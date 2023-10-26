في منشور المدونة هذا، سوف نتعمق في واجهة برمجة تطبيقات Steam ونكشف عن الأسرار الكامنة وراء الوصول إلى البيانات واستخراجها من منصة Steam. سواء كنت لاعبًا متحمسًا أو مطورًا يبحث عن رؤى، فإن دليل المبتدئين هذا سيزودك بالمعرفة اللازمة للاستفادة من Steam API بشكل فعال. دعونا نقفز مباشرة!

الحصول على مفتاح Steam Web API:#

للبدء في الاستفادة من قوة Steam API، ستحتاج إلى الحصول على مفتاح API فريد. ما عليك سوى فتح متصفح الويب الخاص بك والبحث عن “Steam Developer API.” اتبع الرابط المقدم وانتقل إلى الصفحة حيث يمكنك الحصول على مفتاح API الخاص بك. هنا، سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على Steam. يمكنك حتى استخدام ماسح رمز QR في تطبيق Steam لعملية تسجيل دخول مريحة. بمجرد تسجيل الدخول، ستتلقى مفتاح API الخاص بك، وسيكون لديك خيار ربطه باسم النطاق الخاص بك.

إعداد بيئة بايثون:#

الآن بعد أن أصبح لديك مفتاح API، حان الوقت لإعداد بيئة Python للتفاعل مع Steam API. افتح علامة تبويب أخرى في متصفح الويب الخاص بك والبحث عن حزمة “Python Steam API.” ابحث عن أحدث إصدار وانسخ اسم الحزمة. افتح محرر الأكواد المفضل لديك، مثل VS Code، وأنشئ ملف Python باسم “test.py.” ثبّت حزمة Python Steam API باستخدام سطر الأوامر مع اسم الحزمة المنسوخ.

pip install <copied-package-name>

تكوين مفتاح API:#

قبل استخدام مفتاح API، يُنصح بإنشاء بيئة افتراضية. سيساعد ذلك في إدارة المكتبات والتأكد من بقاء الإعداد متسقاً. إليك كيفية إعداد بيئة افتراضية وتكوين مفتاح API:

python -m venv myenv source myenv/bin/activate # On Windows, use myenv\Scripts\activate

الآن، قم بإنشاء ملف .env في دليل المشروع الخاص بك، وأضف السطر التالي، مع استبداله باستخدام مفتاح API الفعلي:

STEAM_API_KEY=<your-api-key>

استخراج تفاصيل المستخدم:#

مع اكتمال الإعداد، دعنا نتعمق في استخراج تفاصيل المستخدم باستخدام Steam API. يرجى ملاحظة أن الطريقة الدقيقة للوصول إلى بيانات المستخدم قد تختلف بناءً على المكتبة التي تستخدمها. على سبيل المثال، لنفترض أنك تستخدم مكتبة افتراضية تسمى steam-py. قد تفعل شيئاً مثل هذا:

import steam_py as steam from decouple import config

api_key = config('STEAM_API_KEY') user = steam.User(api_key) user_details = user.get_user_details()

الوصول إلى قوائم الأصدقاء:#

وبالمثل، يمكنك الوصول إلى قوائم الأصدقاء من خلال Steam API. إليك كيفية قد تفعل ذلك باستخدام مكتبة steam-py الافتراضية لدينا:

friend_list = user.get_user_friend_list()

استكشاف الألعاب التي تم لعبها مؤخرًا:#

بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك Steam API من استكشاف الألعاب التي تم لعبها مؤخراً. إليك مثال على كيفية قد تستسترجع هذه البيانات:

recent_games = user.get_user_recently_played_games()

تهانينا! لقد اكتشفت إمكانيات Steam API وتعلمت كيفية تسخير قوتها لاستخراج تفاصيل المستخدم وقوائم الأصدقاء والألعاب التي تم لعبها مؤخراً. باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل، يمكنك حقاً تحسين تجربة الألعاب لديك واكتساب رؤى قيمة. ابدأ باستخدام Steam API اليوم وافتح عالماً من الإمكانيات. لا تفوت الفرص الرائعة التي تنتظرك!