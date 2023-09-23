لقد تطورت Steam من مجرد منصة توزيع رقمية إلى مركز يركز على المجتمع حيث لا يمكن للمستخدمين اللعب فحسب، بل يمكنهم أيضًا مشاركة تجارب الألعاب الخاصة بهم. إحدى الطرق للقيام بذلك هي نشر مقاطع الفيديو. سترشدك هذه المقالة خلال العملية الكاملة لكيفية نشر مقطع فيديو على Steam وستسلط الضوء أيضًا على فائدة الوكلاء في هذا السياق.

مقدمة إلى Steam وميزات مجتمعه#

يقدم Steam، الذي طورته شركة Valve، مكتبة واسعة من الألعاب. ولكن بعيدًا عن الألعاب، فإن ميزات مجتمعها مثل المجموعات والمحادثات والصوت داخل اللعبة والقدرة على نشر مقاطع فيديو أو مراجعات ذاتية تجعلها منصة تعاونية. وقد أدى ذلك إلى رغبة العديد من منشئي المحتوى في مشاركة مقاطع فيديو اللعب والمراجعات والمحتويات الأخرى مع جمهور أوسع.

دليل خطوة بخطوة لنشر مقاطع الفيديو

مرحلة التحضير: إنشاء YouTube حساب، أو استخدام حساب موجود.

قم بتحميل الفيديو الذي تريده على YouTube وقم بتعيين خصوصيته على “عام”. التكامل مع البخار: قم بتثبيت وتسجيل الدخول إلى تطبيق Steam الخاص بك.

انتقل إلى علامة التبويب “مقاطع الفيديو” واختر “ربط حسابك على YouTube”.

اسمح لـ Steam بالوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube. الرفع على Steam: ستظهر الآن مقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube في تطبيق Steam ضمن علامة التبويب “مقاطع الفيديو” في ملفك الشخصي.

حدد مقاطع الفيديو التي تريد نشرها على Steam وانقر فوق “إضافة فيديو”.

أصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بك الآن جزءًا من ملف تعريف Steam الخاص بك ويمكن لمجتمع Steam مشاهدتها.

دور الوكلاء في تحميل الفيديو#

يمكن أن يكون استخدام الوكلاء مفيدًا عند نشر مقاطع الفيديو على Steam. إليك الطريقة:

تعزيز الخصوصية : يمكن للوكلاء إخفاء عنوان IP الخاص بك، مما يحافظ على سرية الاتصال.

: يمكن للوكلاء إخفاء عنوان IP الخاص بك، مما يحافظ على سرية الاتصال. تجاوز القيود الإقليمية : إذا كان لدى Steam قيود محتوى إقليمية، يمكن للوكلاء المساعدة في تجاوزها والسماح برفع الفيديو بسلاسة.

: إذا كان لدى Steam قيود محتوى إقليمية، يمكن للوكلاء المساعدة في تجاوزها والسماح برفع الفيديو بسلاسة. تحسين السرعة وعرض النطاق الترددي: يمكن لبعض الوكلاء توفير سرعات تحميل أسرع باستخدام مسارات محسّنة.

فوائد مشاركة مقاطع الفيديو على Steam#

المشاركة المجتمعية : شارك نصائح اللعب والحيل والمراجعات للتفاعل مع اللاعبين ذوي التفكير المماثل.

: شارك نصائح اللعب والحيل والمراجعات للتفاعل مع اللاعبين ذوي التفكير المماثل. إمكانية تحقيق الدخل : احصل على متابعين وإمكانية تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك في المستقبل.

: احصل على متابعين وإمكانية تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك في المستقبل. التعلم التعاوني: تعلم من المجتمع وقم بتكييف استراتيجيات الألعاب الخاصة بك.

هل هناك أي قيود على طول الفيديو أو حجمه على Steam؟

نعم، هناك قيود على طول الفيديو وحجمه على Steam. الحد الأقصى لحجم ملف الفيديو المسموح به هو 100 جيجابايت، والحد الأقصى لمدة الفيديو هو ساعتين.

هل الفيديو الخاص بي مرئي لجميع مستخدمي Steam؟

لا، افتراضيًا، سيكون الفيديو الخاص بك على Steam مرئيًا فقط لأصدقائك والمستخدمين الذين تدعوهم لمشاهدته. ومع ذلك، يمكنك تغيير إعدادات الرؤية للفيديو الخاص بك لجعله عامًا ومرئيًا لجميع مستخدمي Steam.

هل يمكنني تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بي على Steam؟

لا، لا يمكنك تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بك على Steam. يعد Steam في المقام الأول منصة ألعاب ولا يقدم برنامجًا مدمجًا لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو. ومع ذلك، يمكنك استخدام منصات أخرى مثل YouTube أو Twitch لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بك والترويج للمحتوى الخاص بك لجمهور أكبر.