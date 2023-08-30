Milline on Netflixi evolutsiooni ajalugu DVD-laenutusteenusest voogedastus- ja tootmismajaks? Millised on praegused Netflixi liitumisplaanid? Miks ei paku Netflix aastatellimuse plaani? Kuidas saavad prokside olla kasulikud Netflix’i striimimiskogemuse parandamisel? Kuidas on Netflixi tellimismudel võrreldes teiste aastaplaane pakkuvate voogedastusteenustega?

Digitaalse meelelahutuse maastiku arenedes eelistavad tarbijad tellitavaid voogedastusteenuseid nagu Netflix. Platvormil on rikkalik ajalugu ja suur sisuteek, kuid kuidas on selle tellimisplaanidega? Täpsemalt, kas saate Netflixi eest igal aastal maksta? See küsimus tundub lihtne, kuid vastus paljastab Netflixi ärimudeli erinevad tahud, tarbijate eelistused ja isegi selliste tehnoloogiate rolli nagu puhverserverid. Teeme selle laiali.

Netflixi lühiajalugu#

Enne tellimisplaanide keerulistesse sukeldumist vaatame uuesti üle Netflixi põnev teekond DVD-laenutusteenusest auhinnatud tootmismajja:

Asutati 1997. aastal postimüügi DVD-teenusena

Voogesitusturule sisenes 2007. aastal

Täisväärtuslikuks tootmismajaks sai “Kaardimaja” lansseerimine 2013. aastal

Laiendatud interaktiivseks jutuvestmiseks, dokumentaalfilmiks ja isegi mängimiseks

Praegused liitumisplaanid#

Netflix töötab peamiselt igakuise tellimuse alusel. Praeguse seisuga on saadaval järgmised plaanid:

Tabel: Netflixi tellimuspaketid#

Pakett Kuu hind Funktsioonid Reklaamitoega $6.99 Juurdepääs reklaamidega, üks seade, mobiili allalaadimine Basic $9.99 Reklaamideta, üks seade, mobiili allalaadimine Standard $15.49 Reklaamideta, kaks seadet, HD voogesitus, mobiili allalaadimine Premium $19.99 Reklaamideta, neli seadet, Ultra HD voogesitus, mobiili allalaadimine

Miks pole aastaplaani?#

Miks ei paku Netflix aastatellimust? Siin on mõned võimalikud selgitused:

Hinnakujunduse paindlikkus : igakuised tellimused muudavad Netflixi hinnakujunduse kohandamise lihtsamaks.

: igakuised tellimused muudavad Netflixi hinnakujunduse kohandamise lihtsamaks. Kasutajakogemus : see lihtsustab tellimustasemete tühistamise või muutmise protsessi.

: see lihtsustab tellimustasemete tühistamise või muutmise protsessi. Andmemõõdikud: lühemad kohustuseperioodid muudavad kasutaja käitumise ja eelistuste jälgimise lihtsamaks.

Kuidas puhverserverid võivad aidata#

Huvitav on see, et puhverserverid muudavad teie Netflixi kogemuse veelgi sujuvamaks. Ükskõik, kas proovite avada geograafiliselt piiratud sisu või otsite optimeeritud ühendust, võib puhverserver olla teie parim lahendus. Usaldusväärse puhverserveri kasutamine võib samuti potentsiaalselt kiirendada voogesitust, pakkudes veelgi nauditavamat Netflixi liigvaatamist.

Võrdlus teiste voogedastusteenustega#

Võrdleme Netflixi igakuist mudelit teiste aastaplaani pakkuvate teenustega:

Tabel: Netflix vs konkurendid#

Voogedastusteenus Kuu abonemendi hind Aastatellimuse hind Peamised omadused Netflix Põhiline: $9.99 Pole saadaval Reklaamideta, originaalsisu, mitu žanrit Amazon Prime Video $8.99 $119 aastas Reklaamideta, originaalsisu, juurdepääs Prime’i eelistele Disney+ $7.99 $79,99 aastas Reklaamideta, originaalsisu, peresõbralik

Kuigi aastatellimuse puudumine võib tunduda piiravana, pakub Netflixi igakuine mudel eeliseid, nagu paindlikkus ja kohandamine. Tänu puhverserveriteenustele optimeeritud voogesituskogemuse lisaeelisele on Netflix jätkuvalt oluline tegija tellitava digitaalse meelelahutuse maailmas.

Niisiis, kas saate Netflixi eest igal aastal maksta? Kahjuks on vastus endiselt eitav. Kuid platvormi paindlikkus ja kasutajakogemusele keskendumine muudavad selle väärtuslikuks teenuseks, mis väärib oma kuutasusid.