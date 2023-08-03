कभी-कभी आपको ″आपका IP अस्थायी रूप से अवरुद्ध किया गया है″ या ″आपका IP प्रतिबंधित किया गया है″ जैसी त्रुटि मिल सकती है। IP प्रतिबंध का सामना करना निराशाजनक हो सकता है, खासकर जब यह वेबसाइटों या प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। हालांकि, इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने और पहुंच वापस पाने के प्रभावी तरीके हैं। इस गाइड में, हम चार समस्या निवारण विधियों की खोज करेंगे, जिनमें आपके MAC पते को बदलना, VPN का उपयोग करना, आपके कंप्यूटर के कैश को साफ़ करना और प्रॉक्सी समाधानों का उपयोग करना शामिल है।

IP प्रतिबंध अक्सर निम्नलिखित कारणों से ट्रिगर होते हैं:

स्पैमिंग: प्लेटफॉर्म की सहमति के बिना बड़े पैमाने पर संदेश भेजना या विज्ञापन देना। ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना: ऐसे लिंक पोस्ट करना जो फ़ोरम या सोशल मीडिया पर अन्य डोमेन पर ट्रैफिक को मोड़ते हैं। दर सीमा: किसी लक्ष्य वेबसाइट से डेटा संग्रह की दर से अधिक होना। भू-स्थान या डिवाइस ब्लॉक: किसी प्रतिबंधित भू-स्थान या डिवाइस प्रकार से पहुंच का प्रयास करना।

अपना मीडिया एक्सेस कंट्रोल (मैक) पता बदलना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कुछ प्लेटफ़ॉर्म इसे आपके आईपी पते के साथ ब्लॉक कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर का MAC पता बदलने के लिए इन चरणों का पालन करें:

अपने कंप्यूटर की ‘सेटिंग्स’ पर जाएँ। ″नेटवर्क और इंटरनेट″ पर क्लिक करें। ‘एडेप्टर विकल्प बदलें’ तक पहुंचें। अपने इंटरनेट एडेप्टर पर राइट-क्लिक करें और ″गुण″ का चयन करें। ‘Client for Microsoft Networks’ को चुनें और ‘Configure’ पर क्लिक करें। ‘उन्नत टैब -> नेटवर्क पता’ पर जाएं। browserling जैसी वेबसाइट से नया MAC address जनरेट करें और इसे ‘Value’ बॉक्स में पेस्ट करें।

समस्या

VPN डाउनलोड करें। इसे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करें। अपने आईपी पते को वांछित स्थान और यादृच्छिक संख्या संयोजन में बदलें। अपनी टार्गेट वेबसाइट पर नेविगेट करें और IP ban को बायपास करें।

ब्लॉक किए गए प्रोग्राम या एप्लीकेशन से संबंधित फ़ाइलों को हटाना एक्सेस पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। प्रोग्राम या एप्लीकेशन के निशान के लिए अपने कंप्यूटर के फ़ोल्डर में खोजें:

Windows की + R दबाएं और ‘Regedit’ टाइप करें। ब्लॉक किए गए प्रोग्राम या एप्लीकेशन से संबंधित स्थानों की खोज करें। ब्लॉक किए गए प्रोग्राम से संबंधित किसी भी प्रविष्टि को हटाएं।

वेब पेजों के लिए IP ban को ट्रिगर करने वाले प्रोग्राम या ब्राउज़र को अनइंस्टॉल करना प्रभावी हो सकता है:

‘Control Panel’ पर जाएं और ‘Programs’ को चुनें। ‘Programs & Features’ पर क्लिक करें। प्रोग्राम या ब्राउज़र पर राइट-क्लिक करें और ‘अनइंस्टॉल’ चुनें।

“आपका IP प्रतिबंधित किया गया है” त्रुटि को हल करने के लिए प्रॉक्सी एक प्रभावी उपकरण#

जबकि उपरोक्त तरीके सरल IP प्रतिबंधों के लिए प्रभावी हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह से निपटने वाली कंपनियों को प्रॉक्सी अधिक उपयुक्त लग सकते हैं। Bright Data जैसी पेशेवर प्रॉक्सी सेवाएं निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैं:

स्वचालित IP पता रोटेशन: स्वचालित IP पता रोटेशन के साथ प्रॉक्सी नेटवर्क उच्च सफलता दर और न्यूनतम अवरोध सुनिश्चित करते हैं। वैश्विक भौगोलिक स्थान तक पहुंच: Bright Data का रेजिडेंशियल प्रॉक्सी नेटवर्क दुनिया भर से IP पते तक पहुंच देता है, जो विविध डेटा संग्रह को सुविधाजनक बनाता है।

प्रॉक्सी का उपयोग कुशलतापूर्वक कैप्चा को हल कर सकता है और साइटों को अनलॉक कर सकता है, जिससे वे व्यापक डेटा एकत्रण के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाते हैं।

निष्कर्ष में, इस गाइड में बताए गए समस्या निवारण तरीकों को लागू करके या प्रॉक्सी के लाभों की खोज करके, व्यक्ति और कंपनियां IP प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से दरकिनार कर सकते हैं और अवरुद्ध वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म तक पहुंच फिर से प्राप्त कर सकते हैं।