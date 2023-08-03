Às vezes, você pode receber um erro “Seu IP foi temporariamente bloqueado” ou “Seu IP foi banido”. Encontrar uma proibição de IP pode ser frustrante, especialmente quando ela restringe o acesso a sites ou plataformas. No entanto, há maneiras eficazes de contornar essas proibições e recuperar o acesso. Neste guia, exploraremos quatro métodos de solução de problemas, incluindo a alteração de seu endereço MAC, o uso de uma VPN, a limpeza do cache do computador e o emprego de soluções de proxy.

Razões Comuns para Bloqueios de IP#

Banimentos de IP geralmente são acionados pelos seguintes motivos:

Spam: Engajar em mensagens em massa ou publicidade sem consentimento da plataforma. Redirecionamento de Tráfego: Postar links que desviam tráfego para outros domínios em fóruns ou redes sociais. Limitação de taxa: Exceder a taxa na qual os dados são coletados de um site de destino. Bloqueios por Geolocalização ou Dispositivo: Tentativa de acesso de uma geolocalização ou tipo de dispositivo bloqueado.

Quatro Métodos de Solução de Problemas#

#1: Endereço MAC de comutação#

Alterar o endereço Media Access Control (MAC) pode ser crucial, pois algumas plataformas podem bloqueá-lo junto com seu endereço IP. Siga estas etapas para alterar o endereço MAC do seu computador:

Acesse as “Configurações” do seu computador. Clique em Acesse Clique com o botão direito do mouse em seu adaptador de Internet e selecione “propriedades”. Escolha Acesse a aba ‚Advanced‘ → Network Address. Gere um novo endereço MAC em um site como o browserling e cole-o na caixa “Value” (Valor).

#2: Usando uma VPN para Alterar o Endereço IP#

Para resolver o problema

Baixe a VPN. Instale em seu dispositivo. Altere seu endereço IP para uma localização desejada e uma combinação de números aleatória. Navegue até seu site destino e contorne o bloqueio de IP.

#3: Limpando o Cache e o ‚Resíduo Digital‘ do Computador#

Remover arquivos relacionados ao programa ou aplicativo bloqueado pode ser necessário para recuperar o acesso. Procure em pastas do seu computador por vestígios do programa ou aplicativo:

Pressione a tecla Windows + R e digite “Regedit”. Procure por localizações relacionadas ao programa ou aplicativo bloqueado. Exclua todas as entradas associadas ao programa bloqueado.

#4: Desinstalando Programas ou Navegadores#

Desinstalar o programa ou navegador que acionou o banimento de IP pode ser eficaz para páginas da web:

Acesse o ‘Painel de Controle’ e selecione ‘Programas.’ Clique em ‘Programas e Recursos.’ Clique com o botão direito do mouse no programa ou navegador e escolha ‘Desinstalar.’

Proxies como Ferramenta Eficaz para Resolver o Erro#

Embora os métodos acima possam ser eficazes para banimentos de IP simples, empresas que lidam com coleta de dados em larga escala podem considerar proxies mais adequados. Serviços de proxy profissionais, como Bright Data, oferecem as seguintes vantagens:

Rotação Automática de Endereço IP: Redes de proxy com rotação automática de endereço IP garantem altas taxas de sucesso e bloqueios mínimos. Acesso à Geolocalização Global: A Rede de Proxy Residencial da Bright Data concede acesso a endereços IP de todo o mundo, facilitando a coleta de dados diversificada.

O uso de proxies pode resolver eficientemente CAPTCHAs e desbloquear sites, tornando-os uma excelente opção para coleta extensiva de dados.

Em conclusão, ao empregar os métodos de resolução de problemas mencionados neste guia ou explorar os benefícios de proxies, indivíduos e empresas podem efetivamente contornar bloqueios de IP e recuperar o acesso a sites e plataformas bloqueadas.