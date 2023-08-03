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Motivi comuni per il blocco dell’IP#

I divieti IP vengono spesso attivati per i seguenti motivi:

Spamming: invio di messaggi di massa o pubblicità senza il consenso della piattaforma. Reindirizzamento del traffico: pubblicazione di collegamenti che deviano il traffico verso altri domini su forum o social media. Limitazione della velocità: superamento della velocità con cui i dati vengono raccolti da un sito web di destinazione. Blocchi Geografici o Dispositivo: Tentativo di accesso da una geolocalizzazione bloccata o tipo dispositivo.

Quattro metodi di risoluzione dei problemi#

#1: indirizzo MAC di commutazione#

La modifica del tuo indirizzo MAC (Media Access Control) può essere fondamentale, poiché alcune piattaforme potrebbero bloccarlo insieme al tuo indirizzo IP. Segui questi passaggi per modificare l’indirizzo MAC del tuo computer:

Vai alle ‹Impostazioni› del tuo computer. Fai clic su ‘Rete e Internet.’ Accedere a “Modifica opzioni adattatore”. Fai clic destro sull’adattatore Internet e seleziona ‹proprietà›. Scegli ‘Client per reti Microsoft’ e fai clic su ‘Configura.’ Vai alla ‹scheda Avanzate → Indirizzo di rete›. Genera un nuovo indirizzo MAC da un sito come browserling e incollalo nella casella ‹Valore›.

#2: Utilizzo di una VPN per Modificare l’Indirizzo IP#

Per risolvere il problema «Il tuo IP è stato temporaneamente bloccato» puoi utilizzare un servizio VPN. Una VPN è una scelta logica per modificare il tuo indirizzo IP e aggirare i ban IP. Considera l»utilizzo di Bright VPN, una VPN premium gratuita che offre un servizio affidabile. Segui questi passaggi per installare e utilizzare una VPN:

Scarica la VPN. Installalo sul tuo dispositivo. Cambia il tuo indirizzo IP con una posizione desiderata e una combinazione numerica casuale. Accedi al sito web di destinazione e aggira il ban dell’IP.

#3: Cancellazione della cache e dei “residui digitali” del computer#

Potrebbe essere necessario rimuovere i file relativi al programma o all’applicazione bloccata per ripristinare l’accesso. Cerca nelle cartelle del tuo computer le tracce del programma o dell’applicazione:

Premi il tasto Windows + R e digita “Regedit”. Cerca i percorsi correlati al programma o all’applicazione bloccati. Cancellare le voci associate al programma bloccato.

#4: Disinstallazione di programmi o browser#

Disinstallare il programma o il browser che ha attivato il ban dell’IP può essere efficace per le pagine web:

Accedere al “Pannello di controllo” e selezionare “Programmi”. Fai clic su ‘Programmi e funzionalità.’ Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma o sul browser e scegli ‘Disinstalla.’

Proxy come strumento efficace per risolvere l’errore “Il tuo IP è stato bannato”#

Sebbene i metodi di cui sopra possano essere efficaci per i ban IP semplici, le aziende che si occupano di raccolta dati su larga scala potrebbero trovare i proxy più adatti. I servizi proxy professionali, come Bright Data, offrono i seguenti vantaggi:

Rotazione Automatica dell’Indirizzo IP: le reti proxy con rotazione automatica dell’indirizzo IP garantiscono elevati tassi di successo e blocchi minimi. Accesso Geolocalizzato Globale: la rete di Proxy Residenziali di Bright Data consente l’accesso a indirizzi IP provenienti da tutto il mondo, facilitando la raccolta dati diversificata.

L’uso dei proxy può risolvere in modo efficiente i CAPTCHA e sbloccare i siti, rendendoli un’opzione eccellente per la raccolta di dati estesi.

In conclusione, utilizzando i metodi di risoluzione dei problemi menzionati in questa guida o esplorando i vantaggi dei proxy, privati e aziende possono effettivamente bypassare i ban IP e ripristinare l’accesso a siti web e piattaforme bloccati.