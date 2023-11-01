2 sposoby anonimowego przeglądania historii na Instagramie

Czy jesteś ciekaw, kto oglądał Twoją relację na Instagramie, ale chcesz to zrobić bez ujawniania swojej tożsamości? Zazwyczaj użytkownicy, którzy publikują relację na Instagramie, mogą łatwo zobaczyć, kto ją oglądał. Jednak odkryliśmy dwa proste i skuteczne sposoby anonimowego przeglądania relacji na Instagramie. Korzystając z anonimowego konta na Instagramie lub włączając tryb samolotowy, możesz cieszyć się swobodą przeglądania relacji bez pozostawiania śladu. W tym wpisie na blogu przeprowadzimy Cię przez te metody, zapewniając Ci anonimowość, jednocześnie ciesząc się treściami, które Cię interesują. A dla jeszcze większej prywatności — szczególnie podczas oglądania relacji lub przeglądania profili bez logowania — korzystając z proxy do Instagram może pomóc zamaskować Twój adres IP i zwiększyć bezpieczeństwo pomiędzy sesjami.

Tworzenie anonimowego konta na Instagramie#

Jednym ze sposobów anonimowego przeglądania historii na Instagramie jest utworzenie anonimowego konta. Jeśli masz już konto główne, możesz łatwo dodać kolejne i przełączać się między nimi. Wykonaj poniższe kroki, aby założyć anonimowe konto na Instagramie:

1. Stuknij nazwę swojego profilu i wybierz „Dodaj konto”.

2. Wybierz „Utwórz nowe konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto.

3. Upewnij się, że Twoja nazwa użytkownika i zdjęcie profilowe nie zawierają Twojego imienia ani twarzy, co pozwoli Ci zachować anonimowość.

4. Po zalogowaniu się na nowe konto możesz przeglądać wybraną historię na Instagramie, wiedząc, że dana osoba zobaczy tylko szczegóły Twojego nowego konta.

Pamiętaj, że konto na Instagramie, na którym chcesz obejrzeć historię, musi być publiczne, ponieważ konta prywatne wymagają dodania nowego konta jako znajomego, aby zapewnić Ci dostęp.

Korzystanie z trybu samolotowego do przeglądania anonimowego#

anonimowe przeglądanie historii na Instagramie odbywa się w trybie samolotowym. Ta metoda działa niezależnie od tego, czy masz już konto na Instagramie, czy nie. Wykonaj poniższe kroki, aby przeglądać historie bez ujawniania swojej tożsamości:

1. Połącz się z Internetem i przejdź do profilu, którego historię chcesz obejrzeć.

2. Przed dotknięciem, aby wyświetlić historię, włącz tryb samolotowy w swoim urządzeniu.

3. Po włączeniu trybu samolotowego dotknij , aby wyświetlić historię.

4. Ponieważ nie masz połączenia z Internetem, Twoja tożsamość pozostaje ukryta, a osoba, której historię oglądasz, nie będzie wiedziała, że ją widziałeś.

Anonimowe przeglądanie historii na Instagramie jest teraz w Twoim zasięgu. Tworząc anonimowe konto na Instagramie lub korzystając z trybu samolotowego, możesz przeglądać historie, nie informując innych, że je przeglądałeś. Pamiętaj, że szanowanie prywatności innych użytkowników jest niezwykle istotne, dlatego przeglądaj wyłącznie historie z kont publicznych lub tych, które udzieliły Ci dostępu. Ciesz się swobodą przeglądania treści na Instagramie, jednocześnie ukrywając swoją tożsamość.

Gotowy na odkrycie cudów anonimowego oglądania historii na Instagramie? Utwórz anonimowe konto lub włącz tryb samolotowy i zanurz się w urzekający świat historii na Instagramie, nie pozostawiając śladu. Miłego oglądania!