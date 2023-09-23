Steam đã phát triển từ một nền tảng phân phối kỹ thuật số đơn thuần thành một trung tâm lấy cộng đồng làm trung tâm, nơi người dùng không chỉ có thể chơi mà còn có thể chia sẻ trải nghiệm chơi trò chơi của mình. Một trong những cách để làm điều này là đăng video. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quá trình đăng video trên Steam và cũng làm sáng tỏ tiện ích của proxy trong bối cảnh này.

Giới thiệu về Steam và các tính năng cộng đồng của nó#

Steam, được phát triển bởi Valve, cung cấp một thư viện game rộng lớn. Nhưng ngoài các game, các tính năng cộng đồng như nhóm, chat, âm thanh trong game và khả năng đăng video hoặc đánh giá do chính bạn tạo ra khiến nó trở thành một nền tảng hợp tác. Điều này đã tạo ra nhiều người sáng tạo muốn chia sẻ video gameplay, đánh giá và nội dung khác của họ với một lượng khán giả rộng hơn.

Hướng dẫn từng bước để đăng video

Giai đoạn Chuẩn bị: Tạo một YouTube tài khoản, hoặc sử dụng một tài khoản hiện có.

Tải video bạn muốn lên YouTube và đặt quyền riêng tư của video đó ở chế độ công khai. Tích hợp với Steam: Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng Steam của bạn.

Điều hướng đến tab ‘Video’ và chọn ‘Liên kết tài khoản YouTube của bạn’.

Cho phép Steam truy cập vào video YouTube của bạn. Tải lên trên Steam: Giờ đây, các video YouTube của bạn sẽ xuất hiện trong ứng dụng Steam trong tab ‘Video’ trên hồ sơ của bạn.

Chọn video bạn muốn đăng trên Steam và nhấp vào ‘Thêm video’.

Video của bạn hiện là một phần trong hồ sơ Steam của bạn và cộng đồng Steam có thể xem được.

Vai trò của proxy trong việc tải lên video#

Sử dụng proxy có thể có lợi khi đăng video lên Steam. Đây là cách thực hiện:

Quyền riêng tư nâng cao : Proxy có thể che giấu địa chỉ IP của bạn, giữ cho kết nối của bạn ẩn danh.

: Proxy có thể che giấu địa chỉ IP của bạn, giữ cho kết nối của bạn ẩn danh. Vượt qua các hạn chế khu vực : Nếu Steam có các hạn chế về nội dung theo khu vực, proxy có thể giúp bỏ qua những hạn chế này và cho phép tải lên video liền mạch.

: Nếu Steam có các hạn chế về nội dung theo khu vực, proxy có thể giúp bỏ qua những hạn chế này và cho phép tải lên video liền mạch. Cải thiện tốc độ và băng thông: Một số proxy có thể cung cấp tốc độ tải lên nhanh hơn bằng cách sử dụng các tuyến được tối ưu hóa.

Lợi ích của việc chia sẻ video trên Steam#

Kết nối cộng đồng : Chia sẻ mẹo, thủ thuật và bài đánh giá về cách chơi để thu hút những game thủ có cùng chí hướng.

: Chia sẻ mẹo, thủ thuật và bài đánh giá về cách chơi để thu hút những game thủ có cùng chí hướng. Tiềm năng kiếm tiền : Thu hút người theo dõi và có khả năng kiếm tiền từ nội dung của bạn trong tương lai.

: Thu hút người theo dõi và có khả năng kiếm tiền từ nội dung của bạn trong tương lai. Học tập Hợp tác: Học hỏi từ cộng đồng và điều chỉnh chiến lược chơi game của bạn.

Có bất kỳ hạn chế nào về độ dài hoặc kích thước video trên Steam không?

Có, có những hạn chế về thời lượng và kích thước video trên Steam. Kích thước tệp video tối đa được phép là 100 GB và thời lượng video tối đa là 2 giờ.

Video của tôi có hiển thị với tất cả người dùng Steam không?

Không, theo mặc định, video của bạn trên Steam sẽ chỉ hiển thị với bạn bè của bạn và những người dùng được bạn mời xem video đó. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt hiển thị cho video của mình để hiển thị video đó ở chế độ công khai và hiển thị với tất cả người dùng Steam.

Tôi có thể kiếm tiền từ video của mình trên Steam không?

Không, bạn không thể kiếm tiền từ video của mình trên Steam. Steam chủ yếu là một nền tảng chơi game và không cung cấp chương trình kiếm tiền tích hợp cho video. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các nền tảng khác như YouTube hoặc Twitch để kiếm tiền từ video của mình và quảng bá nội dung của mình tới lượng khán giả lớn hơn.