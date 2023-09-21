HTTP-Header mit cURL zu versenden ist eine Grundfähigkeit für jeden, der mit APIs oder Web-Services arbeitet. HTTP-Header vermitteln wichtige Informationen über Ihre Anfrage, wie Inhaltstyp, Authentifizierung und vieles mehr. cURL, ein leistungsstarkes Kommandozeilen-Tool zum Ausführen von HTTP-Anfragen, ermöglicht es Ihnen, diese Header mühelos anzupassen und zu versenden. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie HTTP-Header mit cURL versenden – mit zahlreichen praktischen Beispielen.

Bevor wir mit den Beispielen beginnen, stellen Sie sicher, dass cURL auf Ihrem System installiert ist. Sie können das überprüfen, indem Sie Folgendes ausführen:

curl --version

Falls nicht installiert, können Sie es von der offiziellen cURL-Website herunterladen.

Grundlegende cURL-Syntax

Die grundlegende Syntax für den Versand einer HTTP-Anfrage mit cURL lautet:

curl [options] [URL]

Um HTTP-Header in Ihre Anfrage einzubeziehen, können Sie die Option -H oder –header verwenden, gefolgt von den Header-Informationen.

Beispiel 1: GET-Anfrage mit benutzerdefinierten Headern versenden#

Beginnen wir mit einer einfachen GET-Anfrage an eine hypothetische API, inklusive eines benutzerdefinierten Headers. Angenommen, Sie möchten einen „Authorization”-Header mit Ihrem API-Key einbeziehen.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Ersetzen Sie YOUR_API_KEY durch Ihren tatsächlichen API-Key.

Beispiel 2: Senden einer POST-Anfrage mit JSON-Daten

In diesem Beispiel senden wir eine POST-Anfrage mit einem JSON-Payload und einem benutzerdefinierten Content-Type-Header.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Dieser Befehl gibt die Request-Methode als POST an (-X POST), setzt den Content-Type auf JSON (-H “Content-Type: application/json”) und enthält die JSON-Daten mit -d.

Beispiel 3: Mehrere Header setzen#

Sie können mehrere Header in einer einzelnen cURL-Anfrage einbinden. Hier senden wir eine Anfrage mit “Authorization”- und “User-Agent”-Headern.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Beispiel 4: Cookies senden#

Um Cookies mit Ihrer Anfrage zu senden, verwenden Sie die Option -b oder –cookie, gefolgt von den Cookie-Daten.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Dieses Beispiel sendet zwei Cookies: “session” und “preferences.”

Beispiel 5: Weiterleitungen folgen#

Standardmäßig folgt cURL HTTP-Weiterleitungen nicht. Um die Verfolgung von Weiterleitungen zu aktivieren, verwenden Sie die Option -L oder –location.

curl -L https://example.com

Dieser Befehl folgt allen Weiterleitungen und zeigt den finalen Seiteninhalt an.

Beispiel 6: Benutzerdefinierten User-Agent senden#

Sie können einen benutzerdefinierten User-Agent-Header setzen, um Ihre Anfrage zu identifizieren.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Benutzerdefinierte User-Agent-Header sind hilfreich bei der Interaktion mit APIs, die bestimmte User-Agents erfordern.

Beispiel 7: Request-Header ohne Daten senden

Wenn Sie einen Header ohne Request-Body senden müssen, können Sie die Option -I oder –head verwenden.

curl -I https://api.example.com/resource

Dieser Befehl sendet eine HEAD-Anfrage, die nur die Header abruft und nicht den eigentlichen Inhalt.

Beispiel 8: Senden von Basic Authentication#

Um HTTP Basic Authentication-Anmeldedaten zu senden, können Sie einen “Authorization” Header mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in Base64-Codierung einfügen.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Ersetzen Sie BASE64_ENCODED_CREDENTIALS durch Ihren Base64-codierten Benutzernamen und Passwort (z. B. username:password).

Beispiel 9: Debugging und Verbose-Modus#

Wenn Sie Probleme beheben oder die HTTP-Anfrage und Antwort überprüfen möchten, können Sie cURLs Verbose-Modus mit der Option -v oder –verbose nutzen.

curl -v https://api.example.com/resource

Dies zeigt detaillierte Informationen zur Anfrage und Antwort an, einschließlich der Header.

Das Senden von HTTP-Headern mit cURL ist eine wesentliche Fähigkeit für die Arbeit mit Web-Services und APIs. Mit den in diesem Leitfaden bereitgestellten Beispielen können Sie Ihre Anfragen anpassen, Authentifizierung handhaben, Cookies senden und vieles mehr. Wenn Sie sich mit cURLs Möglichkeiten vertraut machen, sind Sie gut gerüstet, um effektiv mit verschiedenen Web-Services zu interagieren.