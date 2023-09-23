Steam 已经从单纯的数字发行平台发展成为以社区为中心的中心，用户不仅可以玩游戏，还可以分享他们的游戏体验。做到这一点的方法之一是发布视频。本文将引导您完成如何在 Steam 上发布视频的整个过程，并阐明代理在这种情况下的实用性。

Steam 及其社区功能简介#

Steam 由 Valve 开发，提供丰富的游戏库。但除了游戏之外，它的社区功能（例如群组、聊天、游戏内语音以及发布自制视频或评论的功能）使其成为一个协作平台。这使得许多创作者希望与更广泛的受众分享他们的游戏视频、评论和其他内容。

发布视频的分步指南

准备阶段: 创建一个 YouTube 帐户，或使用现有帐户。

将您想要的视频上传到 YouTube 并将其隐私设置为公开。 与 Steam 集成: 安装并登录您的 Steam 应用程序。

导航到“视频”选项卡并选择“链接您的 YouTube 帐户”。

允许 Steam 访问您的 YouTube 视频。 上传至Steam: 您的 YouTube 视频现在将显示在 Steam 应用程序中您个人资料的“视频”选项卡下。

选择您想要在 Steam 上发布的视频，然后单击“添加视频”。

您的视频现在是您的 Steam 个人资料的一部分，并且可以由 Steam 社区查看。

在 Steam 上发布视频时使用代理可能会很有帮助。就是这样：

加强隐私保护 ：代理可以掩盖您的 IP 地址，使您的连接保持匿名。

：代理可以掩盖您的 IP 地址，使您的连接保持匿名。 绕过区域限制 ：如果 Steam 有区域内容限制，代理可以帮助绕过这些限制并允许无缝视频上传。

：如果 Steam 有区域内容限制，代理可以帮助绕过这些限制并允许无缝视频上传。 提高速度和带宽：某些代理可以通过使用优化路由来提供更快的上传速度。

在 Steam 上分享视频的好处#

社区参与 ：分享游戏技巧、技巧和评论，与志趣相投的玩家互动。

：分享游戏技巧、技巧和评论，与志趣相投的玩家互动。 盈利潜力 ：获得关注者并有可能在未来通过您的内容获利。

：获得关注者并有可能在未来通过您的内容获利。 协作学习：向社区学习并调整您的游戏策略。

Steam 上的视频长度或大小有限制吗？

是的，Steam 上有视频长度和大小限制。允许的最大视频文件大小为 100 GB，最大视频长度为 2 小时。

所有 Steam 用户都可以看到我的视频吗？

不可以，默认情况下，您在 Steam 上的视频只有您的朋友和您邀请观看的用户才能看到。不过，您可以更改视频的可见性设置，使其公开并可供所有 Steam 用户查看。

我可以通过 Steam 上的视频获利吗？

不可以，您无法通过 Steam 上的视频获利。 Steam 主要是一个游戏平台，不提供内置的视频获利计划。但是，您可以使用 YouTube 或 Twitch 等其他平台通过视频获利并向更多观众推广您的内容。