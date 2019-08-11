Der englische Proxy wird als Vertreter übersetzt. Der Proxy-Server ist ein Vermittler zwischen dem Benutzer und dem Internet. Zunächst verbindet sich der Benutzer damit, dann mit anderen Servern mit den erforderlichen Ressourcen. Diese Verbindung hat eine Reihe unbestreitbarer Vorteile. Allerdings wissen nicht alle, wie man einen Proxy-Server unter Windows 7 konfigurieren. Lassen Sie uns dieses Thema genauer beleuchten.

Deshalb ist es so vorgesehen.#

Wenn ein beliebiges Gerät mit dem Internet verbunden wird, werden spezielle Browser in Form von Programmen installiert und die Verbindung zum Proxy-Server hergestellt. Jedes Gadget und jeder PC hat eine eindeutige IP-Adresse, die dazu genutzt werden kann, den Aufenthaltsort des Nutzers zu bestimmen, den Anbietercode und das Gerät zu identifizieren, von dem aus der Internetzugriff erfolgt. Bei der Verbindung werden alle Daten zu einem Remote-Server weitergeleitet, wo sie sehr schnell verarbeitet und analysiert werden. Erst dann wird die Anfrage ins Netz gesendet und als angeforderte Information an den PC zurückgeleitet. Ein Proxy-Server fungiert als Bindeglied. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die folgenden:

Überprüfung der Datenverfügbarkeit im temporären Speicher. Falls vorhanden, wird die Suche nicht wiederholt, was sich erheblich auf die Verkehrseffizienz auswirkt. Gemeinsame Nutzung des Netzwerkzugangs durch mehrere Benutzer. Gewährleistung der Vertraulichkeit. Die Informationen werden nicht weitergeleitet und bleiben auf dem PC. Eine Berechnung der Daten anhand der IP ist nicht möglich, da Informationen zum Proxy-Server angezeigt werden, der sich möglicherweise nicht einmal im Land des Nutzers befindet. Mit dem Proxy-Server braucht der Nutzer keine externen Einflüsse zu fürchten, da die Daten gefiltert werden und Unnötiges nicht ins Netz gelangt. Umgehung der Sperrung. Mit Hilfe eines Proxy-Servers können Sie auf einige blockierte und gesperrte Websites zugreifen.

Einrichtung in 5 einfachen Schritten#

Um einen Proxy-Server auf Ihrem Computer einzurichten, müssen Sie kein Profi sein und all die technischen Details verstehen. Folgen Sie einfach wenigen einfachen Schritten und Ihre Daten werden sicher geschützt.

Gehen Sie zunächst in die “Systemsteuerung”, und wählen Sie den Bereich “Browsereigenschaften”. Ein entsprechendes Fenster öffnet sich, und Sie müssen “Netzwerkeinstellungen” darin finden. Klicken Sie darauf. Hier bietet Ihnen die Software an, Informationen über die aktuelle Adresse und den Arbeitsport (wie man das herausfindet – lesen Sie unten) des angegebenen Proxys einzugeben. Nachdem Sie die entsprechenden Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf das Symbol “Erweitert” und wählen Sie “einen Proxy für alle Protokolle”. Wir öffnen den Browser und sehen ein Fenster, das zur Eingabe von Benutzername und Passwort auffordert, die in den Proxy-Einstellungen angegeben sind. Falls die Authentifizierung über IP erfolgt, ist keine zusätzliche Dateneingabe erforderlich.

Falls nach all diesen Schritten ein Fehler oder andere unvorhergesehene Ereignisse auftreten, versuchen Sie es erneut. Aber stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung korrekt befolgen, damit Sie diesmal nichts übersehen.

So ermitteln Sie die Adresse des Proxy-Servers und den Port#

Diese Daten sind vor allem notwendig, um sie korrekt im Bereich “Einstellungen” anzugeben. Wenn Sie diese Informationen nicht haben, sollten Sie sich diese vor der Installation des Proxys unbedingt im Voraus besorgen.

Was ist dafür erforderlich? Es ist sehr einfach. Wählen Sie “Netzwerk und Internet” aus dem “Start”-Menü und gehen Sie zu den Eigenschaften der lokalen Netzwerkverbindung. Jetzt “Komponenten, die bei dieser Verbindung verwendet werden”. Hier markieren Sie “TCP/IP-Internetprotokoll” und klicken erneut auf “Eigenschaften”.

Die Verwendung des Servers zu überprüfen ist sehr einfach:

Wenn das Symbol “IP-Adresse automatisch abrufen” aktiviert ist, wird kein Proxy verwendet;

Falls die aktiven Felder diejenigen sind, die Zahlen anzeigen (das ist ein Proxy), ist alles in Ordnung.

Der Port wird weiterhin in denselben Browser-Eigenschaften angezeigt, aber unter einem anderen Punkt – “LAN-Einstellungen”.

Proxy-Server für verschiedene Browser#

Es kommt vor, dass Proxy-Parameter in verschiedenen Browsern eingerichtet werden müssen. Dafür müssen Sie einem anderen Muster folgen. Die Einstellung erfolgt nur manuell und ist unterschiedlich.

Mozilla Firefox. Bevor Sie mit der Proxy-Einrichtung beginnen, sollten Sie unbedingt den Verlauf, den Cache und die Cookies löschen. Gehen Sie dann zu “Einstellungen” – “Netzwerk” – “Anpassen”. Geben Sie die erforderlichen Daten in das geöffnete Fenster ein. Löschen Sie wie in der vorherigen Version den Verlauf. Öffnen Sie die Einstellungen. Folgen Sie dann dem Pfad: “Browser” – “Proxy-Servereinstellungen ändern”. Finden Sie “Verbindungen” in dem geöffneten Fenster und geben Sie die Daten ein. Chrome, Yandex und Ähnliches. Öffnen Sie den Browser, löschen Sie den Verlauf und gehen Sie zu den Einstellungen. Wählen Sie die Änderungen der Proxy-Servereinstellungen, geben Sie eine gültige Adresse und den aktuellen Port ein.

Warum funktioniert der Proxy nicht#

Manchmal kann das Programm unerwartet abstürzen. Es gibt viele Gründe dafür. Häufig ist die Schuld ein Antivirus-Programm mit einem Internet-Monitoring-Dienst. Es entsteht ein “Konflikt” zwischen dem Antivirus und dem Proxy aufgrund von falschen Proxy-Einstellungen des Antivirus.

Manchmal ist ein zuvor konfigurierter Proxy-Server nicht erreichbar unter Windows 7 nach einem Browser-Update: frühere Einstellungen und Daten werden zurückgesetzt, was zu Abweichungen führt, die den Proxy-Betrieb beeinträchtigen.

Um Fehlfunktionen oder unerwartete Abstürze zu vermeiden, überprüfen Sie sorgfältig alle oben beschriebenen Faktoren, geben Sie die Daten korrekt ein und überprüfen Sie sie doppelt. Falls sich der Fehler nicht vermeiden lässt, überprüfen Sie die Proxy-Einstellungen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Situation.