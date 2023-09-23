Steam telah berevolusi dari sekadar platform distribusi digital menjadi pusat komunitas di mana pengguna tidak hanya dapat bermain tetapi juga berbagi pengalaman bermain game. Salah satu caranya adalah dengan memposting video. Artikel ini akan memandu Anda melalui seluruh proses cara memposting video di Steam dan juga menjelaskan kegunaan proxy dalam konteks ini.

Pengenalan Steam dan Fitur Komunitasnya#

Steam, yang dikembangkan oleh Valve, menawarkan perpustakaan permainan yang luas. Namun selain game, fitur komunitasnya seperti grup, obrolan, suara dalam game, dan kemampuan untuk memposting video atau ulasan buatan sendiri menjadikannya platform kolaboratif. Hal ini memunculkan banyak kreator yang ingin membagikan video gameplay, ulasan, dan konten lainnya kepada khalayak yang lebih luas.

Panduan Langkah demi Langkah untuk Memposting Video

Fase Persiapan: Buat sebuah YouTube akun, atau gunakan yang sudah ada.

Unggah video yang Anda inginkan di YouTube dan atur privasinya ke publik. Integrasi dengan Steam: Instal dan masuk ke aplikasi Steam Anda.

Navigasikan ke tab ‘Video’ dan pilih ‘Tautkan akun YouTube Anda’.

Izinkan akses Steam ke video YouTube Anda. Mengunggah di Steam: Video YouTube Anda sekarang akan muncul di aplikasi Steam di bawah tab ‘Video’ di profil Anda.

Pilih video yang ingin Anda posting di Steam dan klik ‘Tambahkan video’.

Video Anda sekarang menjadi bagian dari profil Steam Anda dan dapat dilihat oleh komunitas Steam.

Peran Proxy dalam Upload Video#

Menggunakan proxy dapat bermanfaat saat memposting video di Steam. Begini caranya:

Privasi yang Ditingkatkan : Proxy dapat menutupi alamat IP Anda, menjaga koneksi Anda tetap anonim.

: Proxy dapat menutupi alamat IP Anda, menjaga koneksi Anda tetap anonim. Melewati Pembatasan Regional : Jika Steam memiliki batasan konten regional, proxy dapat membantu melewati batasan ini dan memungkinkan pengunggahan video tanpa hambatan.

: Jika Steam memiliki batasan konten regional, proxy dapat membantu melewati batasan ini dan memungkinkan pengunggahan video tanpa hambatan. Kecepatan dan Bandwidth yang Lebih Baik: Beberapa proxy dapat memberikan kecepatan unggah yang lebih cepat dengan menggunakan rute yang dioptimalkan.

Manfaat Berbagi Video di Steam#

Pertunangan Komunitas : Bagikan kiat, trik, dan ulasan gameplay untuk berinteraksi dengan gamer yang berpikiran sama.

: Bagikan kiat, trik, dan ulasan gameplay untuk berinteraksi dengan gamer yang berpikiran sama. Potensi Monetisasi : Dapatkan pengikut dan berpotensi memonetisasi konten Anda di masa depan.

: Dapatkan pengikut dan berpotensi memonetisasi konten Anda di masa depan. Pembelajaran Kolaboratif: Belajar dari komunitas dan sesuaikan strategi permainan Anda.

Apakah ada batasan panjang atau ukuran video di Steam?

Ya, ada batasan panjang dan ukuran video di Steam. Ukuran file video maksimum yang diizinkan adalah 100 GB, dan panjang video maksimum adalah 2 jam.

Apakah video saya terlihat oleh semua pengguna Steam?

Tidak, secara default, video Anda di Steam hanya akan terlihat oleh teman-teman Anda dan pengguna yang Anda undang untuk menontonnya. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan visibilitas video Anda untuk membuatnya publik dan terlihat oleh semua pengguna Steam.

Bisakah saya memonetisasi video saya di Steam?

Tidak, Anda tidak dapat memonetisasi video Anda di Steam. Steam adalah platform gaming utama dan tidak menawarkan program monetisasi bawaan untuk video. Namun, Anda dapat menggunakan platform lain seperti YouTube atau Twitch untuk memonetisasi video Anda dan mempromosikan konten Anda kepada audiens yang lebih besar.