Inviare intestazioni HTTP con cURL è una competenza fondamentale per chiunque lavori con API o servizi web. Le intestazioni HTTP trasmettono informazioni essenziali sulla tua richiesta, come il tipo di contenuto, l’autorizzazione e altro ancora. cURL, uno strumento da riga di comando potente per effettuare richieste HTTP, ti permette di personalizzare e inviare queste intestazioni senza sforzo. In questa guida, ti guideremo attraverso il processo di invio delle intestazioni HTTP utilizzando cURL, con una varietà di esempi pratici.

Prima di iniziare con gli esempi, assicurati di avere cURL installato sul tuo sistema. Puoi verificare se è installato eseguendo:

curl --version

Se non è installato, puoi scaricarlo dal sito Web ufficiale di cURL.

Sintassi di base di cURL#

La sintassi di base per inviare una richiesta HTTP con cURL è:

curl [options] [URL]

Per includere intestazioni HTTP nella tua richiesta, puoi utilizzare l’opzione -H o –header seguita dalle informazioni dell’intestazione.

Esempio 1: invio di una richiesta GET con intestazioni personalizzate#

Iniziamo con una semplice richiesta GET a un’ipotetica API, inclusa un’intestazione personalizzata. Supponiamo che tu voglia includere un’intestazione “Autorizzazione” con la tua chiave API.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Sostituisci YOUR_API_KEY con la tua chiave API effettiva.

Esempio 2: invio di una richiesta POST con dati JSON#

In questo esempio, invieremo una richiesta POST con un payload JSON e un’intestazione di tipo di contenuto personalizzata.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Questo comando specifica il metodo di richiesta come POST (-X POST), imposta il tipo di contenuto su JSON (-H

Esempio 3: Impostazione di più intestazioni#

Puoi includere più intestazioni in una singola richiesta cURL. Qui stiamo inviando una richiesta con entrambe le intestazioni

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Esempio 4: Invio di cookie#

Per inviare cookie con la tua richiesta, utilizza l’opzione -b o –cookie seguita dai dati del cookie.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Questo esempio invia due cookie:

Esempio 5: Seguire i reindirizzamenti#

Per impostazione predefinita, cURL non segue i reindirizzamenti HTTP. Per abilitare il seguimento dei reindirizzamenti, utilizza l’opzione -L o –location.

curl -L https://example.com

Questo comando seguirà eventuali reindirizzamenti e visualizzerà il contenuto della pagina finale.

Esempio 6: Invio di uno User-Agent personalizzato#

Puoi impostare un’intestazione User-Agent personalizzata per identificare la tua richiesta.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Le intestazioni User-Agent personalizzate sono utili quando si interagisce con API che richiedono user agent specifici.

Esempio 7: Invio di intestazioni di richiesta senza dati#

Se hai bisogno di inviare un’intestazione senza un corpo della richiesta, puoi utilizzare l’opzione -I o –head.

curl -I https://api.example.com/resource

Questo comando invia una richiesta HEAD, che recupera solo le intestazioni e non il contenuto effettivo.

Esempio 8: Invio di autenticazione di base#

Per inviare le credenziali di autenticazione HTTP Basic, puoi includere un header

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Sostituisci BASE64_ENCODED_CREDENTIALS con il tuo nome utente e password codificati in Base64 (ad es. username:password).

Esempio 9: modalità debug e dettagliata#

Quando risolvi problemi o esamini la richiesta e la risposta HTTP, puoi utilizzare la modalità verbose di cURL con l’opzione -v o –verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

Questo visualizzerà informazioni dettagliate sulla richiesta e sulla risposta, incluse le intestazioni.

L’invio di intestazioni HTTP con cURL è un’abilità fondamentale per lavorare con servizi web e API. Con gli esempi forniti in questa guida, puoi personalizzare le tue richieste, gestire l’autenticazione, inviare cookie e molto altro. Man mano che acquisisci familiarità con le capacità di cURL, sarai ben attrezzato per interagire efficacemente con vari servizi web.