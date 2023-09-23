Steam on muutunud pelgalt digitaalsest levitamisplatvormist kogukonnakeskse keskuseks, kus kasutajad saavad mitte ainult mängida, vaid ka jagada oma mängukogemusi. Üks võimalus selleks on videote postitamine. Selles artiklis tutvustatakse teile kogu protsessi, kuidas Steamis videot postitada, ning heidetakse valgust ka prokside kasulikkusele selles kontekstis.

Sissejuhatus Steami ja selle ühenduse funktsioonide tutvustamine#

Valve’i poolt välja töötatud Steam pakub ulatuslikku mängude raamatukogu. Kuid lisaks mängudele teevad selle kogukonna funktsioonid, nagu rühmad, vestlused, mängusisene hääl ja võimalus postitada ise tehtud videoid või arvustusi, sellest koostööplatvormi. See on andnud paljudele loojatele võimaluse jagada oma mänguvideosid, ülevaateid ja muud sisu laiema publikuga.

Videote postitamise samm-sammuline juhend

Ettevalmistusfaas: Looge YouTube kontot või kasutage olemasolevat.

Laadige oma soovitud video YouTube’i ja seadke selle privaatsus avalikuks. Integratsioon Steamiga: Installige ja logige oma Steam-rakendusse.

Mine vahekaardile “Videod” ja vali “Link your YouTube account”.

Lubage Steamile juurdepääs oma YouTube’i videotele. Steamile üleslaadimine: Teie YouTube’i videod ilmuvad nüüd Steam’i rakenduses teie profiili vahekaardil “Videod”.

Valige videod, mida soovite Steamis avaldada, ja klõpsake nuppu “Lisa video”.

Teie videod on nüüd osa teie Steami profiilist ja neid saab vaadata Steami kogukond.

Proxy’de roll video üleslaadimisel#

Proxy’de kasutamine võib olla kasulik, kui teete videote postitamist Steamis. Siin on, kuidas:

Täiustatud privaatsus : Proxy’d võivad maskeerida teie IP-aadressi, hoides teie ühenduse anonüümsena.

: Proxy’d võivad maskeerida teie IP-aadressi, hoides teie ühenduse anonüümsena. Piirkondlikest piirangutest möödahiilimine : Kui Steamis on piirkondlikud sisupiirangud, võivad proxy’d aidata neist mööda minna ja võimaldada sujuvat video üleslaadimist.

: Kui Steamis on piirkondlikud sisupiirangud, võivad proxy’d aidata neist mööda minna ja võimaldada sujuvat video üleslaadimist. Parem kiirus ja ribalaius: Mõned proxy’d võivad pakkuda kiiremat üleslaadimiskiirust, kasutades optimeeritud marsruute.

Videote jagamise eelised Steamis#

Ühenduse kaasamine : Jagage mängunippe, nippe ja kommentaare, et suhelda sarnaste mängijatega.

: Jagage mängunippe, nippe ja kommentaare, et suhelda sarnaste mängijatega. Rahastamise potentsiaal : Saage järgijaid ja potentsiaalselt teenige oma sisu tulevikus rahaks.

: Saage järgijaid ja potentsiaalselt teenige oma sisu tulevikus rahaks. Ühisõpe: Õppige kogukonnalt ja kohandage oma mängustrateegiaid.

Kas Steamis on mingeid videote pikkuse või suuruse piiranguid?

Jah, Steamis on videote pikkuse ja suuruse piirangud. Maksimaalne lubatud videofaili suurus on 100 GB ja video maksimaalne pikkus on 2 tundi.

Kas minu video on nähtav kõigile Steami kasutajatele?

Ei, vaikimisi on teie video Steamis nähtav ainult teie sõpradele ja kasutajatele, keda te kutsute seda vaatama. Siiski saate muuta oma video nähtavuse seadeid, et muuta see avalikuks ja kõigile Steami kasutajatele nähtavaks.

Kas ma saan oma videote eest Steamis raha teenida?

Ei, te ei saa oma videote eest Steamis raha teenida. Steam on peamiselt mänguplatvorm ja ei paku videote jaoks sisseehitatud rahaprogrammi. Siiski saate kasutada teisi platvorme, nagu YouTube või Twitch, et oma videote eest raha teenida ja oma sisu suuremale publikule tutvustada.