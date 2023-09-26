Ozon에서의 수익 창출 경로 공개: 완벽한 가이드

러시아의 지배적인 전자상거래 기업인 Ozon에서 수익을 올리면 가능성이 커집니다. 이 종합적인 조사에서는 Ozon에서 이익을 얻기 위한 세 가지 일반적인 전략을 조사하고 각 방법의 장점과 함정을 조명합니다. 이 자료를 완료하면 귀하의 목표와 자원에 완벽하게 부합하는 소득 창출 옵션을 선택할 수 있는 지식을 갖추게 됩니다.

Ozon에서 자신의 스토어 판매하기#

급증하는 전자상거래 물결을 활용하여 자신의 Ozon 스토어를 개설하는 것은 여러 가지 이유로 매력적인 옵션입니다:

감소된 경쟁 : Wildberries의 경쟁사 대비 훨씬 적은 수의 판매자로 구성된 Ozon의 마켓플레이스는 판매자들에게 포화도가 낮은 경쟁 환경을 제공합니다.

: Wildberries의 경쟁사 대비 훨씬 적은 수의 판매자로 구성된 Ozon의 마켓플레이스는 판매자들에게 포화도가 낮은 경쟁 환경을 제공합니다. 견고한 수익 전망 : 판매자 수는 적지만 Ozon의 2022년 매출은 832억 루블에 달하는 놀라운 수치를 기록하여 실질적인 수익 창출 기회를 제시합니다.

: 판매자 수는 적지만 Ozon의 2022년 매출은 832억 루블에 달하는 놀라운 수치를 기록하여 실질적인 수익 창출 기회를 제시합니다. 체계적인 지원: Ozon의 구조화된 무료 프로그램을 통해 불확실성을 해소하고 사업 전 과정에서 체계적인 안내를 받아 수익성을 극대화할 수 있습니다.

Amazon 판매자 서비스 제공#

판매자 서비스 제공은 예산 제약이나 매장 운영에 대한 우려가 있는 판매자들을 위한 훌륭한 대안입니다. Ozon 판매자들을 위해 제공할 수 있는 다양한 서비스들은 다음과 같습니다:

상품 리스팅 및 최적화 : 매력적인 상품 리스팅을 작성하여 가시성을 높이고 구매자의 관심을 유도합니다.

: 매력적인 상품 리스팅을 작성하여 가시성을 높이고 구매자의 관심을 유도합니다. 디자인 및 이미지 제작 : 숙련된 디자인 서비스로 제품 이미지를 향상시킵니다.

: 숙련된 디자인 서비스로 제품 이미지를 향상시킵니다. 콘텐츠 생성 및 재고 관리 : 설득력 있는 콘텐츠를 생성하고 재고 물류를 관리하여 판매량과 운영 효율성을 증대시킵니다.

: 설득력 있는 콘텐츠를 생성하고 재고 물류를 관리하여 판매량과 운영 효율성을 증대시킵니다. 고객 지원 및 데이터 분석: 모범적인 고객 서비스를 유지하고 판매 데이터로부터 인사이트를 도출하여 지속적인 개선을 이룹니다.

이러한 분야의 기술과 전문 지식을 활용하면 다수의 Ozon 판매자들을 지원하는 번영하는 사업을 구축할 수 있으며, 고객 만족도를 높이고 고객 문의 및 피드백에 대한 신속하고 효과적인 대응을 보장할 수 있습니다.

Ozon 마켓플레이스 매니저 되기#

전자상거래에 열정을 가진 사람들이 판매와 최적화에 직접 참여하고자 한다면, Ozon 마켓플레이스 매니저 직책이 좋은 선택지가 될 수 있습니다. 이 직책은 카피라이팅, 이의 제기 처리, 고객 리뷰 관리에 대한 능숙함과 더불어 분석적 사고방식, 특정 시장과 상품 카테고리에 대한 깊이 있는 이해가 필요합니다. Ozon의 유료 광고 캠페인 설정에 대한 숙련도는 필수적입니다.

수익 잠재력 : 경험 많은 매니저들은 70,000~85,000루블의 수익을 기대할 수 있으며, 광범위한 경험을 통해 100,000루블 이상으로 상승할 가능성이 있습니다.

: 경험 많은 매니저들은 70,000~85,000루블의 수익을 기대할 수 있으며, 광범위한 경험을 통해 100,000루블 이상으로 상승할 가능성이 있습니다. 기회 찾기: HeadHunter와 같은 플랫폼이나 온라인 판매자 커뮤니티를 활용하여 수익성 높은 기회를 발견하세요.

자신만의 Ozon 픽업 포인트(ПВЗ) 제공#

자신만의 Ozon 픽업 포인트(ПВЗ)를 설립하는 것은 또 다른 수익성 높은 채널을 제시하지만, 더 많은 투자와 노력이 필요합니다.

주문 배송: 쿠리어가 주문을 배송할 때 Ozon의 공식 앱을 통한 효율적인 관리가 가능합니다. 고객 픽업 및 확인: 고객이 소포를 수령할 때 앱을 통한 원활한 인수인계와 확인을 보장합니다.

ПВЗ 개설을 위한 필수 요건:

법적 지위와 관련 러시아 경제활동분류(ОКВЭД) 코드 47.91을 갖춰야 합니다. Ozon에 등록된 상태 또는 판매자로서의 등록, 적합한 사업장이 필수적이며, Ozon과의 대행 계약이 필요할 수 있습니다.

두 가지 요금제 옵션인

Ozon은 다양한 수익 창출 전략을 위한 비옥한 터전입니다. 상점 설립, 판매자 서비스 제공, 또는 ПВЗ 개설을 통한 여정이든 전략적이고 다각화된 적응적 접근이 필요합니다. 지속적인 학습과 포괄적인 프로그램 탐색은 이 역동적인 플랫폼에서 번성할 확률을 높입니다. 광활한 기회를 포착하고 오늘 바로 Ozon 재정적 성공 여정을 시작하세요!

참고: 프록시의 강력한 기능을 활용하면 이러한 경로의 다양한 프로세스를 효율화할 수 있으며, 향상된 보안, 익명성, 효율성을 제공합니다. 특히 시장 분석, 광고 캠페인, 고객 지원 같은 작업에서 탁월하며, Ozon에서 수익 창출 노력을 한층 더 최적화합니다.

자주 묻는 질문#

Ozon 판매자가 되려면 어떻게 해야 하나요?#

Ozon의 판매자가 되는 것은 간단한 절차로, 전자상거래 여정을 효과적으로 시작할 수 있습니다. 다음은 Ozon 판매자로서 자신을 확립하는 데 도움이 되는 단계별 가이드입니다:

1단계: 등록

계정 만들기:

Ozon 판매자 페이지를 방문하여 새 판매자 계정에 등록하세요.

이메일, 전화번호 및 기타 관련 정보를 포함한 필수 세부 정보를 제공하세요.

세부 정보 확인:

필수 법적 서류를 제출하세요. 개인 사업자의 경우 여권 및 등록증을 포함할 수 있습니다.

Ozon이 귀하의 문서를 확인하고 계정을 승인할 때까지 기다리세요.

2단계: 스토어 설정

구독 플랜 선택:

예산과 필요 사항에 따라 적절한 구독 계획을 선택하세요.

매장 디자인:

매장을 맞춤 설정하고, 브랜드 로고를 추가하고, 매장 레이아웃을 설정하세요.

제품 추가:

상품 설명, 이미지, 가격 등 자세한 정보를 제공하여 제품을 등록하세요.

고객의 관심을 끌 수 있도록 관련 키워드와 고품질 이미지로 제품 목록을 최적화하세요.

가격 및 배송 설정:

제품의 가격을 경쟁력 있게 책정하고 배송 및 반품 정책을 정의하세요.

3단계: 출시

스토어 검토:

모든 항목이 올바르게 설정되었는지 확인하고 필요한 조정을 하세요.

시작하기:

플랫폼에서 스토어를 시작하세요.

마케팅 및 프로모션:

Ozon의 마케팅 도구와 서비스를 활용하여 스토어와 상품을 홍보하세요.

더 많은 고객을 확보하기 위해 추가 광고 또는 마케팅 전략에 투자하는 것을 고려하세요.

4단계: 관리 및 최적화

주문 처리 및 고객 서비스:

주문을 신속하게 처리하고 우수한 고객 서비스를 제공하여 재구매를 유도하고 긍정적인 평가를 받으세요.

성과 분석:

Ozon의 분석 도구를 사용하여 매장 성과를 추적하세요.

판매 데이터, 고객 피드백 및 기타 지표를 분석하여 정보에 기반한 결정을 내리고 스토어를 최적화하세요.

제품 범위 및 서비스 확대:

시장을 지속적으로 평가하고 수요 및 트렌드에 기반하여 제품 범위와 서비스를 확대하세요.

추가 팁:

프록시 활용: 프록시는 시장 조사 수행, 경쟁사 분석, 고객 문의 효율적이고 안전한 처리 등 온라인 스토어의 다양한 측면을 관리하는 데 유용할 수 있습니다.

Ozon의 리소스 활용: Ozon의 리소스, 튜토리얼 및 고객 지원을 활용하여 판매 프로세스를 탐색하고 비즈니스를 성장시키는 데 도움을 받으세요.

이러한 단계를 따르고 사용 가능한 리소스와 도구를 활용하면 Ozon 플랫폼에서 스토어를 효과적으로 구축, 출시 및 성장시킬 수 있습니다.