết lỗi “IP của bạn đã bị cấm”#

Mặc dù các phương pháp trên có thể hiệu quả đối với các lệnh cấm IP đơn giản, nhưng các công ty xử lý việc thu thập dữ liệu quy mô lớn có thể thấy proxy phù hợp hơn. Các dịch vụ proxy chuyên nghiệp, chẳng hạn như Bright Data, mang lại những ưu điểm sau:

Xoay địa chỉ IP tự động: Mạng proxy có tính năng xoay địa chỉ IP tự động đảm bảo tỷ lệ thành công cao và tắc nghẽn tối thiểu. Truy cập vị trí địa lý toàn cầu: Mạng proxy dân cư của Bright Data cấp quyền truy cập vào các địa chỉ IP từ khắp nơi trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập dữ liệu đa dạng.

Việc sử dụng proxy có thể giải quyết CAPTCHA và mở khóa các trang web một cách hiệu quả, khiến chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời để thu thập dữ liệu trên diện rộng.

Tóm lại, bằng cách sử dụng các phương pháp khắc phục sự cố được đề cập trong hướng dẫn này hoặc khám phá lợi ích của proxy, các cá nhân và công ty có thể vượt qua các lệnh cấm IP một cách hiệu quả và lấy lại quyền truy cập vào các trang web và nền tảng bị chặn.