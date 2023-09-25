Panduan Komprehensif: Menyelesaikan Isu Log Masuk Steam – Ralat Kata Laluan Salah

Selamat datang ke panduan komprehensif ini tentang menavigasi dan menyelesaikan isu log masuk Steam, terutamanya mengenai ralat kata laluan yang salah. Temui gesaan omelan untuk menyemak semula kata laluan dan nama akaun anda semasa cuba log masuk ke Steam? Walaupun dengan jaminan bahawa kemasukan kata laluan anda betul, anda masih boleh menghadapi sekatan jalan ini. Selalunya, punca halangan ini ialah nama pengguna yang tidak sepadan. Artikel ini mendalami dalam menentukan dan menggunakan nama pengguna yang betul untuk memastikan log masuk yang berjaya ke akaun Steam anda.

Mengenalpasti Nama Pengguna yang Betul#

Untuk memastikan ketepatan nama pengguna anda, lakukan perkara berikut:

Periksa Halaman Akaun Steam Anda: Halaman akaun Steam anda menempatkan nama pengguna unik anda. Pastikan anda log masuk dan imbas bahagian atas halaman untuk mencarinya. Nama pengguna ini adalah kunci anda untuk log masuk yang lancar. Elakkan Alamat E-mel: Elakkan daripada menggunakan alamat e-mel anda sebagai nama pengguna log masuk, walaupun ia disepadukan dengan akaun Steam anda. Steam memerlukan nama pengguna unik untuk log masuk, yang mungkin berbeza daripada alamat e-mel anda.

Panduan Langkah demi Langkah untuk Mencari Nama Pengguna Anda#

Tidak dapat mengingat nama pengguna Steam anda? Lewati langkah-langkah ini untuk mencungkilnya:

Lancarkan Penjelajah Fail: Butkan Penjelajah Fail komputer anda pada Windows 10 atau 11. Terjun ke dalam Data Apl Setempat: Pilih “PC ini” dari bar sisi, semak “Cakera Tempatan (C :),” dan temui folder “Fail Program (x86)”. Ketik dua kali untuk masuk. Dedahkan Folder Steam: Di dalam “Program Files (x86),” cari folder “Steam” dan klik dua kali untuk akses. Turun ke dalam Folder Konfig: Cari folder “config” dalam folder Steam dan klik dua kali untuk meneruskan. Spot Config.vdf: Folder “config” menyimpan fail yang digelar “config.vdf.” Klik dua kali fail ini. Cari Nama Pengguna Anda: Dokumen teks yang sarat dengan maklumat yang pelbagai muncul. Semak sehingga bahagian berkaitan akaun muncul. Gunakan ciri “Cari” (di bawah “Edit”) untuk menyelaraskan carian dengan menaip “akaun.” Replika Nama Pengguna Anda: Diposisikan di bawah segmen “akaun” ialah nama pengguna Steam asli anda. Salin nama pengguna ini untuk kegunaan masa hadapan.

Log Masuk dengan Nama Pengguna yang Betul#

Belayar melalui langkah-langkah seterusnya untuk log masuk dengan lancar:

Navigasi Kembali ke Halaman Log Masuk Steam: Kembali ke halaman log masuk Steam, sama ada pada klien atau tapak web. Benamkan Nama Pengguna Anda: Dalam slot nama pengguna, tanamkan nama pengguna yang betul yang diekstrak daripada fail config.vdf. Masukkan Kata Laluan Anda: Masukkan kata laluan anda dengan teliti. Mulakan Log Masuk: Tekan butang “Log Masuk”. Selesaikan Pengesahan: Tertakluk pada tetapan anda, Steam mungkin meminta kod pengesahan yang dihantar ke e-mel anda. Masukkan kod ini untuk menyelesaikan prosedur log masuk. Kemenangan: Anda sepatutnya berjaya menembusi akaun Steam anda sekarang.

Jangkakan bahawa panduan lengkap ini telah menghilangkan kebingungan seputar isu log masuk Steam, terutamanya yang berkaitan dengan ralat kata laluan yang salah. Intinya terletak pada menggunakan nama pengguna yang sesuai untuk log masuk yang berjaya. Jejaki semula langkah yang dihuraikan di atas untuk mencungkil nama pengguna Steam anda yang betul. Jika panduan ini telah meringankan beban anda, panjangkan sokongan anda dengan menyukai dan melanggan. Untuk pertanyaan atau bantuan tambahan, lepaskan ulasan di bawah. Sehingga panduan seterusnya, berhati-hati dan nikmati pengembaraan permainan anda!