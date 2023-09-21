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Jak odesílat záhlaví HTTP pomocí cURL: Komplexní průvodce s příklady

Osvojte si odesílání a přijímání HTTP hlaviček pomocí cURL s tímto komplexním průvodcem. Prozkoumejte příklady, vlastní hlavičky a tipy pro řešení problémů.

Publikováno21. září 2023
Aktualizováno28. května 2025
Doba čtení3 min
V tomto článku 11 sekcí
  1. Předpoklady
  2. Základní syntaxe cURL
  3. Příklad 1: Odeslání požadavku GET s vlastními záhlavími
  4. Příklad 2: Odeslání požadavku POST s daty JSON
  5. Příklad 3: Nastavení více hlaviček
  6. Příklad 4: Odesílání cookies
  7. Příklad 5: Následování přesměrování
  8. Příklad 6: Odeslání vlastního uživatelského agenta
  9. Příklad 7: Odeslání záhlaví požadavku bez dat
  10. Příklad 8: Odeslání základního ověření
  11. Příklad 9: Ladění a režim Verbose
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Odesílání HTTP hlaviček pomocí cURL je základní dovedností pro všechny, kteří pracují s API nebo webovými službami. HTTP hlavičky přenášejí zásadní informace o vaší žádosti, jako je typ obsahu, autorizace a další. cURL, výkonný nástroj příkazové řádky pro vytváření HTTP požadavků, vám umožňuje tyto hlavičky snadno přizpůsobit a odeslat. V tomto průvodci vás provedeme procesem odesílání HTTP hlaviček pomocí cURL s řadou praktických příkladů.

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Předpoklady#

Předtím, než se pustíme do příkladů, ujistěte se, že máte cURL nainstalován ve vašem systému. Můžete zkontrolovat, zda je nainstalován, spuštěním:

curl --version

Pokud není nainstalován, můžete si jej stáhnout z oficiální webové stránky cURL.

Základní syntaxe cURL#

Základní syntaxe pro odeslání HTTP požadavku pomocí cURL je:

curl [options] [URL]

Chcete-li do svého požadavku zahrnout HTTP hlavičky, můžete použít možnost -H nebo –header následovanou informacemi o hlavičce.

Příklad 1: Odeslání požadavku GET s vlastními záhlavími#

Začněme jednoduchým požadavkem GET na hypotetické API, včetně vlastní hlavičky. Předpokládejme, že chcete do klíče API zahrnout záhlaví „Authorization“.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Nahraďte YOUR_API_KEY svým skutečným klíčem API.

Příklad 2: Odeslání požadavku POST s daty JSON#

V tomto příkladu odešleme POST požadavek s JSON payloadem a vlastní hlavičkou content type.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Tento příkaz určuje metodu požadavku jako POST (-X POST), nastavuje typ obsahu na JSON (-H “Content-Type: application/json”) a obsahuje JSON data s -d.

Příklad 3: Nastavení více hlaviček#

Můžete zahrnout více hlaviček v jeden požadavek cURL. Zde odesíláme požadavek s hlavičkami “Authorization” i “User-Agent”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Příklad 4: Odesílání cookies#

Chcete-li odesílat cookies se svým požadavkem, použijte možnost -b nebo –cookie následovanou daty cookie.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Tento příklad odesílá dva cookies: “session” a “preferences.”

Příklad 5: Následování přesměrování#

Ve výchozím nastavení cURL nesleduje HTTP přesměrování. Chcete-li povolit sledování přesměrování, použijte možnost -L nebo –location.

curl -L https://example.com

Tento příkaz bude následovat všechna přesměrování a zobrazí konečný obsah stránky.

Příklad 6: Odeslání vlastního uživatelského agenta#

Pro identifikaci vašeho požadavku můžete nastavit vlastní záhlaví User-Agent.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Vlastní hlavičky User-Agent jsou užitečné při interakci s rozhraními API, která vyžadují specifické uživatelské agenty.

Příklad 7: Odeslání záhlaví požadavku bez dat#

Pokud potřebujete odeslat hlavičku bez těla požadavku, můžete použít volbu -I nebo -head.

curl -I https://api.example.com/resource

Tento příkaz odešle požadavek HEAD, který načte pouze záhlaví a ne skutečný obsah.

Příklad 8: Odeslání základního ověření#

Chcete-li odeslat přihlašovací údaje základního ověřování HTTP, můžete zahrnout záhlaví „Authorization“ s uživatelským jménem a heslem zakódovaným v Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Nahraďte BASE64_ENCODED_CREDENTIALS svým uživatelským jménem a heslem zakódovaným v Base64 (např. uživatelské jméno:heslo).

Příklad 9: Ladění a režim Verbose#

Při řešení potíží nebo kontrole HTTP požadavku a odpovědi můžete použít režim verbose cURL s možností -v nebo –verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

Zobrazí podrobné informace o požadavku a odpovědi, včetně hlaviček.

Odesílání HTTP hlaviček pomocí cURL je zásadní dovednost pro práci s webovými službami a API. Pomocí příkladů uvedených v tomto průvodci si můžete přizpůsobit své požadavky, spravovat ověřování, odesílat cookies a mnohem více. Jakmile seznámíte s možnostmi cURL, budete dobře vybaveni pro efektivní interakci s různými webovými službami.

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