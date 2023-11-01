2 Cara Melihat Instagram Stories Secara Anonim

Apakah Anda penasaran melihat siapa yang menonton cerita Instagram Anda tetapi ingin melakukannya tanpa mengungkapkan identitas Anda? Biasanya, pengguna yang memposting cerita di Instagram dapat dengan mudah melihat siapa yang telah melihatnya. Namun, kami telah menemukan dua cara sederhana dan efektif untuk menonton cerita Instagram secara anonim. Dengan menggunakan akun Instagram anonim atau mengaktifkan mode pesawat, Anda dapat menikmati kebebasan membaca cerita tanpa meninggalkan jejak. Dalam postingan blog ini, kami akan memandu Anda melalui metode-metode ini, memastikan anonimitas Anda sambil menikmati konten yang Anda minati. Dan untuk privasi yang lebih besar — terutama saat menonton cerita atau menjelajahi profil tanpa masuk — menggunakan proxy untuk Instagram dapat membantu menyembunyikan alamat IP Anda dan meningkatkan keamanan di seluruh sesi.

Membuat Akun Instagram Anonim#

Salah satu cara untuk melihat Instagram stories secara anonim adalah dengan membuat akun anonim. Jika Anda sudah memiliki akun utama, Anda dapat dengan mudah menambahkan akun lain dan beralih di antara keduanya. Ikuti langkah-langkah ini untuk menyiapkan akun Instagram anonim:

1. Ketuk nama profil Anda dan pilih

2. Pilih

3. Pastikan nama pengguna dan foto profil Anda tidak menyertakan nama atau wajah Anda, sehingga Anda dapat mempertahankan anonimitas.

4. Setelah masuk ke akun baru Anda, Anda dapat melihat cerita Instagram yang diinginkan, mengetahui bahwa orang tersebut hanya akan melihat detail akun baru Anda.

Perlu diingat bahwa akun Instagram tempat Anda ingin melihat cerita harus bersifat publik, karena akun pribadi memerlukan akun baru untuk ditambahkan sebagai teman agar memberikan Anda akses.

Menggunakan Mode Pesawat untuk Melihat Secara Anonim#

Metode lain untuk melihat Instagram stories secara anonim adalah dengan memanfaatkan mode pesawat. Metode ini berfungsi terlepas dari apakah Anda memiliki akun Instagram yang ada atau tidak. Ikuti langkah-langkah ini untuk melihat stories tanpa mengungkapkan identitas Anda:

1. Terhubung ke internet dan navigasi ke profil yang story-nya ingin Anda tonton.

2. Sebelum mengetuk untuk melihat story, aktifkan mode pesawat di perangkat Anda.

3. Setelah mode pesawat diaktifkan, ketuk untuk melihat story.

4. Karena Anda terputus dari internet, identitas Anda tetap tersembunyi, dan orang yang ceritanya Anda lihat tidak akan tahu bahwa Anda telah melihatnya.

Melihat cerita Instagram secara anonim kini berada dalam jangkauan Anda. Dengan membuat akun Instagram anonim atau memanfaatkan mode pesawat, Anda dapat menelusuri cerita tanpa memberi tahu orang lain bahwa Anda telah melihatnya. Ingat, sangat penting untuk menghormati privasi pengguna lain, jadi hanya lihat cerita dari akun publik atau dari mereka yang memberi Anda akses. Nikmati kebebasan menjelajahi konten di Instagram sambil tetap menyembunyikan identitas Anda.

Siap menemukan keajaiban melihat Instagram stories secara anonim? Buat akun anonim atau aktifkan mode pesawat, dan selami dunia Instagram stories yang memukau tanpa meninggalkan jejak. Selamat menonton!