Meie üha enam omavahel seotud maailmas on internet toonud kaasa palju eeliseid. See on aga sillutanud teed ka petturlike tegevuste kasvule, mida tavaliselt nimetatakse Interneti-pettusteks. Kuigi petturid pärinevad kõigist maailma nurkadest, on teatud riigid teeninud selliste tegevuste leviala maine. Selle artikli eesmärk on heita valgust 10 populaarseimale Interneti-pettustega riiki, nende levinud petuskeemidele ja sellele, kuidas saate end kaitsta – eelkõige puhverserverite kasutamise kaudu.

Digiajastu on tulnud oma väljakutsetega, millest üks on Interneti-pettused. Need pettused mõjutavad miljoneid inimesi kogu maailmas, põhjustades igal aastal miljardeid dollareid kahju.

Edetabeli kriteeriumid#

Teatatud pettuste arv

Rahalised kahjud

Keerukus ja uuenduslikkus petuskeemides

Top 10 riiki#

Süüvime Interneti-pettuste poolest kurikuulsate 10 riigi nimekirja.

Tabel: 10 populaarseimat Interneti-pettustega riiki#

Koht Riik Levinud petuskeemid Hinnanguline iga-aastane kahjum (miljonites USA dollarites) 1 Nigeeria Ettemaksupettus, romantikapettused $200 2 Ameerika Ühendriigid Andmepüük, loteriipettused $180 3 India Tehnilise toe pettused, loteriipettused $160 4 Hiina Võltsitud tooted, investeerimispettused $140 5 Ühendkuningriik Andmepüük, tööhõivepettused $120 6 Venemaa Krediitkaardipettus, häkkimine $100 7 Brasiilia Pangandustroojalased, andmepüügi $80 8 Lõuna-Aafrika Vabariik Investeerimispettused, laenupettused $70 9 Rumeenia Oksjonipettus, krediitkaardipettus $60 10 Kanada Loteriipettused, identiteedivargused $50

Siin on mõned levinumad kelmuste tüübid, millele tähelepanu pöörata.

Phishing

Romantikapettused

Tehnilise toe pettused

Loterii pettused

Investeerimispettused

Mõju maailmamajandusele#

Hinnanguline aastane kahjum üle $5 miljardit kogu maailmas.

Usalduse kaotus veebiplatvormide vastu, mis toob kaasa e-kaubanduse vähenemise.

Küberjulgeolekumeetmete kulude suurenemine, mis mõjutab väikeettevõtteid ebaproportsionaalselt.

Kuidas puhverserverid võivad aidata#

Huvitav on see, et puhverserveri kasutamine võib Internetis navigeerimisel pakkuda täiendavat turvalisust. Puhverserver võib varjata teie IP-aadressi, muutes petturitel teie sihtimise keerulisemaks. Puhverserverid võivad aidata ka pahatahtlikke veebisaite välja filtreerida, minimeerides teie kokkupuudet võimalike pettustega.

Kuigi on häiriv teada, et Interneti-pettustes domineerivad konkreetsed riigid, on teadmised esimene samm ennetamise suunas. Levinud petuskeemidest ja nende päritoluriikidest teadlik olemine võib aidata üksikisikutel ja organisatsioonidel võtta ennetavaid meetmeid enda kaitsmiseks. Lisaks pakuvad sellised tehnoloogiad nagu puhverserverid võimas tööriist võrgupettuste vastu võitlemisel.

Mõistes riske ja rakendades õigeid ettevaatusabinõusid, saame kõik kaasa aidata Interneti turvalisemaks muutmisele.