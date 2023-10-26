Menggunakan Steam API: Panduan Pemula untuk Mendapatkan Akses dan Mengekstrak Data

Dalam catatan blog ini, kami akan menyelidiki Steam API dan mendedahkan rahsia di sebalik mengakses dan mengekstrak data daripada platform Steam. Sama ada anda seorang pemain yang bersemangat atau pembangun yang mencari cerapan, panduan pemula ini akan melengkapkan anda dengan pengetahuan untuk memanfaatkan Steam API dengan berkesan. Jom terjun terus!

Mendapatkan Kunci API Web Steam:#

Untuk mula memanfaatkan kuasa Steam API, anda perlu memperoleh kunci API yang unik. Hanya buka penyemak imbas web anda dan cari “Steam Developer API.” Ikut URL yang disediakan dan navigasi ke halaman di mana anda boleh mendapatkan kunci API anda. Di sini, anda akan digesa untuk log masuk ke akaun Steam anda. Anda juga boleh menggunakan pengimbas kod QR dalam apl Steam untuk proses log masuk yang mudah. Setelah log masuk, anda akan menerima kunci API anda dan anda akan mempunyai pilihan untuk mengaitkannya dengan nama domain anda.

Menyediakan Persekitaran Python:#

Memandangkan anda mempunyai kunci API anda, tiba masanya untuk menyediakan persekitaran Python untuk berinteraksi dengan Steam API. Buka tab lain dalam pelayar web anda dan cari pakej “Python Steam API”. Cari versi terkini dan salin nama pakej. Buka editor kod pilihan anda, seperti Kod VS, dan buat fail Python bernama “test.py.” Pasang pakej Python Steam API menggunakan command prompt dengan nama pakej yang disalin.

pip install <copied-package-name>

Mengkonfigurasi Kunci API:#

Sebelum menggunakan kunci API, anda dinasihatkan untuk mencipta persekitaran maya. Ini akan membantu dalam mengurus kebergantungan dan memastikan bahawa persediaan kekal konsisten. Begini cara anda boleh menyediakan persekitaran maya dan mengkonfigurasi kunci API:

python -m venv myenv source myenv/bin/activate # On Windows, use myenv\Scripts\activate

Sekarang, cipta fail .env dalam direktori projek anda, dan tambah baris berikut, menggantikan dengan kunci API sebenar:

STEAM_API_KEY=<your-api-key>

Mengekstrak Butiran Pengguna:#

Dengan persediaan selesai, mari kita mendalami mengekstrak butiran pengguna menggunakan Steam API. Sila ambil perhatian bahawa kaedah tepat untuk mengakses data pengguna mungkin berbeza-beza berdasarkan perpustakaan yang anda gunakan. Sebagai contoh, katakan anda menggunakan perpustakaan hipotesis yang dipanggil steam-py. Anda mungkin melakukan sesuatu seperti ini:

import steam_py as steam from decouple import config

api_key = config('STEAM_API_KEY') user = steam.User(api_key) user_details = user.get_user_details()

Mengakses Senarai Rakan:#

Begitu juga, anda boleh mengakses senarai rakan melalui Steam API. Inilah cara anda boleh melakukannya menggunakan perpustakaan steam-py hipotesis kami:

friend_list = user.get_user_friend_list()

Meneroka Permainan Yang Baru Dimainkan:#

Selain itu, Steam API membolehkan anda meneroka permainan yang dimainkan baru-baru ini. Berikut ialah contoh cara anda boleh mendapatkan semula data ini:

recent_games = user.get_user_recently_played_games()

tahniah! Anda telah menemui potensi Steam API dan mempelajari cara memanfaatkan kuasanya untuk mengekstrak butiran pengguna, senarai rakan dan permainan yang dimainkan baru-baru ini. Dengan mengikuti langkah-langkah yang digariskan dalam panduan ini, anda benar-benar boleh meningkatkan pengalaman permainan anda dan memperoleh cerapan yang berharga. Mula menggunakan Steam API hari ini dan buka kunci dunia kemungkinan. Jangan lepaskan peluang luar biasa yang menanti anda!