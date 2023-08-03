때때로

IP 차단의 일반적인 원인#

IP 차단은 다음과 같은 이유로 자주 발생합니다:

스팸: 플랫폼의 동의 없이 대량 메시징 또는 광고를 하는 행위. 트래픽 리디렉션: 포럼이나 소셜 미디어에 다른 도메인으로 트래픽을 유도하는 링크를 게시하는 행위. 레이트 제한: 목표 웹사이트에서 데이터를 수집하는 속도를 초과하는 행위. 지리적 위치 또는 디바이스 차단: 차단된 지리적 위치 또는 디바이스 유형에서 액세스를 시도하는 경우.

4가지 문제 해결 방법#

#1: MAC 주소 변경#

MAC(Media Access Control) 주소를 변경하는 것이 중요할 수 있습니다. 일부 플랫폼에서는 IP 주소와 함께 MAC 주소도 차단할 수 있기 때문입니다. 컴퓨터의 MAC 주소를 변경하려면 다음 단계를 따르세요:

컴퓨터의 ‘설정’으로 이동합니다. ‘네트워크 및 인터넷’을 클릭합니다. ‘어댑터 옵션 변경’에 액세스합니다. 인터넷 어댑터를 마우스 우클릭하고 ‘속성’을 선택하세요. ‘Microsoft 네트워크용 클라이언트’를 선택하고 ‘구성’을 클릭합니다. ‘고급 탭 -> 네트워크 주소’로 이동하세요. browserling과 같은 웹사이트에서 새로운 MAC 주소를 생성하고 이를 ‘Value’ 상자에 붙여넣으세요.

#2: VPN을 사용하여 IP 주소 변경#

“귀하의 IP가 일시적으로 차단되었습니다” 문제를 해결하려면 VPN 서비스를 사용할 수 있습니다. VPN은 IP 주소를 변경하고 IP 차단을 우회하는 논리적인 선택입니다. 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 무료 프리미엄 VPN인 Bright VPN 사용을 고려하세요. VPN을 설치하고 사용하려면 다음 단계를 따르세요:

VPN을 다운로드하세요. 기기에 설치하세요. 원하는 위치와 임의의 숫자 조합으로 IP 주소를 변경하세요. 타겟 웹사이트로 이동하여 IP 차단을 우회하세요.

#3: 컴퓨터의 캐시 & ‘디지털 흔적’ 삭제#

차단된 프로그램 또는 애플리케이션과 관련된 파일을 제거해야 접근 권한을 복구할 수 있습니다. 컴퓨터의 폴더에서 프로그램 또는 애플리케이션의 흔적을 검색하세요:

Windows 키 + R을 누르고 ‘Regedit’을 입력하세요. 차단된 프로그램이나 애플리케이션과 관련된 위치를 검색하세요. 차단된 프로그램과 관련된 모든 항목을 삭제하세요.

#4: 프로그램 또는 브라우저 제거#

IP 차단을 유발한 프로그램 또는 브라우저를 제거하면 웹 페이지 접근에 효과적일 수 있습니다:

‘제어판’으로 이동한 후 ‘프로그램’을 선택하세요. ‘프로그램 및 기능’을 클릭하세요. 프로그램 또는 브라우저를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘제거’를 선택합니다.

프록시를 이용한 효과적인#

위의 방법은 단순한 IP 차단에는 효과적일 수 있지만, 대규모 데이터 수집을 처리하는 회사에서는 프록시가 더 적합할 수 있습니다. 브라이트 데이터와 같은 전문 프록시 서비스는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

자동 IP 주소 로테이션: 자동 IP 주소 로테이션 기능이 있는 프록시 네트워크는 높은 성공률과 최소한의 차단을 보장합니다. 글로벌 지리적 위치 액세스: 브라이트 데이터의 거주지 프록시 네트워크는 전 세계의 IP 주소에 대한 액세스 권한을 부여하여 다양한 데이터 수집을 용이하게 합니다.

프록시를 사용하면 CAPTCHA를 효율적으로 해결하고 사이트를 잠금 해제할 수 있어 광범위한 데이터 수집에 훌륭한 옵션입니다.

결론적으로, 이 가이드에 언급된 문제 해결 방법을 사용하거나 프록시의 이점을 살펴봄으로써 개인과 회사는 IP 차단을 효과적으로 우회하고 차단된 웹사이트 및 플랫폼에 다시 액세스할 수 있습니다.