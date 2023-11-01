Вам интересно узнать, кто просматривал вашу историю в Instagram, но вы хотите сделать это, не раскрывая своей личности? Обычно пользователи, которые публикуют историю в Instagram, могут легко увидеть, кто ее просматривал. Однако мы обнаружили два простых и эффективных способа просматривать истории Instagram анонимно. Используя анонимный аккаунт Instagram или включив режим полета, вы можете наслаждаться свободой просмотра историй, не оставляя следов. В этой записи блога мы расскажем вам об этих методах, обеспечивающих вашу анонимность при просмотре интересующего вас контента. А для еще большей конфиденциальности — особенно при просмотре историй или просмотре профилей без входа в систему — используйте прокси для Instagram может помочь скрыть ваш IP-адрес и повысить безопасность сеансов.

Создание анонимной учетной записи Instagram#

Один из способов анонимного просмотра историй в Instagram — создание анонимной учетной записи. Если у вас уже есть основная учетная запись, вы можете легко добавить другую и переключаться между ними. Выполните следующие действия, чтобы настроить анонимную учетную запись Instagram:

1. Нажмите на имя своего профиля и выберите «Добавить учетную запись».

2. Выберите «Создать новую учетную запись» и следуйте инструкциям, чтобы настроить учетную запись.

3. Убедитесь, что ваше имя пользователя и изображение профиля не содержат вашего имени или лица, что позволит вам сохранить анонимность.

4. После входа в новую учетную запись вы можете просмотреть нужную историю Instagram, зная, что человек будет видеть только данные вашей новой учетной записи.

Имейте в виду, что учетная запись Instagram, в которой вы хотите просмотреть историю, должна быть общедоступной, поскольку частные учетные записи требуют добавления новой учетной записи в качестве друга, чтобы предоставить вам доступ.

Использование режима полета для анонимного просмотра#

анонимно просматривать истории в Instagram можно с помощью режима полета. Этот метод работает независимо от того, есть ли у вас учетная запись Instagram или нет. Выполните следующие действия, чтобы просматривать истории, не раскрывая свою личность:

1. Подключитесь к Интернету и перейдите к профилю, историю которого вы хотите просмотреть.

2. Прежде чем нажать для просмотра истории, включите режим полета на своем устройстве.

3. После включения режима полета нажмите, чтобы просмотреть историю.

4. Поскольку вы отключены от Интернета, ваша личность остается скрытой, и человек, чью историю вы просматриваете, не узнает, что вы ее видели.

Анонимный просмотр историй в Instagram теперь доступен вам. Создав анонимную учетную запись Instagram или используя режим полета, вы можете просматривать истории, не сообщая другим, что вы их просматривали. Помните, что очень важно уважать конфиденциальность других пользователей, поэтому просматривайте истории только из общедоступных учетных записей или тех, кто предоставил вам доступ. Наслаждайтесь свободой просмотра контента в Instagram, сохраняя при этом свою личность скрытой.

Готовы открыть для себя чудеса анонимного просмотра историй в Instagram? Создайте анонимную учетную запись или включите режим полета и погрузитесь в увлекательный мир историй Instagram, не оставив и следа. Приятного просмотра!