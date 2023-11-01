Ben je benieuwd wie je Instagram-verhaal heeft bekeken, maar wil je dat doen zonder je identiteit prijs te geven? Normaliter kunnen gebruikers die een verhaal op Instagram posten gemakkelijk zien wie het heeft bekeken. We hebben echter twee eenvoudige en effectieve manieren ontdekt om Instagram-verhalen anoniem te bekijken. Door een anoniem Instagram-account te gebruiken of vliegtuigmodus in te schakelen, kun je verhalen bekijken zonder sporen achter te laten. In dit blogbericht nemen we je mee door deze methoden en garanderen we je anonimiteit terwijl je geniet van de inhoud waarin je geïnteresseerd bent. En voor nog meer privacy — vooral bij het bekijken van verhalen of het surfen op profielen zonder in te loggen — helpt het gebruik van een proxy voor Instagram je IP-adres maskeren en de veiligheid verbeteren gedurende sessies.

Een anoniem Instagram-account aanmaken#

Een manier om Instagram-verhalen anoniem te bekijken, is door een anoniem account aan te maken. Als u al een primair account heeft, kunt u eenvoudig een ander account toevoegen en tussen de twee wisselen. Volg deze stappen om een anoniem Instagram-account in te stellen:

1. Tik op uw profielnaam en selecteer ‘Account toevoegen’.

2. Kies “Nieuw account aanmaken” en volg de aanwijzingen om het account in te stellen.

3. Zorg ervoor dat je gebruikersnaam en profielfoto niet je naam of gezicht bevatten, zodat je je anonimiteit kunt behouden.

4. Zodra je bent aangemeld bij je nieuwe account, kun je het gewenste Instagram-verhaal bekijken, wetende dat de persoon alleen de gegevens van je nieuwe account zal zien.

Houd er rekening mee dat het Instagram-account waarvan je het verhaal wilt bekijken, openbaar moet zijn, omdat privéaccounts vereisen dat het nieuwe account als vriend wordt toegevoegd om je toegang te verlenen.

Vliegtuigmodus gebruiken voor anoniem kijken#

om anoniem Instagram-verhalen te bekijken, kun je de vliegtuigmodus gebruiken. Deze methode werkt ongeacht of je een bestaand Instagram-account hebt of niet. Volg deze stappen om verhalen te bekijken zonder uw identiteit prijs te geven:

1. Maak verbinding met internet en navigeer naar het profiel waarvan u het verhaal wilt bekijken.

2. Voordat u tikt om het verhaal te bekijken, schakelt u de vliegtuigmodus in op uw apparaat.

3. Zodra de vliegtuigmodus is ingeschakeld, tikt u om het verhaal weer te geven.

4. Omdat u niet meer met internet bent verbonden, blijft uw identiteit verborgen en zal de persoon wiens verhaal u bekijkt niet weten dat u het hebt gezien.

Instagram-verhalen anoniem bekijken is nu binnen uw bereik. Door een anoniem Instagram-account aan te maken of vliegtuigmodus te gebruiken, kunt u door verhalen bladeren zonder dat anderen weten dat u ze hebt bekeken. Onthoud dat het essentieel is om de privacy van andere gebruikers te respecteren, dus bekijk alleen verhalen van openbare accounts of van gebruikers die u toegang hebben gegeven. Geniet van de vrijheid om inhoud op Instagram te verkennen terwijl u uw identiteit verborgen houdt.

Bent u klaar om de wonderen van anonieme Instagram-storyweergave te ontdekken? Maak dat anonieme account aan of schakel vliegtuigmodus in en duik in de boeiende wereld van Instagram-verhalen zonder een spoor achter te laten. Veel kijkplezier!