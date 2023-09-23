Steam은 단순한 디지털 배포 플랫폼에서 벗어나 사용자들이 게임을 할 수 있을 뿐만 아니라 게임 경험을 공유할 수 있는 커뮤니티 중심의 허브로 진화했습니다. 이를 수행하는 방법 중 하나는 비디오를 게시하는 것입니다. 본 글에서는 Steam에 비디오를 게시하는 전체 과정을 안내하고, 이 맥락에서 프록시의 유용성을 조명해드리겠습니다.

Steam과 커뮤니티 기능 소개#

Valve가 개발한 Steam은 광범위한 게임 라이브러리를 제공합니다. 그 외에도 그룹, 채팅, 게임 내 음성 통화, 자작 비디오나 리뷰 게시 기능 등의 커뮤니티 기능이 이를 협업 플랫폼으로 만들어줍니다. 이로 인해 많은 크리에이터들이 자신의 게임플레이 비디오, 리뷰 및 기타 콘텐츠를 더 많은 사람들과 공유하고 싶어 하게 되었습니다.

영상 게시 단계별 가이드

준비 단계: 생성하기 YouTube 계정을 만들거나 기존 계정을 사용하세요.

원하는 비디오를 YouTube에 업로드하고 공개 설정으로 변경하세요. Steam과의 연동: Steam 앱을 설치하고 로그인하세요.

‘비디오’ 탭으로 이동하여 ‘YouTube 계정 연결’을 선택하세요.

Steam이 YouTube 영상에 접근하도록 허용하세요. Steam에 업로드하기: 이제 YouTube 영상이 프로필의 ‘Videos’ 탭 아래 Steam 앱에 표시됩니다.

Steam에 게시하고 싶은 동영상을 선택하고 ‘동영상 추가’를 클릭하세요.

이제 동영상이 Steam 프로필에 포함되며 Steam 커뮤니티에서 볼 수 있습니다.

동영상 업로드에서 프록시의 역할#

Steam에 동영상을 게시할 때 프록시를 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

강화된 프라이버시 : 프록시는 당신의 IP 주소를 숨겨서 연결을 익명으로 유지할 수 있습니다.

: 프록시는 당신의 IP 주소를 숨겨서 연결을 익명으로 유지할 수 있습니다. 지역 제한 우회하기 : Steam이 지역별 콘텐츠 제한을 적용하는 경우, 프록시를 사용하면 이를 우회하고 원활한 동영상 업로드를 가능하게 할 수 있습니다.

: Steam이 지역별 콘텐츠 제한을 적용하는 경우, 프록시를 사용하면 이를 우회하고 원활한 동영상 업로드를 가능하게 할 수 있습니다. 향상된 속도 및 대역폭: 일부 프록시는 최적화된 경로를 사용하여 더 빠른 업로드 속도를 제공할 수 있습니다.

Steam에서 동영상 공유의 이점#

커뮤니티 참여 : 게임플레이 팁, 트릭, 리뷰를 공유하여 같은 관심사를 가진 게이머들과 소통하세요.

: 게임플레이 팁, 트릭, 리뷰를 공유하여 같은 관심사를 가진 게이머들과 소통하세요. 수익화 잠재력 : 팔로워를 확보하고 향후 콘텐츠를 수익화할 수 있는 기회를 얻으세요.

: 팔로워를 확보하고 향후 콘텐츠를 수익화할 수 있는 기회를 얻으세요. 협력적 학습: 커뮤니티에서 배우고 게임 전략을 개선하세요.

Steam에서 비디오 길이나 크기 제한이 있나요?

예, Steam에는 비디오 길이와 크기 제한이 있습니다. 허용되는 최대 비디오 파일 크기는 100GB이고, 최대 비디오 길이는 2시간입니다.

내 비디오가 모든 Steam 사용자에게 표시되나요?

아니요, 기본적으로 귀하의 Steam 동영상은 귀하의 친구와 귀하가 시청하도록 초대한 사용자에게만 표시됩니다. 그러나 비디오의 공개 설정을 변경하여 모든 Steam 사용자가 볼 수 있도록 공개할 수 있습니다.

Steam에서 내 동영상으로 수익을 창출할 수 있나요?

아니요, Steam에서는 동영상으로 수익을 창출할 수 없습니다. Steam은 주로 게임 플랫폼이며 동영상에 대한 수익 창출 프로그램이 내장되어 있지 않습니다. 그러나 YouTube나 Twitch와 같은 다른 플랫폼을 사용하여 동영상으로 수익을 창출하고 콘텐츠를 더 많은 청중에게 홍보할 수 있습니다.